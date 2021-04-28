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Степанов "раздувает" мифы о медреформе и умалчивает, что многие пациенты могут получать бесплатную помощь, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Степанов

Идея ликвидации инфекционных больниц экс-главой Минздрава Ульяной Супрун это любимый миф людей, которые все эти годы наживаются на медицине.

Об этом нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Степанов - один из тех, кто такие мифе "раздувает". Когда он пришел на должность, сразу сказал: У нас уволняются 50 тысяч врачей, закрываются все больницы, и все пропало. А сегодняшняя статистика Национальной службы здоровья говорит о том, что за этот год, прошедший со старта второго этапа медицинской реформы в системе стало на шесть с половиной тысяч врачей больше", - рассказала парламентарий.

Стефанишина напомнила, что средняя стоимость, которую НСЗУ платит каждой больнице, которая обслуживает украицнев - 45 тыс. гривен на лечение одного человека.

"Может быть меньше или больше - в зависимости от сложности случая. Люди об этом мало знают. Мне часто звонят граждане и просят помочь. Потому что иногда больницы злоупотребляют, ведь привыкли жить по старому принципу: от государства средства получил, надо еще и с пациента взять. Говорят покупать шприцы и лекарства. Но это все уже оплачено! Сейчас Степанов выходит на брифинги ежедневно. Вы слышали, чтобы он разъяснял людям такие вещи? Почему он по этому поводу молчит. Только рассказывает о каких-то мифических инфекционных отделениях, которые, по его словам, закрылись. А вот о том, что люди имеют право на бесплатные услуги от государства, не говорит. Не знаю, почему так. Но важно знать и понимать, что медицинская реформа дала возможность больницам получать средства именно на лечение конкретной болезни, а пациентам получать эти бесплатные услуги", - объяснила нардеп.

Интервью с нардепом "Голоса" Ольгой Стефанишиной для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Степанов не приходит в Раду для конструктивного разговора, а постоянно "лает" на всех и "считает людей мусором", - нардеп "Голоса" Стефанишина

Автор: 

Степанов Максим (2062) Стефанишина Ольга нардеп (79) медреформа (122)


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Топ комментарии
+4
Я уже "бесплатно" полечил свою семью этой зимой от ковида. Рассказать этим брехунам сколько десятков тысяч нам обошлось их "бесплатное" лечение? Гниды зеленые.
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28.04.2021 11:09
+3
Ця гнида просто роздуває міфи і разом з своїми покровителями грабує державу. Юлька як зараз це бачить, то від чорної заздрості гризе нігті згадуючи свою "пандемію" свинячого і пташиного грипу....
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28.04.2021 11:10
+3
Когда это ? Было решение правительства Гройсмана отменить пенсии ? Я пропустил такую новость.
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28.04.2021 11:22
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Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 95
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01.05.2021 12:43 Ответить
ФЕЙК: Супрун и Сорос хотят уничтожить медицину в Украине с помощью реформы
https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
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28.04.2021 11:42 Ответить
И я знаю этих пациентов!
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28.04.2021 11:24 Ответить
у вирусобеса степашки одно оправдание его дибильности - то что он приостановил окончательную смерть медицины в Украине. Это факт и это правда. И он просто не дал закрыть то что не успели уничтожить ельдшер смерть и винницкие реформаторы.
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28.04.2021 11:56 Ответить
Я не знаю что он там не дал, но у нас тубдиспансер закрыли и психов по домам распустили. Теперь туберкулезники-бомжи спят зимой на лавках, а у кого есть квартиры - обкашливают подъезды, а психи ходят по городу и отдают честь прохожим, подпырыгивают и несут всякий бред на философские темы.
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28.04.2021 12:03 Ответить
Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 9326
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28.04.2021 12:31 Ответить
це клерк від медицини і не більше того без бачення кращого......совок є совок......гидко дивитися на статиста
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28.04.2021 15:55 Ответить
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