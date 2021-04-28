РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11209 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
563 5

Количество антивакцинаторов в Украине уменьшается, но коммуникации по вакцинам с населением нет, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Количество антивакцинаторов в Украине уменьшается, но коммуникации по вакцинам с населением нет, - нардеп

Населению необходимо разъяснять информацию о вакцинах. Низкие темпы вакцинации в Украине не из-за антипрививочников.

Об этом нардеп "Голос" Ольга Стефанишина заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, ранее в Украине делали так называемые подчищающие кампании по вакцинации, когда начали прививать детей, которые пропустили плановую вакцинацию от кори.

"А что произошло с COVID-19? Наш опыт показал, что в Украине не критическое большинство антивакцинаторов. Их количество вообще уменьшается. Почему сейчас люди не хотят вакцинироваться от COVID-19? Потому что они ничего не знают о вакцинах. Ведь нет нормальной коммуникации. Есть Степанов, который рассказывает: Все плохие, а депутаты - манипулируют. Он это делает вместо того, чтобы разъяснять населению. Повторюсь, нормальной коммуникации нет. И вакцин тоже", - отметила Стефанишина.

Нардеп отметила, что Украина будет вакцинироваться, наверное, еще лет десять.

Интервью с нардепом "Голоса" Ольгой Стефанишиной читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме

Автор: 

вакцина (3815) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU



Станом на 27.04.2021 в Україні вакциновано 100% осіб старше 150 років

Количество антивакцинаторов в Украине уменьшается, но коммуникации по вакцинам с населением нет, - нардеп "Голоса" Стефанишина - Цензор.НЕТ 6304
показать весь комментарий
28.04.2021 11:30 Ответить
В моем подъезде живет немного людей, всего-то человек 50, плюс/минус 3, уточнять лень. Никто не болел этим сраным вирусом. Болтал я о желании вакцинироваться или нет- с половиной подъезда- точняк. Ни единый не желает. Моя родня многочисленная- точно ни единый не желает. До остальных- мне дела нет. Пока- нет.
показать весь комментарий
28.04.2021 11:37 Ответить
Найкращою рекламою буде послать план вакцинації за списками, і колоть усіх, хто виявив бажання і записався. а то записано достатньо, щоб уколоти їх за 2 тижні. а все стоїть і кисне.
показать весь комментарий
28.04.2021 11:49 Ответить
эта вакцина даст возможность путешествовать по европе?
показать весь комментарий
28.04.2021 12:00 Ответить
Ну да,ну да.В країні,де немає вакцини,головна проблема-антивакцинатори.
показать весь комментарий
28.04.2021 12:40 Ответить
 
 