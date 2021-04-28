Количество антивакцинаторов в Украине уменьшается, но коммуникации по вакцинам с населением нет, - нардеп "Голоса" Стефанишина
Населению необходимо разъяснять информацию о вакцинах. Низкие темпы вакцинации в Украине не из-за антипрививочников.
Об этом нардеп "Голос" Ольга Стефанишина заявила в интервью Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, ранее в Украине делали так называемые подчищающие кампании по вакцинации, когда начали прививать детей, которые пропустили плановую вакцинацию от кори.
"А что произошло с COVID-19? Наш опыт показал, что в Украине не критическое большинство антивакцинаторов. Их количество вообще уменьшается. Почему сейчас люди не хотят вакцинироваться от COVID-19? Потому что они ничего не знают о вакцинах. Ведь нет нормальной коммуникации. Есть Степанов, который рассказывает: Все плохие, а депутаты - манипулируют. Он это делает вместо того, чтобы разъяснять населению. Повторюсь, нормальной коммуникации нет. И вакцин тоже", - отметила Стефанишина.
Нардеп отметила, что Украина будет вакцинироваться, наверное, еще лет десять.
Интервью с нардепом "Голоса" Ольгой Стефанишиной читайте здесь.
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