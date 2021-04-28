За проведение внеочередного заседания Рады, на котором могут рассмотреть отставку Степанова, уже собраны около 140 подписей, - нардеп "Голоса" Совсун

За проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором могут рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова уже собраны около 140 подписей парламентариев.

Об этом сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Инна Совсун, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, вчера поставили свои подписи еще 10 депутатов.

Совсун напомнила, что фракция "Голоса" давно инициирует рассмотрение отставки Степанова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук

"Давайте посмотрим на факты. У нас продолжается волна заболеваемости (COVID-19. – Ред.), а он (Степанов. – Ред.) ничего не делает для того, чтобы ей противостоять. У нас провалена вакцинация, причем абсолютно целиком и полностью. Украина находится на последнем месте в Европе по количеству вакцинированного населения. Это позор", - заявила нардеп.

Совсун уверена, что Степанов не может руководить Министерством здравоохранения, особенно в такое трудное время.