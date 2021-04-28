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100 дней президентства: Сегодня Байден в Конгрессе США расскажет о своих достижениях

100 дней президентства: Сегодня Байден в Конгрессе США расскажет о своих достижениях

Сегодня, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью на совместном заседании палат Конгресса, что даст ему возможность мобилизовать сторонников своей политической повестки.

Как сообщили в Белом доме, выступление позволит Байдену рассказать о своих усилиях по оживлению экономики и борьбе с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Однако он также планирует воспользоваться моментом, чтобы предложить более широкую повестку дня.

В связи с пандемией Байден будет выступать перед сокращенной, социально дистанцированной группой законодателей и представителей администрации.

Выступление Байдена состоится, когда он завершает первые 100 дней в должности.

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Он не стал выступать с традиционным обращением к Конгрессу ранее в этом году, поскольку, как заявил Белый дом, он сконцентрировался на борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлении страны.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила уверенность в мерах безопасности, принятых в связи с речью Байдена.

"У меня был очень тщательный брифинг в понедельник. Мы настояли на том, чтобы знать все детали", – сообщила она журналистам.

Войска национальной гвардии, вызванные после беспорядков 6 января, продолжают нести службу в районе Капитолийского холма. Полиция Капитолия сообщила, что улицы вокруг здания будут перекрыты за два часа до мероприятия.

"У нас есть много вариантов, и мы заблаговременно готовимся к непредвиденным ситуациям", – заявил спецагент Секретной службы Майкл Плати.

Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз.

В своем выступлении Байден сосредоточится на том факте, что около 43 процентов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, а почти треть полностью вакцинированы.

Байден также попытается заручиться поддержкой фундаментального пересмотра приоритетов страны, включая инфраструктурный план стоимостью 2,3 триллиона долларов, а также выделение как минимум полутора триллиона долларов на такие направления, как уход за детьми, дошкольные учреждения и общественные колледжи.

Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал покончить с "нескончаемыми войнами" Америки.

В своем выступлении глава США планирует отметить, что он приступил к этому, объявив о решении вывести все войска из Афганистана к 11 сентября.

Президент предупредит, что США находятся в опасном мире с поднимающимся Китаем, все более агрессивной Россией, растущей угрозой кибератак, ядерными амбициями Ирана и Северной Кореи и очагами нестабильности во всем мире.

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Но он даст понять, что не намерен противопоставлять этим вызовам пустые угрозы и непредсказуемость.

Скорее он выступит за взвешенную соразмерную реакцию, указав на свое решение ввести санкции против России за вмешательство в выборы.

Ожидается, что в своем выступлении президент вновь обратится к Конгрессу с призывом принять его предложение о всеобъемлющей реформе иммиграционной системы, которая откроет путь к гражданству примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, проживающих в США.

Автор: 

Байден Джо (2785) Конгресс США (1228)


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Топ комментарии
+5
В чём это конкретно ?
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28.04.2021 10:01
+5
Да, после того как два американских ракетных эсминца получили отмену приказа на вхождение в Чёрное море, РФ тоже отступила. Один-ноль в пользу Москвы.
Ещё какие "достижения" ?
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28.04.2021 10:13
+4
Китайцы уже вторгались своими стратегическими бомбардировщиками в воздушное пространство Тайваня (при Трампе они не осмеливались). А сейчас только что полетали над поверхностью океана на высоте 30 м вдоль границы, т.е. прощупывают тайваньскую ПВО: на какой минимальной высоте она работает.
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28.04.2021 10:01
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Правила форума Совет форумчан
якщо коротко, то оцінка його дій так: "+"
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28.04.2021 09:58 Ответить
В чём это конкретно ?
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28.04.2021 10:01 Ответить
Мене цікавить виключно його політика по відношенню до Мородора. Решта, мені по боку.
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28.04.2021 10:03 Ответить
Тебя интересует политика, или её конкретные результаты ?
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28.04.2021 10:04 Ответить
Виключно результат.
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28.04.2021 10:05 Ответить
О, это просто.
Главный результат: в РФ прекращена деятельность "the Big Four". Это результат - всем результатам результат. Более страшного "результата" трудно представить, разве что горячую войну.
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28.04.2021 10:07 Ответить
Головний результат це : https://www.slovoidilo.ua/2021/04/22/novyna/suspilstvo/rosiyi-zayavyly-pro-vidvid-vijsk-kordonu-**********
решта, мені не цікава. Мене влаштовує що майже щоденно на наші аеродроми сідає транспортна військова авіація НАТО, мене влаштовують плати щодо розміщення у нас військових баз НАТО під виглядом тренувальних центрів, незрозуміло "звідки" виникла перспектива побудови власної "далекої руки" (ППО) і багато чого іншого.
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28.04.2021 10:11 Ответить
Да, после того как два американских ракетных эсминца получили отмену приказа на вхождение в Чёрное море, РФ тоже отступила. Один-ноль в пользу Москвы.
Ещё какие "достижения" ?
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28.04.2021 10:13 Ответить
Якщо людина з народження вважала біле чорним і навпаки, то для чого їй дискутувати із людиною, яка впевнена у протилежному?
Ви ж задали питання що важливо процес чи результат? Яка мені різниця увійшли вони в Чорне море, чи залишились біля нього маючи можливість і так знищити усе, що там є, якщо є результат? На користь Мокви? Цікаво як ви це визначили і у чому там користь. у відводі військ? Мене жодні інші досягнення, окрім як війна із кацапами не цікавлять. Це проблеми американського народу. Мені Байден нічого не обіцяв і я його не обирав. Але посадити ***** на дупу одним дзвінком, багато чого варте.
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28.04.2021 10:22 Ответить
У вас крайне наивное представление о политике; но, я не буду тратить силы на объяснения очевидного.
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28.04.2021 10:23 Ответить
Ви навіть і не спробували. Задавання мені запитань, з надією довести дискусію до абсурду, доволі примітивна тактика. В усякому разі, для цього потрібне значно вищий ніж у вас рівень. Оскільки ви здулись, то перейдемо до наступного етапу - тепер ви наведіть приклади користі від Трампа для України і зло, яке приніс Байден.
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28.04.2021 10:31 Ответить
Я тебе спокойно перечисляю факты. (1) Администрация Трампа поддерживала Украину когда в ней правили патриоты: правительство Порошенко-Гройсмана. (2) Когда к власти пришли предатели, поддержка была прекращена. (3) Администрация Байдена развернула назад ракетные эсминцы. Ты вообще понимаешь - для чего они периодически прибывали в Чёрное море ?
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28.04.2021 10:34 Ответить
У Петі запитайте, як йому із Трампом працювалось. Так, наша біда в тому, що при президенті патріоті України, ми отримали у Вашингтоні ворога України і друга *****, а при президенті мерзоті, навпаки. Якби Петя працював із Байденом, дуже чого було би не так як є.
Я сумніваюсь, що у тебе кращі знання у військовій сфері, ніж у мене. Тому дивне запитання про ракетні есмінці, особливо з урахуванням дальності ураження їх ракет. ***** дали можливість злитись, кинули кістку, яку він може видати для внутрішнього споживача як перемогу, що тут не правильно? Це політика, головне результат.
Але це з'їзд із теми. Це некрасиво, як мінімум... То я дочекаюсь конкретних прикладів. Ваші умовиводи для мене не обов'язкові. Хотілось би приклади, реальні.
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28.04.2021 10:41 Ответить
Я уже чётко и ясно перечислил все факты. "По делам узнаете их" (это из Библии).
Всё.
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28.04.2021 10:42 Ответить
Тобто фактів не має. Я не здивований.
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28.04.2021 10:46 Ответить
Твоё поведение - копия Лаврова: ему в нос тыкают фактами, а он: "не вижу фактов !"
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28.04.2021 10:48 Ответить
Факти, це конкретні посилання, які я тобі навів. А твої умовиводи, щодо причин та обставин якихось там подій, це не факти. Це твоя думка. Мене не цікавить чому Трамп припинив допомагати чи просто не допомагав, мене цікавить факт - він це зробив!
Ти навіть не спромігся згадати постачання Джавелинів, хоча я був готовий продовжити і обговорити як саме їх постачали, що витворяв Трамп і чому, не дивлячись ні на які його дії, ми їх все ж таки отримали. Оце факти! Навчись вести дискусію, а для зайняття апагогієй, треба спочатку рівень якийсь мати...
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28.04.2021 10:57 Ответить
Китайцы уже вторгались своими стратегическими бомбардировщиками в воздушное пространство Тайваня (при Трампе они не осмеливались). А сейчас только что полетали над поверхностью океана на высоте 30 м вдоль границы, т.е. прощупывают тайваньскую ПВО: на какой минимальной высоте она работает.
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28.04.2021 10:01 Ответить
За те при Трампі ***** ноги об США витирав.
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28.04.2021 10:04 Ответить
В чём это выразилось, конкретно ?
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28.04.2021 10:04 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/19/novyna/svit/rishennya-pro-zamorozhennya-dopomohy-********-vyxodylo-trampa-zastupnyk-derzhsekretarya-ssha

Про вилизування дупи *****, плазування перед Кремлем і т.п., я навіть пригадувати не бажаю.
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28.04.2021 10:07 Ответить
" 23 липня 2019" - разумеется. Администрация Трампа резонно отказалась поддерживать поганый квартальный режим.
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28.04.2021 10:10 Ответить
Паралельно, вона відмовилась підтримати і мене, ворога дебільного кварталу і де факто, підтримала *****.
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28.04.2021 10:12 Ответить
А так ведь квартальный клоун пришёл под лозунгом "надо просто перестать стрелять", и "Порох наживался на войне, а теперь не будет". Ну, мир - значит мир. Потому и отказ от помощи.
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28.04.2021 10:15 Ответить
Ви кому цю лажу втираєте? Коли це зелене чмо руками Єрмака підписало домовленість про "спільну із терористами раду" Німеччина і Франція заблокували це рішення. Справжні друзі, допомагають завжди і не дивлячись ні на що, а *********** прихвостень Трамп, чекав нагоди щоби залишити нас один на один із ворогом.
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28.04.2021 10:18 Ответить
Я вам ещё раз поясняю: квартальный режим рассматривался Администраций Трампа как совместный проект Коломойского и ОПЗЖ (т.е. Москвы). Украинский народ большинством 73% сказал что "устал от войны". Ну, раз устал - значит устал. Потому помощь была прекращена.
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28.04.2021 10:21 Ответить
Ще раз, для особливо обдарованих пояснюю, що Воно залишило мене (не прихильника Зе) один на один із ворогом, а що думає про це мешканець Австралії, мені глибоко по боку. Тебе завтра ***** бомбити не буде. Та хоч 99% втомились, мені яке до цього діло? Я сам відповідаю за свої вчинки та маю власну думку і позицію. Про війну із кацапами я попереджав ще із 1995 року, коли ТОТАЛЬНА більшість моїх земляків, вірила у якусь дурню, про братські народи. То чому зараз мене має хвилювати думка 73% дегенератів?
Трамп кинув без допомоги не їх, він кинув наших пацанів, що в окопах сидять. І зробив це із задоволенням, бо давно чекав приводу, щоби вислужитись перед *****м.
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28.04.2021 10:27 Ответить
А ты спросил пацанов: за кого они голосовали ? Если за клоуна - они разве не читали его предвыборную программу ? Если читали - почему Трамп должен их поддерживать ? Американцы лишь следуют результатам народного волеизъявления.
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28.04.2021 10:32 Ответить
Звісно що запитав. Тотальна більшість професійних військових були за Порошенко, або Гриценко + Порошенко. Рядові, різні там мобілізовані, аватари і т.п., були за Зєлю. Звідки я знаю, що ці дебіли читали? Я взагалі підозрюю, що більшість з них після школи взагалі нічого не читали.
почему Трамп должен их поддерживать ? А чому він має тоді мені подобатись?

Хто Україну підтримує, той мені і подобається.
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28.04.2021 10:35 Ответить
Ну вот видишь, те кто в окопах сидят, решили что квартальный клоун прекратит войну. С чего это Трамп должен заботиться об их благополучии ?
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28.04.2021 10:41 Ответить
А от це вже відверта брехня. Дуже дивно, як сидячі в Австралії, так добре видно, що там у наших окопах?
Саме ті, хто реально воював, від війни і не втомились. Втомились ті, кому мама чотири рази повістку не змогла передати. Тому не потрібно натягувати "сову на глобус", тим паче, що думка про 73% дегенератів, у нас однакова. Ми говоримо про дії Байдена. Відмазки і виправдання Трампа я почув, а от чим поганий Байден, ні.
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28.04.2021 10:45 Ответить
Ну ты же сам сказал что за Зеленского голосовала молодёжь, т.е. призывники, рядовой состав. Не генералы же в окопах сидят.
Больше ничем помочь тебе не могу. Читатели разберутся сами: кто из нас прав.
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28.04.2021 10:47 Ответить
Махровий популізм. Може ще у платників податків запитати чи бажають вони їх платити?
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28.04.2021 10:59 Ответить
читаю та підтримую вас обидвох, ну навіщо роздмухувати зневагу одного до одного, якщо ви не являєтесь супротивниками? Залишайтесь при власній думці, але не паліть мости.
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28.04.2021 11:04 Ответить
мене хвилює ставлення до Трампа. Усі кацапи вважають особистою трагедією його поразку на виборах. Усі прокацапські емігранти також. Тому особисто я не розумію з ким спілкуюсь і підозрюю, що це кацапська консерва. Трамп чи Байден, це таке саме контрольне запитання, як і чий Крим?
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28.04.2021 11:08 Ответить
повірте, що https://censor.net/ru/user/416927 ніколи таким не буде... Так, має власну думку, що відмінна від інших, але ціню ракурс з якого він дивиться на ситуацію збоку та намагаюсь прислуховуватись до висновків... Якщо пам'ятаєте, то і ми з вами не порозумілись колись, але глечиків не били.
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28.04.2021 11:19 Ответить
мене це і здивувало. Маю дуже багато знайомих емігрантів. Ті, що живуть переважно у "російськомовному середовищі" мають "свідомість Рашітудей" і вони люто ненавидять Байдена. Доводи просто фантастичні - рептілоїди, хімтерйли і т.п. дурня... Тому очікував на конкретні факти.
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28.04.2021 13:14 Ответить
щодо останньої тези, то я Республіканець, а тому Трамп... Але не як лідер, а той, хто дбав про США та економіку, але дуже антипатичний та противний. Байден як людина, однозначно цікавіший, але те, що зроблять Демократи- це на голову не налазить (щодо емігрантів).
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28.04.2021 11:42 Ответить
я теж більше прихильний до республіканців, але Трамп, це повне дно. Я не розумію, як подібне "Г" могло стати представником цієї партії.
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28.04.2021 13:07 Ответить
мусити пожити в тому середовищі, щоб зрозуміти хід пташок у їхніх кукушках... Вгадайте, з чого, завжди, розпочинаються новини на "сруському радіо Чикаго"?
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29.04.2021 11:09 Ответить
Ніхто їм не заважає спілкуватись в українському середовищі, особливо у Чикаго.
Це добровільний вибір людини. А спілкуючись із росіянами (точніше із російськими/радянськими євреями) які так само інфіковані хворобою "велика росія", вони самі йдуть на зміну світогляду.
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29.04.2021 13:58 Ответить
так з чого розпочинаються новини?
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29.04.2021 14:50 Ответить
Не знаю, в мене рідня у Нью-Йорку, але знаючи іпану.тих кацапів, то скоріше за все, з того, як хєрово в (на) Україні
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29.04.2021 15:04 Ответить
Сусід у Чикаго 5 років прожив, можу запитати, але пізніше.
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29.04.2021 15:05 Ответить
І я там був, мед пив, по бороді текло, а в рот не попало!
Перепитайтесь, але й так скажу, що про Ізраїль.
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29.04.2021 20:21 Ответить
Це не дивно. 90% емігрантів з Росії це євреї. Доречі мій сусід тут відрив власну справу, він скульптор, доволі не поганий, також працює з каменем. Каміни обкладає мармуром і т.п. Каже, що не шкодує про повернення. Але... він реально спец своєї справи.
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29.04.2021 23:05 Ответить
"Добре там, де нас нема." Глибинна фраза, котру не кожен пережив... Я, за право вибору, де кому комфортно та зручно, нехай там і живе. Прикро, що молоді бубуїни не пізнали черг та принижень біля посольств, бо оцінили б подароване та не Зе!Бенулись...
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30.04.2021 05:12 Ответить
Я честно пытался человеку объяснить реальность; он живёт в выдуманном мире. Но, это выше моих сил.
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28.04.2021 11:12 Ответить
інколи, ви втомлюєтесь від одних, а звинувачуєте інших... Ми всі, вже давно не підлітки, щоб змінювати точку зору, особливо, якщо безапеляційно... Ви дивитесь збоку, не підбираєте слів, а це юшить, бо ми тут та слів добирати вже не має сил, із-за вибору Зе!Бенька.
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28.04.2021 11:25 Ответить
Да я и так стараюсь держаться в рамках приличия; но если Зеленский по профессии (!) является клоуном, как мне его назвать ? Это не оскорбление, это просто такая у него специальность.
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28.04.2021 11:36 Ответить
помиляєтесь, бо він паяц, а на клоуна треба вчитись, що до Зе!погані ніяк не відноситься.
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28.04.2021 11:44 Ответить
Згоден.
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28.04.2021 11:55 Ответить
одного разу звернувся до адміна, щоб розспамили ваші дописи... А він вас відправив до лазні на 3-ри доби не розібравшись... Ось і https://censor.net/ua/user/83156, намагаюсь довести, що слухати вас варто як і ОА, бо висновки важливіші, чим спосіб їхнього викладення.
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28.04.2021 11:31 Ответить
Дякую Вас за пiдтримку, шановний.
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28.04.2021 11:39 Ответить
Я намагався почути факти. Натомість мені надали власні домисли. Це не дискусія.
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28.04.2021 13:08 Ответить
людей освідчених, котрі виїхали легально, довівши значення власних знань та диплому певної спеціальності- варто слухати і без письмових доказів, бо подають власну аналітику.
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29.04.2021 11:05 Ответить
А людей освічених які нікуди не виїхали і тут досягли не менше ніж ті що виїхали, довівши значення власних знань та диплому певної спеціальності, не слід слухати?
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29.04.2021 13:59 Ответить
обов'язково треба... Але мене, саме й цікавить погляд зі сторони (цивілізованих країн), оскільки вони читають та аналізують те, що пропустив чи не знав я, в силу власних обмежень (мовних і т.д.).
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29.04.2021 14:45 Ответить
Зрозумійте просту істину. Людина яка досягла зрілого віку, у своїх переконаннях дуже важко змінюється. Це ж не емігранти, що там народились і виросли. Це повністю сформовані люди, а далі, так би мовити вилка... або вони там живуть нетривалий час і їх "новий досвід" нічого не вартий, або вони роблять висновки з тієї ситуації, що існувала на час їхнього виїзду. Дивитись по новинам, слухати знайомих та родичів це не жити тут. Я ж не питав його про Трампа/Байдена для американців? Я запитав для України. Що він може про Україну знати краще, ніж ви та я, які тут живемо? А зауваження я писав виключно до способу ведення дискусії. Людина, того рівня, на який він себе подає, повинна вміти її вести. Ви скажете, що я не правий? Можливо, але тоді наведіть ви факти і докази які він навів. Може я щось пропустив? не його умовиводи, а факти!
Я живу на Закарпатті. Десятки, якщо не сотні моїх знайомих роз'їхались по усьому світу ще з самого розпаду Совка. Для нас люди які ухали, чогось досягли (чи ні), залишились там, або повернулись це норма, у нас багато іноземців, які приїхали сюди слідом за дружинами українками, ми часто буваємо у них. Тому ми звикли, а от решта України на них дивиться із "роззявленим ротом". І що з того що він у США, Італії чи Австралії? Це взагалі нічого не варте. Ви що ж думаєте, що переїзд додає розуму тому, хто його не мав?
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29.04.2021 14:59 Ответить
прикро, але нашу дискусію зітруть як флуд... Ще побалакаємо... Багато з чим згідний, в дечому ні, але це від того, що друкований текст та не все напишеш та перепитаєш.
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29.04.2021 20:16 Ответить
Але мене, саме й цікавить погляд зі сторони (цивілізованих країн) - ви дуже даремно вважаєте їх представниками цивілізованих країн. Це скоріше представники варварів (нас) у цивілізованих країнах.
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29.04.2021 15:07 Ответить
p.s. та на відміну від мене, можуть бути нейтральними в оцінці ситуації.
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29.04.2021 14:47 Ответить
А вот чего Зе никогда не отчитывается?
Похоже хвастаться нечем-все, что наобещал коту под хвост.
Зато как красиво народ купился! О Байдене рано судить ибо пока больше разговоров, чем дела.
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28.04.2021 10:17 Ответить
Да уж а нашей бубе криворожской похвастаться за два года нечем.
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28.04.2021 10:48 Ответить
Джо молодчага, за 100 дней сумел осадить и озадачить кремлёвский гадючник.
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28.04.2021 15:22 Ответить
 
 