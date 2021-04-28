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Представители украинского посольства не явились на заседание комиссии парламента Молдовы по расследованию похищения Чауса

Представители украинского посольства не явились на заседание комиссии парламента Молдовы по расследованию похищения Чауса

Члены комиссии парламента Молдовы по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса вчера собрались на очередное заседание. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку неоднократно был заслушан по этому делу.

"Он рассказал нам более подробную информацию о текущей ситуации по этому делу, не касаясь того, что связано с секретами расследования", — сказал на брифинге для прессы депутат платформы DA Василий Настасе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nokta.md.

"Сегодня (27 апреля. - Ред.) на заседание комиссии должны были прибыть представители посольства Украины в Республике Молдова, будь то посол или другой представитель. Однако никто не пришел, причину мы не знаем, но мы неоднократно просили кого-нибудь из представителей посольства приехать", — добавил Нэстасе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ не расследует похищение экс-судьи Чауса. ДОКУМЕНТ

Депутат Василе Нэстасе также отметил, что Комиссия предложит внести изменения в действующие правовые нормы, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

Молдова (1867) парламент (893) посольство Украины (332) похищение (1684) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+15
Здається мені, що і з дружньою країною чинна влада вкотре обісралась. І це сумно.
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28.04.2021 10:39
+10
Сцикливое поведение гавнокомандующего перешло и на дипломатов
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28.04.2021 10:50
+9
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1920
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28.04.2021 10:53
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Интересно он еще живой или уже в колодце опочивает?
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28.04.2021 10:34 Ответить
кому это интересно? и кому это важно? жена не в счет.
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28.04.2021 10:57 Ответить
А хто його знає... В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом. ФОТО (обновлено)
Може він?
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28.04.2021 11:01 Ответить
версия однако
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28.04.2021 11:02 Ответить
А що зручно. Тоді наш Зелений Наполеон може сказати, що ми не викрадали, він сам у сумці сховався, ми просто його знайшли.
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28.04.2021 11:09 Ответить
Как обычно, рукожопы за деньги налогоплательщиков
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28.04.2021 10:36 Ответить
Здається мені, що і з дружньою країною чинна влада вкотре обісралась. І це сумно.
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28.04.2021 10:39 Ответить
ЦЕНЗОР ЧТО ЗА БРЕД с каких это пор Дипломаты обязаны???!!! являться и давать показания каким то комиссиям относительно гражданина свой страны... иной стране??!! вы что Консульскую Конвенцию не читали??!! к чему нам тот вы...р пардон от молдован да хоть пешком на Луну это ИХ личные! проблемы мы им ничего не обязаны... ля когда мы начнем уважать себя сами.... страна- которая на 35% меньше Одной Одесской области по населению и территории диктует нам какие- то требования.....а еще сущность вопроса судья взяточник не ясно как оказавшийся не пересекая границу официально с Украиной в Молдове..получил там иммунитет а потом переиграли и оно пропало и что..он ПРЕСТУПНИК ДЕ -ФАКТО осталось получить сие де -юре....но кому то не хочется...
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28.04.2021 10:42 Ответить
Де в статті написано, що українські дипломати мали давати покази?
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28.04.2021 11:47 Ответить
Тут мені здається якісна спецоперація мокшів по дескридитації відносин між Україною і Молдовою, притому що часто використовують в темну багатьох осіб і псадовців....,та і розгалужену агентуру свою мокші мають всюди.....
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28.04.2021 10:42 Ответить
Якща це мокши, то чого ховатися і відморожувитися
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28.04.2021 10:53 Ответить
А потом мы удивляемся: Почему у Украины друзей нет ...
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28.04.2021 10:48 Ответить
Сцикливое поведение гавнокомандующего перешло и на дипломатов
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28.04.2021 10:50 Ответить
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1920
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28.04.2021 10:53 Ответить
шо там делать работникам посольства? целая комиссия парламента заседала... из за кого? из за гражданина чауса, преступника и мошенника. во истину, Молдова или блаженная или тупая, нет более серьезных дел?
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28.04.2021 10:55 Ответить
Ти ба як торкнуло молдован за долю одного українського хабарника. Спати не можуть. Ціла недореспубліка ПМР на їх території не так дошкуляє, як поспішний виїзд з Молдови громадянина іншої країни. Напевно, наш гарант вже дуже сильно завірив їх президеншу у слабкості України, або вона не так все зрозуміла. Ну, якщо Молдова "ганяє такі качели", не дивно, що Раша тупотить чобітьми біля наших кордонів. А з другого боку, яке діло Україні до комісій у Молдові.
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28.04.2021 11:00 Ответить
Молдован торкнуло дебильное поведение группы отморозков из Украины на территории своей страны. Лидер которых судя по всему до сих пор считает, что он живет в Кровом Роге 90х годов. Пацана смогли вывезти из криворожской шпаны, а вот шпану из его мозгов- никак.
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28.04.2021 11:04 Ответить
Думка неіснуючої людини за номером 18с49еd2 нікого не цікавить. На мозьку працюєшь, вражина.
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28.04.2021 11:40 Ответить
Да неужели? А ты кто тут, служивый, сегодня, мальчик или девочка? Или вообще -- оно бесполое? И судя по ответам -- то именно твое тупое мнение здесь всем до одного места от слова совсем.
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28.04.2021 12:22 Ответить
Хто б я не був, дебільним номером не ховаюсь. Як там погода на Мозькве?

18c49ed2

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28.04.2021 12:28 Ответить
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1130
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28.04.2021 11:00 Ответить
Зверніть увагу на реакцію подоляцьких курв)
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28.04.2021 11:01 Ответить
Нам потрібно вирішити просту річ. Молдова дружня нам сусідська країна чи ні. Якщо перше, то з поваги до сусіда, ми маємо сприяти їх розслідуванню. Про те, що ми не могли і не мали права подібне робити, якщо це дійсно справа рук наших спец.служб, я навіть мову не веду. У цьому випадку, ми маємо порушити кримінальну справу відносно організаторів не чекаючи результатів розслідування.
А якщо ми будуємо тут другій бандустан по зразку паРаші, то так, можно плювати на голову сусіда, а чому ж ні? він менший, слабший, економічно він нас багато у чому залежний...
Тому головне запитання тут просте - хто ми? московітські ординці, чи європейці?
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28.04.2021 11:05 Ответить
У мене дві версії. Перша, це халтура наших спецслужб, яку вони зробили використовуючи службові можливості із корисливою метою на чиєсь замовлення.
Друга, це операція кацапів, з метою погіршити наші міждержавні відносини із використання консерв у наших спецслужбах
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28.04.2021 11:13 Ответить
Судя по фактам- первое. И- никак иначе.
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28.04.2021 11:15 Ответить
И третья - просто отрабатывали приказ свыше с пометкой "дюже срочно". У кого-то сильно подгорело. Все вменяемые исполнители от такой туфты просто отказались, поэтому взяли тех, кто остался или не мог не согласиться.
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28.04.2021 11:23 Ответить
Але вона вкладається у першу. Якщо це приватне замовлення Зеленського та Єрмака, то чим це не "Шабашка" спецслужб?
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28.04.2021 13:09 Ответить
Це операція московського агента Єрмака по дискредитації України, причому не тільки в очах Молдови, а й в очах всього світу.
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28.04.2021 11:51 Ответить
😁
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28.04.2021 15:25 Ответить
"Дві версії" - то замало. Придумайте ще зо 2-3. Наприклад, що цей Чаус сам себе "украв" - заплатив молдаванам, отримав документи які хотів і "здрисьнув" куди хотів. Ще варіант - спроба на фоні цієї "движухи" підняти авторитет М.Санду, від якого уже ******* "раннім Зеленським"...
PS Що "ми не мали права робити"? Що доказано з цього? Яку "ми маємо порушити кримінальну справу"? Відносно яких "організаторів"? Що ми маємо і що доказано? Які офіційно претензії пред"явлені Україні щодо цього Чауса, крім вологих фантазій молдавських правоохоронців, котрі мали б його сокотити, раз дали політичного притулку, а не ловити гав? І, звісно ж, Ваших двох версій...
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28.04.2021 15:37 Ответить
Для початку цю:
Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Повідомлення в пресі це підстава для внесення відомостей до ЄРДР. Викрали громадянина України, цей факт має бути розслідуваний.
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28.04.2021 17:06 Ответить
І як Ви під цю статтю "підженете" справу Чауса? Де тут докази насильницького зникнення? . Немає ознак насилля по відношенню до "зниклого", бо немає заяви "зниклого" про насилля, як самого "зниклого". А якщо завтра "зниклий" Чаус з"явиться і скаже, що загуляв з подругою десь в Бричанах?. Чаус має політичний прихисток в Молдавії і ця країна відповідальна за його безпеку. То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"...
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29.04.2021 14:56 Ответить
навіщо ви сперечаєтесь з діючим адвокатом, до того ж не маючи відповідної освіти?
заява потрібна тільки для кр.правопорушень що відносяться до "приватного обвинувачення" - ст.477 КПК. Ця стаття туди не відноситься, а відтак, відповідно до

Стаття 214. Початок досудового розслідування - Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.

З'явиться Чаус і скаже, що загуляв? Слідчий закриє провадження.

Я не кацапський підераст, щоби жити по принципу: "То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"..."
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29.04.2021 15:21 Ответить
Ну и как, скандальчик будет? Такой... международный. Как мне кажется- непременно будет.
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28.04.2021 11:14 Ответить
Та нибуя не будет! Ху из чаус? Никто - просто преступник, скрывавшийся от правосудия. Проблема молдован, почему они так долго не выдавали преступника украинским правоохранительным органам, а потом ещё и прощелкали его!
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28.04.2021 14:31 Ответить
Чаус для нас очень важен, он кроме того, что преступник, ещё и ценный свидетель
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28.04.2021 15:24 Ответить
А я и не имел в виду, что он не важен для нас. Я подразумевал, что молдаване должны воспринимать его просто как уголовного преступника, которого должны были передать Украине уже давно, но тянули резину (возможно первое время это было обоюдоудобно). А теперь, когда прощелкали, начали волать про иностранный след, создавать комиссии, проводить осмотр дипломатического имущества, звонить Зеленскому, и ради кого (для них)?
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28.04.2021 16:11 Ответить
Вы уверены, что резонанс в молдове имеет такие ошеломительные масштабы, как в этом нас пытаются убедить посетители Цензор нет? Их надежды , что хайп по поводу исчезновения чауса из Молдовы перекроет реальный скандал с его викраденням из Украины - реально ничтожны. Они разгоняют зраду, мечтая, чтобы это повлияло на отношения Молдова- Украина, чтобы потом было чем ездить по ушам прихильникам Петра Алексеевича. Но этого не будет. Аргументы , весомые аргументы для возвращения Чауса на украинскую скамью подсудимых есть, я уверена в этом. И очень скоро эти аргументы будут представлены обществу.
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29.04.2021 10:14 Ответить
Тут я с вами полностью согласен!
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29.04.2021 10:23 Ответить
Стыдно,ребятушки? Как вас Ермак подставил?То ли еще будет...
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28.04.2021 11:22 Ответить
бессловесные марионетки...((- печаль-тоска(((
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28.04.2021 15:03 Ответить
Меня больше интересует, как чаус сбежал из Украины из-под носа правоохранительных органов. Каким образом его вывезли , кто был крышей и организатором этого побега. А его возвращение в Украину- это просто отличная работа наших спецслужб. Наконец-то. Трепещите пшонка и янык, наши специ уже идут за вами
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28.04.2021 15:23 Ответить
пообіцяв пару банок спецслужбам, вони його і вивезли, а коли зрозуміли, що він збрехав, повернули
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28.04.2021 17:07 Ответить
 
 