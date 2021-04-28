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Сроки встречи Байдена и Путина обсуждаются. С президентом РФ важно разговаривать напрямую, - Блинкен

Сроки встречи Байдена и Путина обсуждаются. С президентом РФ важно разговаривать напрямую, - Блинкен

США и РФ в настоящее время обсуждают сроки проведения встречи президентов Байдена и Путины.

Об этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявилинтервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос о перспективах встречи Байдена и Путина, которую, по некоторым сообщениям, планируется провести в июне в Европе, Блинкен сказал, что он не знает, дала ли российская сторона официальный ответ на приглашение.

"Но я знаю, что мы говорим об этом и обсуждаем сроки такой встречи, – сказал он. – Важно иметь возможность разговаривать напрямую с президентом Путиным, да и вообще с лидерами других стран, с которыми у нас есть значительные разногласия".

"Личные встречи дают отдачу в любом случае – идет ли речь о том, что мы собираемся делать, если Россия будет и дальше вести себя импульсивно, или о том, что мы можем сделать, если она выберет более предсказуемый и стабильный курс", – указал Блинкен.

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Автор: 

путин владимир (31214) россия (95365) США (26409) Блинкен Энтони (936)


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А можэ лучше по тлф с Лексусом и Вованом поболтать? Больше толку будет, как мне кажется.
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28.04.2021 10:16 Ответить
🇺🇸 И 🇷🇺 дружба!
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28.04.2021 10:21 Ответить
с прєзєрватівом росії путіним не треба разговарівать. прєзідєнта росії путіна треба відпздти і кинути за грати.
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28.04.2021 10:28 Ответить
Пацієнт потребує спеціальної уваги.
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28.04.2021 10:32 Ответить
Россия нарушает все что говорит, все что обещает и все что подписывает. Байден не в курсе?
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28.04.2021 11:01 Ответить
 
 