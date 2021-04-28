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Новости
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Минобразования разработало проект нового порядка конкурсного отбора учебников и пособий

Минобразования разработало проект нового порядка конкурсного отбора учебников и пособий

Министерство образования и науки Украины разработало проект Порядка конкурсного отбора учебников и пособий для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Основная цель документа - решение проблем качества школьной учебной литературы путем обеспечения открытости и прозрачности проведения конкурсного отбора учебников по учебным предметам и интегрированных курсов и пособий для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников, в издании которых за счет государственного бюджета есть необходимость", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что проектом предлагается проведение конкурса пособий как отдельно для каждого класса (например, для 9-х классов), так и для нескольких классов одновременно (например, 9-х и 10-х классов).

Согласно проекту документа, в конкурсе могут принимать участие только те учебники/пособия, которые уже имеют гриф, то есть прошли комплексную экспертизу (психолого-педагогическую, научно-методическую и антидискриминационную).

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Предлагается, чтобы конкурс состоял из двух частей: проведение дизайнерской экспертизы; выбор учебников учебными заведениями по их электронным версиям и их обсуждение.

Для проведения конкурса предусмотрено создание нескольких комиссий: Комиссия по приему комплектов конкурсных материалов; Конкурсная комиссия; Дизайнерская комиссия; Апелляционная комиссия.

учебники (241) Минобразования (1735)


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Топ комментарии
+1
Який конкурс, які книжки?
Будь-який божевільний гопник тепер може стати профффффесором.
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28.04.2021 11:12
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Когда дочка третьеклассница загружает школьный ранец книжками, мне её жалко, весу кил 10. Когда там уже диджитализация и электронные книги.
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28.04.2021 10:29 Ответить
расслабся, у Німеччині те саме. А коли вчителям кажеш, до тримуєш пропозицію не такі товсті зошити купляти. тіпа 100 грамів зошита, вирішить проблему з 7 кг книжок.
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28.04.2021 12:00 Ответить
Науковий прогрес вже досяг того рівня, щоб можна було це змінити.
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28.04.2021 16:50 Ответить
можна змінити, але деякі вчителі, хоч і математики, туго можуть ту математику на практиці примінити.
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28.04.2021 17:38 Ответить
прогрес досяг, але не в середині вчительських мізок, можливо не всіх, а окремих. є надія.
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28.04.2021 19:13 Ответить
Який конкурс, які книжки?
Будь-який божевільний гопник тепер може стати профффффесором.
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28.04.2021 11:12 Ответить
Главное - это каждый год отменять старые учебники и выпускать новые, улучшыные!
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28.04.2021 11:32 Ответить
нучого, можна ще заставить вчителів позаклеювати речення, абзаци, що не пройшли цензуру батьків.
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28.04.2021 12:01 Ответить
 
 