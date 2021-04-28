Минобразования разработало проект нового порядка конкурсного отбора учебников и пособий

Министерство образования и науки Украины разработало проект Порядка конкурсного отбора учебников и пособий для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Основная цель документа - решение проблем качества школьной учебной литературы путем обеспечения открытости и прозрачности проведения конкурсного отбора учебников по учебным предметам и интегрированных курсов и пособий для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников, в издании которых за счет государственного бюджета есть необходимость", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что проектом предлагается проведение конкурса пособий как отдельно для каждого класса (например, для 9-х классов), так и для нескольких классов одновременно (например, 9-х и 10-х классов).

Согласно проекту документа, в конкурсе могут принимать участие только те учебники/пособия, которые уже имеют гриф, то есть прошли комплексную экспертизу (психолого-педагогическую, научно-методическую и антидискриминационную).

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Предлагается, чтобы конкурс состоял из двух частей: проведение дизайнерской экспертизы; выбор учебников учебными заведениями по их электронным версиям и их обсуждение.

Для проведения конкурса предусмотрено создание нескольких комиссий: Комиссия по приему комплектов конкурсных материалов; Конкурсная комиссия; Дизайнерская комиссия; Апелляционная комиссия.