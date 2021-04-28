100 дней президентства: Сегодня Байден в Конгрессе США расскажет о своих достижениях

Сегодня, 28 апреля, президент США Джо Байден выступит с речью на совместном заседании палат Конгресса, что даст ему возможность мобилизовать сторонников своей политической повестки.

Как сообщили в Белом доме, выступление позволит Байдену рассказать о своих усилиях по оживлению экономики и борьбе с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Однако он также планирует воспользоваться моментом, чтобы предложить более широкую повестку дня.

В связи с пандемией Байден будет выступать перед сокращенной, социально дистанцированной группой законодателей и представителей администрации.

Выступление Байдена состоится, когда он завершает первые 100 дней в должности.

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Он не стал выступать с традиционным обращением к Конгрессу ранее в этом году, поскольку, как заявил Белый дом, он сконцентрировался на борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлении страны.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила уверенность в мерах безопасности, принятых в связи с речью Байдена.

"У меня был очень тщательный брифинг в понедельник. Мы настояли на том, чтобы знать все детали", – сообщила она журналистам.

Войска национальной гвардии, вызванные после беспорядков 6 января, продолжают нести службу в районе Капитолийского холма. Полиция Капитолия сообщила, что улицы вокруг здания будут перекрыты за два часа до мероприятия.

"У нас есть много вариантов, и мы заблаговременно готовимся к непредвиденным ситуациям", – заявил спецагент Секретной службы Майкл Плати.

Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз.

В своем выступлении Байден сосредоточится на том факте, что около 43 процентов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, а почти треть полностью вакцинированы.

Байден также попытается заручиться поддержкой фундаментального пересмотра приоритетов страны, включая инфраструктурный план стоимостью 2,3 триллиона долларов, а также выделение как минимум полутора триллиона долларов на такие направления, как уход за детьми, дошкольные учреждения и общественные колледжи.

Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал покончить с "нескончаемыми войнами" Америки.

В своем выступлении глава США планирует отметить, что он приступил к этому, объявив о решении вывести все войска из Афганистана к 11 сентября.

Президент предупредит, что США находятся в опасном мире с поднимающимся Китаем, все более агрессивной Россией, растущей угрозой кибератак, ядерными амбициями Ирана и Северной Кореи и очагами нестабильности во всем мире.

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Но он даст понять, что не намерен противопоставлять этим вызовам пустые угрозы и непредсказуемость.

Скорее он выступит за взвешенную соразмерную реакцию, указав на свое решение ввести санкции против России за вмешательство в выборы.

Ожидается, что в своем выступлении президент вновь обратится к Конгрессу с призывом принять его предложение о всеобъемлющей реформе иммиграционной системы, которая откроет путь к гражданству примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, проживающих в США.