Представители украинского посольства не явились на заседание комиссии парламента Молдовы по расследованию похищения Чауса
Члены комиссии парламента Молдовы по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса вчера собрались на очередное заседание. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку неоднократно был заслушан по этому делу.
"Он рассказал нам более подробную информацию о текущей ситуации по этому делу, не касаясь того, что связано с секретами расследования", — сказал на брифинге для прессы депутат платформы DA Василий Настасе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nokta.md.
"Сегодня (27 апреля. - Ред.) на заседание комиссии должны были прибыть представители посольства Украины в Республике Молдова, будь то посол или другой представитель. Однако никто не пришел, причину мы не знаем, но мы неоднократно просили кого-нибудь из представителей посольства приехать", — добавил Нэстасе.
Депутат Василе Нэстасе также отметил, что Комиссия предложит внести изменения в действующие правовые нормы, чтобы избежать подобных случаев в будущем.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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Може він?
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А якщо ми будуємо тут другій бандустан по зразку паРаші, то так, можно плювати на голову сусіда, а чому ж ні? він менший, слабший, економічно він нас багато у чому залежний...
Тому головне запитання тут просте - хто ми? московітські ординці, чи європейці?
Друга, це операція кацапів, з метою погіршити наші міждержавні відносини із використання консерв у наших спецслужбах
PS Що "ми не мали права робити"? Що доказано з цього? Яку "ми маємо порушити кримінальну справу"? Відносно яких "організаторів"? Що ми маємо і що доказано? Які офіційно претензії пред"явлені Україні щодо цього Чауса, крім вологих фантазій молдавських правоохоронців, котрі мали б його сокотити, раз дали політичного притулку, а не ловити гав? І, звісно ж, Ваших двох версій...
Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Повідомлення в пресі це підстава для внесення відомостей до ЄРДР. Викрали громадянина України, цей факт має бути розслідуваний.
заява потрібна тільки для кр.правопорушень що відносяться до "приватного обвинувачення" - ст.477 КПК. Ця стаття туди не відноситься, а відтак, відповідно до
Стаття 214. Початок досудового розслідування - Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.
З'явиться Чаус і скаже, що загуляв? Слідчий закриє провадження.
Я не кацапський підераст, щоби жити по принципу: "То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"..."