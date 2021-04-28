РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10976 посетителей онлайн
Новости
5 568 46

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук говорил, что Кира Рудик хороший менеджер, который сможет наладить процессы в партии.

Об этом нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Но так случилось, что на этом доверии к Славе, к сожалению, Кира Рудик начала узурпировать власть в "Голосе". У нас произошли серьезные изменения устава партии. Я себе никогда не прощу, что смогла такое пропустить. Это для меня тоже стало уроком на будущее, что устав демократической партии должен быть именно демократическим. Никогда не нужно идти в этом вопросе на любые уступки. Если бы даже теперь председателем партии была моя мама и попросила меня переписать устав, я бы на это не согласилась", - подчеркнула парламентарий.

По словам Стефанишиной, перед местными выборами Рудик сказала, что для более легкого их проведения нужно немного отредактировать устав, чтобы она имела больше полномочий.

"Мы же ей доверяли и согласились. В конце концов, такое хорошее отношение к Кире Рудик обернулось против нас. Когда руководил Святослав, у меня даже не могло возникнуть мысли, что кто-то может взять деньги за голосование, или о том, что кто-то хочет личных преференций. Я пришла не для того, чтобы сделать себе имидж, а чтобы провести ряд проектов для лучшей жизни украинцев. Теперь из-за изменений в уставе у нас во власти какой-то фюрер! То есть Рудик может абсолютно все решать единолично", - объяснила нардеп.

Парламентарий добавила, что ни фракция, ни партийные ячейки не могут ей помешать. Она единолично распоряжается государственными деньгами, которые выделяются на партию. Так же принимает решение, собирать съезд или нет, а также определяет, кто в нем будет участвовать.

"Наверное, это как-то "ударило в голову". Не хочу рассказывать все наши внутренние истории. Скажу, что сейчас мы хотим изменить устав и вернуть его к прошлой редакции. Работаем над этим, чтобы рассредоточить власть. В демократической политической силе один человек не может все решать", - подчеркнула Стефанишина.

Полный текст интервью с нардеп "Голоса" Ольгой Стефанишиной читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Партийная работа - не выступления в клубах", - Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"

Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
"Рука помещенная в трусы способна увеличить размеры предмета в несколько раз" - кандитат наук Илья Кива.

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9283
показать весь комментарий
28.04.2021 10:32
+9
От не розумію, в них в партії Рахманін є, нахіба вони вибрали керовніцею собі цю Рудик?
показать весь комментарий
28.04.2021 10:30
+7
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 8580
показать весь комментарий
28.04.2021 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От не розумію, в них в партії Рахманін є, нахіба вони вибрали керовніцею собі цю Рудик?
показать весь комментарий
28.04.2021 10:30 Ответить
- И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn302 Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.(с)
показать весь комментарий
28.04.2021 11:48 Ответить
РАХМАНІН зовсім без Харизми..
показать весь комментарий
28.04.2021 12:17 Ответить
Типу в Рудик вона є?)))))
показать весь комментарий
28.04.2021 12:19 Ответить
НА БЕЗРИБ"Ї і Рудик-Лідер!!
показать весь комментарий
28.04.2021 12:22 Ответить
Як мінімум, Рахманін відоміший широкому загалу і виборцям, ніж ця Рудик... І розумніший!
показать весь комментарий
28.04.2021 12:50 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 3646 https://censor.net/ru/user/157688
Типу в Рудик вона є?)))))
===
Хе-хе-хе... для мужиков в кире гораздо больше...ХАРИЗМЫ, чем в каком-то рахманине
показать весь комментарий
28.04.2021 13:33 Ответить
В Юльці свого часу було ще більше, але ж ми говоримо про якості, як політика))
показать весь комментарий
30.04.2021 14:19 Ответить
Рахманін серед тих соросят як біла ворона.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:47 Ответить
"Рука помещенная в трусы способна увеличить размеры предмета в несколько раз" - кандитат наук Илья Кива.

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9283
показать весь комментарий
28.04.2021 10:32 Ответить
Голоса в следующей Раде не будет, так что хрен с ними
показать весь комментарий
28.04.2021 10:33 Ответить
після таких заяв, виборці Голосу точно не стануть з тобою під одні знамена
показать весь комментарий
28.04.2021 10:35 Ответить
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 8580
показать весь комментарий
28.04.2021 10:36 Ответить
саме так все і відбулося
найменше падіння під час кризи - це все одно, що випереджаючий ріст при нормальних обставинах
а всі плюси ітакі як ти істерично вішають на попередні заслуги попередньої влади
так що я на 100% правий
і виборці від Голосу не будуть голосувати за сивочолого, саме через тебе і таких як ти
показать весь комментарий
28.04.2021 10:40 Ответить
Емм, пан мабуть не в курсі, що уже в січні 2020 (до початку пандемії) ВВП в мінус пішов??

Це вперше з 2016 року так сталося!
показать весь комментарий
28.04.2021 10:43 Ответить
я тому ідіоту Альтеру вже говорив, що Зеко-***** вже у грудні 2019 року створила ШТАБ ПО ПОРЯТУНКУ ПРОМИСЛОВОСТІ - оце так ЗЕлена банда придурків розвивала ВВП,що промисловість довелося рятувати
показать весь комментарий
28.04.2021 10:51 Ответить
Звичайно, створила, бо у грудні 2019 падіння промислового виробництва склало 8,3%! А падати воно почало з травня-червня десь. Соупадєніє?))

Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5553
показать весь комментарий
28.04.2021 10:57 Ответить
Лікуйся, ідіот
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 837
показать весь комментарий
28.04.2021 10:44 Ответить
"так що я на 100% правий"
я бы даже сказал на 200% . экономика так растет что не успеваем радоваться
показать весь комментарий
28.04.2021 10:45 Ответить
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 255
показать весь комментарий
28.04.2021 10:45 Ответить
Валовой внутренний продукт Украины с 2012 по 2020 гг. (млн. грн.)

2012 1408889
2013 1454931
2014 1566728

2015 1979458
2016 2383182
2017 2982920

2018 3558706
2019 3974564
2020 4194102
показать весь комментарий
28.04.2021 10:56 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 896
показать весь комментарий
28.04.2021 10:57 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 8636
показать весь комментарий
28.04.2021 10:58 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1366
показать весь комментарий
28.04.2021 10:59 Ответить
Якісь дивні у тебе цифри, бо якщо їм вірити, то виходить, у нас в 2013-2015 не було падіння ВВП... А воно об'єктивно було! При Янику ВВП перестав рости ще в 2011 році!

Тут от цифри інші
показать весь комментарий
28.04.2021 11:00 Ответить
ті цифри Альтеру намалювали ЗЕлені дебіли в ОПі ЗЕленого віслюка)
показать весь комментарий
28.04.2021 11:02 Ответить
странно шо тема икры . ложки и пенсионеров у него как то не раскрыта
показать весь комментарий
28.04.2021 10:42 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Підпишіться на нього і кожен раз під його постом ставте цей скрін!!!!
показать весь комментарий
28.04.2021 10:56 Ответить
Пол написал грубовато но в целом суть передал верно . на следующих выборах Голос в Раду не пройдет . это факт
показать весь комментарий
28.04.2021 10:38 Ответить
факт, точно. але нормальна людина буде запрошувати виборців Голосу під свої знамена, а не плювати в них ківном і не створювати собі і своїм політичним переконанням додаткових ворогів
показать весь комментарий
28.04.2021 10:43 Ответить
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 5430
показать весь комментарий
28.04.2021 10:47 Ответить
УПОРОТИМ ПОРОХОБОТАМ.

тема про Голос.
показать весь комментарий
28.04.2021 12:19 Ответить
довбодятлам ЗЕбілам: ПНХ, Тебе забув спитати
показать весь комментарий
28.04.2021 12:25 Ответить
интересная логика . значит новых избирателей нужно привлекать а старым ( тем кто уже когда то голосовал за тебя )можно и плевать в морду . это я сейчас описываю то как ведет себя со своим элехторатом ЗЕкоманда . потому что по другому это назвать невозможно
показать весь комментарий
28.04.2021 10:48 Ответить
Виборці Голосу - це не виборці Зеленського. В голові трохи більше мають. Так що, вони самі зрозуміють, за кого їм проголосувати. І гівнометанням на них не вплинеш, на відміну від зебілів. Сам голосував за Порошенка в президенти і за Голос в Раду Мав сподівання на Вакарчука, але він мене зрадив. Але про свій вибір не шкодую - Голос ніякої хєрні в Раді не творить.
показать весь комментарий
28.04.2021 11:01 Ответить
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1127
показать весь комментарий
28.04.2021 10:48 Ответить
вот что то мне говорит что у этой бабенки проблемы с оргазмом такие стервы бревно по жизни ********* становятся деспотами истеричкаими и типа фюррерами в Юбке да пропустите ее на Донбассе через 3 роты голодных солдат будет просто сама прелесть и нежность......
показать весь комментарий
28.04.2021 10:36 Ответить
Давайте не будемо опускатись до рівня Корнієнка і Арахамії.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:43 Ответить
Для партії https://file.liga.net/parties/golos Голос п'ятий президент https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петро Порошенко є більшим політичним ворогом за президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимира Зеленського .(с)
показать весь комментарий
28.04.2021 10:41 Ответить
Как обычно: одна булава - 2 Гетьмана.
Или:
-один украинец - партизан,
- два украинца - партизанский отряд
- три украинца - партизанский отряд с предателем.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:44 Ответить
фюрер от микрофюрера недалеко падает
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9025
показать весь комментарий
28.04.2021 10:46 Ответить
кому интересно, что происходит в этой карманной "партии" пинчука среди политических трупов?
показать весь комментарий
28.04.2021 10:47 Ответить
Та не "Стефанишина", "Цензор-НЕТ"! Західноукраїнські прізвища такого типу, в українському правописі не відмінюються а "Ольга СТЕФАНИШИН". Ну, це вже ганьба вашим журналістам.
показать весь комментарий
28.04.2021 14:34 Ответить
рудык из Голоса гнать нужно с-анными тряпками: она похоронила этот политпроект, хотя он и так никому, кроме пинчука, не нужен)))
показать весь комментарий
28.04.2021 23:37 Ответить
 
 