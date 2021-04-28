Степанов "раздувает" мифы о медреформе и умалчивает, что многие пациенты могут получать бесплатную помощь, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Идея ликвидации инфекционных больниц экс-главой Минздрава Ульяной Супрун это любимый миф людей, которые все эти годы наживаются на медицине.

Об этом нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Степанов - один из тех, кто такие мифе "раздувает". Когда он пришел на должность, сразу сказал: У нас уволняются 50 тысяч врачей, закрываются все больницы, и все пропало. А сегодняшняя статистика Национальной службы здоровья говорит о том, что за этот год, прошедший со старта второго этапа медицинской реформы в системе стало на шесть с половиной тысяч врачей больше", - рассказала парламентарий.

Стефанишина напомнила, что средняя стоимость, которую НСЗУ платит каждой больнице, которая обслуживает украицнев - 45 тыс. гривен на лечение одного человека.

"Может быть меньше или больше - в зависимости от сложности случая. Люди об этом мало знают. Мне часто звонят граждане и просят помочь. Потому что иногда больницы злоупотребляют, ведь привыкли жить по старому принципу: от государства средства получил, надо еще и с пациента взять. Говорят покупать шприцы и лекарства. Но это все уже оплачено! Сейчас Степанов выходит на брифинги ежедневно. Вы слышали, чтобы он разъяснял людям такие вещи? Почему он по этому поводу молчит. Только рассказывает о каких-то мифических инфекционных отделениях, которые, по его словам, закрылись. А вот о том, что люди имеют право на бесплатные услуги от государства, не говорит. Не знаю, почему так. Но важно знать и понимать, что медицинская реформа дала возможность больницам получать средства именно на лечение конкретной болезни, а пациентам получать эти бесплатные услуги", - объяснила нардеп.

Интервью с нардепом "Голоса" Ольгой Стефанишиной для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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