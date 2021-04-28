79-й летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, за сутки выявили 65 инфицированных, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 1 556 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 79-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 22 902 человека.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 376 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 44 148 человек получили первую дозу вакцины. Из них 3 142 военных медика. За минувшие сутки от COVID-19 привиты 264 человека.

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