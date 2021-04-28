Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук
Фракция "Слуги народа" не обсуждала, кто может занять место главы Минздрава Максима Степанова.
Об этом сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп СН Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Она не знает, кто бы мог занять должность министра здравоохранения вместо Степанова, так как не работает в профильном комитете Рады по вопросам здоровья нации.
"Но то, что я сейчас слышу о Викторе Ляшко, то, думаю, нужно рассматривать этот вопрос. Не думаю, что ему будет легко пройти и набрать необходимые 226 голосов, потому что он тоже ответственный за то, что происходит в стране и с вакцинацией, и с санитарно-эпидемиологическим благополучием", - подчеркнула "слуга народа".
Верещук рассказала, что сейчас собираются подписи народных депутатов за проведение в четверг внеочередного заседания, но выразила сомнение, что на нем будет рассматриваться отставка министра здравоохранения.
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вчера
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук. https://censor.net/ru/news/3262313/vopros_o_smene_glavy_minzdrava_v_blijayisheyi_perspektive_ne_stoit_sluga_naroda_vereschuk
сегодня
Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук
Степанов - https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWF0v7Lmw4cKui40XdlzYo3Cx8WLTha0X9gOF9l7Yd2GTwoUtFzYAhTYoXNihAFS5Faxgn8LFBqDsNqDkVqC6HRf7ATU3KKpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQ6BMoADAZegQIMhAC Дата и место рождения : 18 августа 1975 г. (возраст 45 лет), https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjOU-LUz9U3yDC2LI7XEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS4svLDrwr4Lmy7su9gApLdc2HFh74V9O1gZAQ1FFj9QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQmxMoATAZegQIMhAD Сковородино, Россия
Ляшко - https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWEMv7L7Yf7Hjwq4L-3QULmy6sOPCrotNF_ZdbFAACu242AAU2A2E-0BSF9sVLmy5sAEov0Hhwg6FC3subL3YCFKtAFS378I2oOTWC3uB6voBsBBkNYEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQ6BMoADAdegQIExAC Дата и место рождения : 24 апреля 1980 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpOU-IGcY0MypLKc0q0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWrgvzLjZe2Hdh04UNO1gZAfumdp1GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQmxMoATAdegQIExAD Осова Ровненская область
Верещук - https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJ1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWB0v7LjYcGHHhb0XNihc2HRhK5Cz9WLnxeYLuxQubLmw4WITSHyHwoU9QOFGIG-fAlDFvgvbgJJbgZp2XOwHAHKn-ThtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQ6BMoADAmegQIERAC Дата и место рождения : 30 ноября 1979 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD Рава-Русская Львовская область.
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а є регіони, де ця цифра просто жахлива
Поміняють місцями степанова з ляшком, як ліжка в борделі. Результат буде той же.
"Мудрому" наріду- пандемія та локдауни, плісняві - відкати.
Нам же пофиг твои фуйло и жирик.
Крісло на грати.
Куртку на робу.
І язик на мову.