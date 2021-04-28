Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров

Российская сторона выразила уверенность, что контроль над границей с РФ - якобы самый последний шаг в плане выполнения минских договоренностей.

Об этомв интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

В свойственной РФ манере Лавров утверждает, что в случае изменения последовательности выполнения минских соглашений, якобы на Донбассе "была бы резня.

"К сожалению, со стороны Запада продолжаются попытки всячески убедить нас, что надо смягчить Минские договоренности, поменять их последовательность. Зеленский говорит, что они ему нравятся, но только если будет все наоборот, что сначала они возьмут под полный контроль эти территории, включая границу с Россией, ну а там разберутся и с выборами, и с амнистией, и с особым статусом этих территорий. Понятно, что если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счету", - отметил Лавров.

"А Запад не может или не хочет заставить его (Зеленского. - Ред.) выполнить Минские договоренности строго в последовательности, не подлежащей двоякому толкованию, однозначно выписанному с первого до последнего шага. Контроль над границей — самый последний шаг, когда у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и т.д", - уверяет Лавров.

Читайте также: Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак