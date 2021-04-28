Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук

Фракция "Слуги народа" не обсуждала, кто может занять место главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп СН Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она не знает, кто бы мог занять должность министра здравоохранения вместо Степанова, так как не работает в профильном комитете Рады по вопросам здоровья нации.

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"Но то, что я сейчас слышу о Викторе Ляшко, то, думаю, нужно рассматривать этот вопрос. Не думаю, что ему будет легко пройти и набрать необходимые 226 голосов, потому что он тоже ответственный за то, что происходит в стране и с вакцинацией, и с санитарно-эпидемиологическим благополучием", - подчеркнула "слуга народа".

Верещук рассказала, что сейчас собираются подписи народных депутатов за проведение в четверг внеочередного заседания, но выразила сомнение, что на нем будет рассматриваться отставка министра здравоохранения.