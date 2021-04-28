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Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук

Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, -

Фракция "Слуги народа" не обсуждала, кто может занять место главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп СН Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она не знает, кто бы мог занять должность министра здравоохранения вместо Степанова, так как не работает в профильном комитете Рады по вопросам здоровья нации.

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"Но то, что я сейчас слышу о Викторе Ляшко, то, думаю, нужно рассматривать этот вопрос. Не думаю, что ему будет легко пройти и набрать необходимые 226 голосов, потому что он тоже ответственный за то, что происходит в стране и с вакцинацией, и с санитарно-эпидемиологическим благополучием", - подчеркнула "слуга народа".

Верещук рассказала, что сейчас собираются подписи народных депутатов за проведение в четверг внеочередного заседания, но выразила сомнение, что на нем будет рассматриваться отставка министра здравоохранения.

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) Минздрав (4899) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+12
Шило на мыло?? Гавно на дерьмо??
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28.04.2021 10:18
+6
Надо менять. У Ляшка куртки еще нет. А в общем и целом на это есть закон математики про перемену мест слагаемых.
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28.04.2021 10:28
+3
круговорот дерьма
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28.04.2021 10:40
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Тикай, Ляшко. Если не хочешь быть крайним.
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28.04.2021 10:18 Ответить
Шило на мыло?? Гавно на дерьмо??
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28.04.2021 10:18 Ответить
главное последовательность.
вчера
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук. https://censor.net/ru/news/3262313/vopros_o_smene_glavy_minzdrava_v_blijayisheyi_perspektive_ne_stoit_sluga_naroda_vereschuk
сегодня
Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук
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28.04.2021 11:52 Ответить
ну він не так вже і керує усим. але він матиме менше часу увійти у справи, бо вже в них. ніж брати повністю нову людину. для ознайомлення нової людини із справами треба час, якого немає.
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28.04.2021 11:54 Ответить
Ну не скажи здесь работает принцип - свій до свого по своє.
Степанов - https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWF0v7Lmw4cKui40XdlzYo3Cx8WLTha0X9gOF9l7Yd2GTwoUtFzYAhTYoXNihAFS5Faxgn8LFBqDsNqDkVqC6HRf7ATU3KKpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQ6BMoADAZegQIMhAC Дата и место рождения : 18 августа 1975 г. (возраст 45 лет), https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjOU-LUz9U3yDC2LI7XEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS4svLDrwr4Lmy7su9gApLdc2HFh74V9O1gZAQ1FFj9QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQmxMoATAZegQIMhAD Сковородино, Россия
Ляшко - https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWEMv7L7Yf7Hjwq4L-3QULmy6sOPCrotNF_ZdbFAACu242AAU2A2E-0BSF9sVLmy5sAEov0Hhwg6FC3subL3YCFKtAFS378I2oOTWC3uB6voBsBBkNYEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQ6BMoADAdegQIExAC Дата и место рождения : 24 апреля 1980 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpOU-IGcY0MypLKc0q0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWrgvzLjZe2Hdh04UNO1gZAfumdp1GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQmxMoATAdegQIExAD Осова Ровненская область
Верещук - https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJ1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWB0v7LjYcGHHhb0XNihc2HRhK5Cz9WLnxeYLuxQubLmw4WITSHyHwoU9QOFGIG-fAlDFvgvbgJJbgZp2XOwHAHKn-ThtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQ6BMoADAmegQIERAC Дата и место рождения : 30 ноября 1979 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD Рава-Русская Львовская область.

https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD А по сути - шо то шо это.
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28.04.2021 11:54 Ответить
лікарі запевняють, що кожен третій, перехворівший на ковід, має серйозні психічні розлади
а є регіони, де ця цифра просто жахлива

Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 643
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28.04.2021 10:18 Ответить
весь депутасткий блок? они ж еще год назад массово болели.
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28.04.2021 10:20 Ответить
Уй на уй менять - только время терять.
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28.04.2021 10:20 Ответить
https://risu.ua/chorni-arheologi-na-poltavshchini-rozkopali-mogilu-skifskoyi-carici---250-kg-zolota_n118045 Чорні археологи на Полтавщині розкопали могилу скіфської цариці - 250 кг золота
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28.04.2021 10:21 Ответить
Ось тільки "планетарне відкриття" було знищено, заради золота.
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28.04.2021 10:29 Ответить
Ляшко... таки от этой хвамилии, как очевидно- хрена избавиться. Интересно, когда у него появится Папа-автомобиль, как у тезки?
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28.04.2021 10:23 Ответить
а смысл ?? этот черт занимал свою должность и ничего не делал..
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28.04.2021 10:27 Ответить
а ти точно знаєш по пунктам, що він має робити? він знає справи хоч і частково, це набагато краще, ніж нова людина, якій треба час на входження у справи. що Ляшко-лікар може бути шилом-на-мило, що новий. але з Ляшком економія часу на входження у справи.
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28.04.2021 11:56 Ответить
Надо менять. У Ляшка куртки еще нет. А в общем и целом на это есть закон математики про перемену мест слагаемых.
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28.04.2021 10:28 Ответить
Зебільні імітатори.
Поміняють місцями степанова з ляшком, як ліжка в борделі. Результат буде той же.
"Мудрому" наріду- пандемія та локдауни, плісняві - відкати.
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28.04.2021 10:31 Ответить
Це все, що тебе турбує. Узагальнена фраза? Що з приводу влаштованого ВАЗеленським геноциду українського народу? НАрмАльнА, все за планом?
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28.04.2021 10:45 Ответить
Что тебя в Урюпинске это так беспокоит?
Нам же пофиг твои фуйло и жирик.
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28.04.2021 11:14 Ответить
а ще вчора, ця корова Верещучка верещала, що "ніякої відставки Степашки не розглядається"
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28.04.2021 10:34 Ответить
Одного придурка і баригу на другого поміняють.........
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28.04.2021 10:36 Ответить
круговорот дерьма
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28.04.2021 10:40 Ответить
Треп всех,кому не лень.Степанов на своем месте!.А вот Гетманцев,косой,арахамия,Корниенко таки хотят загнать пенсионеров на тот свет.Шоб они подохли,как ми дохнем.
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28.04.2021 10:42 Ответить
"Обменять шило на мыло"© - это понятно. А будут ли менять мыло на шило?
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28.04.2021 10:49 Ответить
Ну если этот санитар ,хотел стать головою Киева?! тогда точно зедебилы мняйте .Все по вашему заказу,хотели доктора смерть,проголосовали 73% не адекватов ,получите.Хотите еще одного экспериментатора на вас? Скоро зедебилы вам назначат,радуйтесь хоть не массажиста крадуцкого,у этого диплом есть.
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28.04.2021 10:53 Ответить
Был наглый, самовлюбленный министр, стал скромный министр в образе овцы. результат не изменится
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28.04.2021 10:54 Ответить
Шило на мыло...
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28.04.2021 11:23 Ответить
але нове шило буде довше входити у справи, ніж Ляшко-лікар, який вже частково знайомий зі справою.
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28.04.2021 11:58 Ответить
Треба міняти.
Крісло на грати.
Куртку на робу.
І язик на мову.
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28.04.2021 12:23 Ответить
все правильно ця курва мекає - на#@здив вже значить пора міняти.
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28.04.2021 12:44 Ответить
 
 