Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук говорил, что Кира Рудик хороший менеджер, который сможет наладить процессы в партии.

Об этом нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Но так случилось, что на этом доверии к Славе, к сожалению, Кира Рудик начала узурпировать власть в "Голосе". У нас произошли серьезные изменения устава партии. Я себе никогда не прощу, что смогла такое пропустить. Это для меня тоже стало уроком на будущее, что устав демократической партии должен быть именно демократическим. Никогда не нужно идти в этом вопросе на любые уступки. Если бы даже теперь председателем партии была моя мама и попросила меня переписать устав, я бы на это не согласилась", - подчеркнула парламентарий.

По словам Стефанишиной, перед местными выборами Рудик сказала, что для более легкого их проведения нужно немного отредактировать устав, чтобы она имела больше полномочий.

"Мы же ей доверяли и согласились. В конце концов, такое хорошее отношение к Кире Рудик обернулось против нас. Когда руководил Святослав, у меня даже не могло возникнуть мысли, что кто-то может взять деньги за голосование, или о том, что кто-то хочет личных преференций. Я пришла не для того, чтобы сделать себе имидж, а чтобы провести ряд проектов для лучшей жизни украинцев. Теперь из-за изменений в уставе у нас во власти какой-то фюрер! То есть Рудик может абсолютно все решать единолично", - объяснила нардеп.

Парламентарий добавила, что ни фракция, ни партийные ячейки не могут ей помешать. Она единолично распоряжается государственными деньгами, которые выделяются на партию. Так же принимает решение, собирать съезд или нет, а также определяет, кто в нем будет участвовать.

"Наверное, это как-то "ударило в голову". Не хочу рассказывать все наши внутренние истории. Скажу, что сейчас мы хотим изменить устав и вернуть его к прошлой редакции. Работаем над этим, чтобы рассредоточить власть. В демократической политической силе один человек не может все решать", - подчеркнула Стефанишина.

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