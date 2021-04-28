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За проведение внеочередного заседания Рады, на котором могут рассмотреть отставку Степанова, уже собраны около 140 подписей, - нардеп "Голоса" Совсун

За проведение внеочередного заседания Рады, на котором могут рассмотреть отставку Степанова, уже собраны около 140 подписей, - нардеп

За проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором могут рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова уже собраны около 140 подписей парламентариев.

Об этом сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Инна Совсун, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, вчера поставили свои подписи еще 10 депутатов.

Совсун напомнила, что фракция "Голоса" давно инициирует рассмотрение отставки Степанова.

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"Давайте посмотрим на факты. У нас продолжается волна заболеваемости (COVID-19. – Ред.), а он (Степанов. – Ред.) ничего не делает для того, чтобы ей противостоять. У нас провалена вакцинация, причем абсолютно целиком и полностью. Украина находится на последнем месте в Европе по количеству вакцинированного населения. Это позор", - заявила нардеп.

Совсун уверена, что Степанов не может руководить Министерством здравоохранения, особенно в такое трудное время.

Автор: 

ВР (29228) отставка (3150) внеочередное заседание (262) Совсун Инна (76) Степанов Максим (2062)


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Да пора уже в отставку СН вместе с Президентом, бо ничего путного для людей они за два года не сделали.
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28.04.2021 11:05 Ответить
Вот этого они и боятся, нарулили на целую кучу уголовных дел.
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28.04.2021 11:11 Ответить
Мышиная возня стабильных политических лузеров.
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28.04.2021 11:07 Ответить
Пора уже подлеца выгонять,хотя это особенно ничего не изменит.Просто хватит уже воровать,наживаясь вместе с Крадуцким на смертях.А истинный виновник всего - Зеленский,который абсолютно ни хрена не делает.По-моему, даже видосики с меньшим рвением снимает...
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28.04.2021 11:20 Ответить
отставка Степанова ничего не даст. Пр меньшей мере в обозримом будущем. Появится опять такой же, и не в курсах. Народ бы поменять, но уж какой есть.
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28.04.2021 11:48 Ответить
Прохіндєю і жулику Степанову ця "відставка" саме доречі (своїми словами - до сраки). 1.Головне завдання на посту міністра він уже виконав - "відкати" за багатомільярдні закупки свої він уже отримав і повністю провалив роботу медичної галузі. 2.Відповідальність за повний провал роботи галузі (т.з. "реформи", провал антиковідної і прививочної роботи...) - спіхнуть на його наступника (а той, у свою чергу - на "папєрєднікав" іт.д., і т.п)
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28.04.2021 13:28 Ответить
 
 