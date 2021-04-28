100 дней президентства: Сегодня Байден в Конгрессе США расскажет о своих достижениях
Сегодня, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью на совместном заседании палат Конгресса, что даст ему возможность мобилизовать сторонников своей политической повестки.
Как сообщили в Белом доме, выступление позволит Байдену рассказать о своих усилиях по оживлению экономики и борьбе с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Однако он также планирует воспользоваться моментом, чтобы предложить более широкую повестку дня.
В связи с пандемией Байден будет выступать перед сокращенной, социально дистанцированной группой законодателей и представителей администрации.
Выступление Байдена состоится, когда он завершает первые 100 дней в должности.
Он не стал выступать с традиционным обращением к Конгрессу ранее в этом году, поскольку, как заявил Белый дом, он сконцентрировался на борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлении страны.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила уверенность в мерах безопасности, принятых в связи с речью Байдена.
"У меня был очень тщательный брифинг в понедельник. Мы настояли на том, чтобы знать все детали", – сообщила она журналистам.
Войска национальной гвардии, вызванные после беспорядков 6 января, продолжают нести службу в районе Капитолийского холма. Полиция Капитолия сообщила, что улицы вокруг здания будут перекрыты за два часа до мероприятия.
"У нас есть много вариантов, и мы заблаговременно готовимся к непредвиденным ситуациям", – заявил спецагент Секретной службы Майкл Плати.
Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз.
В своем выступлении Байден сосредоточится на том факте, что около 43 процентов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, а почти треть полностью вакцинированы.
Байден также попытается заручиться поддержкой фундаментального пересмотра приоритетов страны, включая инфраструктурный план стоимостью 2,3 триллиона долларов, а также выделение как минимум полутора триллиона долларов на такие направления, как уход за детьми, дошкольные учреждения и общественные колледжи.
Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал покончить с "нескончаемыми войнами" Америки.
В своем выступлении глава США планирует отметить, что он приступил к этому, объявив о решении вывести все войска из Афганистана к 11 сентября.
Президент предупредит, что США находятся в опасном мире с поднимающимся Китаем, все более агрессивной Россией, растущей угрозой кибератак, ядерными амбициями Ирана и Северной Кореи и очагами нестабильности во всем мире.
Но он даст понять, что не намерен противопоставлять этим вызовам пустые угрозы и непредсказуемость.
Скорее он выступит за взвешенную соразмерную реакцию, указав на свое решение ввести санкции против России за вмешательство в выборы.
Ожидается, что в своем выступлении президент вновь обратится к Конгрессу с призывом принять его предложение о всеобъемлющей реформе иммиграционной системы, которая откроет путь к гражданству примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, проживающих в США.
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Главный результат: в РФ прекращена деятельность "the Big Four". Это результат - всем результатам результат. Более страшного "результата" трудно представить, разве что горячую войну.
решта, мені не цікава. Мене влаштовує що майже щоденно на наші аеродроми сідає транспортна військова авіація НАТО, мене влаштовують плати щодо розміщення у нас військових баз НАТО під виглядом тренувальних центрів, незрозуміло "звідки" виникла перспектива побудови власної "далекої руки" (ППО) і багато чого іншого.
Ещё какие "достижения" ?
Ви ж задали питання що важливо процес чи результат? Яка мені різниця увійшли вони в Чорне море, чи залишились біля нього маючи можливість і так знищити усе, що там є, якщо є результат? На користь Мокви? Цікаво як ви це визначили і у чому там користь. у відводі військ? Мене жодні інші досягнення, окрім як війна із кацапами не цікавлять. Це проблеми американського народу. Мені Байден нічого не обіцяв і я його не обирав. Але посадити ***** на дупу одним дзвінком, багато чого варте.
Я сумніваюсь, що у тебе кращі знання у військовій сфері, ніж у мене. Тому дивне запитання про ракетні есмінці, особливо з урахуванням дальності ураження їх ракет. ***** дали можливість злитись, кинули кістку, яку він може видати для внутрішнього споживача як перемогу, що тут не правильно? Це політика, головне результат.
Але це з'їзд із теми. Це некрасиво, як мінімум... То я дочекаюсь конкретних прикладів. Ваші умовиводи для мене не обов'язкові. Хотілось би приклади, реальні.
Всё.
Ти навіть не спромігся згадати постачання Джавелинів, хоча я був готовий продовжити і обговорити як саме їх постачали, що витворяв Трамп і чому, не дивлячись ні на які його дії, ми їх все ж таки отримали. Оце факти! Навчись вести дискусію, а для зайняття апагогієй, треба спочатку рівень якийсь мати...
Про вилизування дупи *****, плазування перед Кремлем і т.п., я навіть пригадувати не бажаю.
Трамп кинув без допомоги не їх, він кинув наших пацанів, що в окопах сидять. І зробив це із задоволенням, бо давно чекав приводу, щоби вислужитись перед *****м.
почему Трамп должен их поддерживать ? А чому він має тоді мені подобатись?
Хто Україну підтримує, той мені і подобається.
Саме ті, хто реально воював, від війни і не втомились. Втомились ті, кому мама чотири рази повістку не змогла передати. Тому не потрібно натягувати "сову на глобус", тим паче, що думка про 73% дегенератів, у нас однакова. Ми говоримо про дії Байдена. Відмазки і виправдання Трампа я почув, а от чим поганий Байден, ні.
Больше ничем помочь тебе не могу. Читатели разберутся сами: кто из нас прав.
Це добровільний вибір людини. А спілкуючись із росіянами (точніше із російськими/радянськими євреями) які так само інфіковані хворобою "велика росія", вони самі йдуть на зміну світогляду.
Перепитайтесь, але й так скажу, що про Ізраїль.
Я живу на Закарпатті. Десятки, якщо не сотні моїх знайомих роз'їхались по усьому світу ще з самого розпаду Совка. Для нас люди які ухали, чогось досягли (чи ні), залишились там, або повернулись це норма, у нас багато іноземців, які приїхали сюди слідом за дружинами українками, ми часто буваємо у них. Тому ми звикли, а от решта України на них дивиться із "роззявленим ротом". І що з того що він у США, Італії чи Австралії? Це взагалі нічого не варте. Ви що ж думаєте, що переїзд додає розуму тому, хто його не мав?
Похоже хвастаться нечем-все, что наобещал коту под хвост.
Зато как красиво народ купился! О Байдене рано судить ибо пока больше разговоров, чем дела.