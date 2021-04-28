Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров
Российская сторона выразила уверенность, что контроль над границей с РФ - якобы самый последний шаг в плане выполнения минских договоренностей.
Об этомв интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
В свойственной РФ манере Лавров утверждает, что в случае изменения последовательности выполнения минских соглашений, якобы на Донбассе "была бы резня.
"К сожалению, со стороны Запада продолжаются попытки всячески убедить нас, что надо смягчить Минские договоренности, поменять их последовательность. Зеленский говорит, что они ему нравятся, но только если будет все наоборот, что сначала они возьмут под полный контроль эти территории, включая границу с Россией, ну а там разберутся и с выборами, и с амнистией, и с особым статусом этих территорий. Понятно, что если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счету", - отметил Лавров.
"А Запад не может или не хочет заставить его (Зеленского. - Ред.) выполнить Минские договоренности строго в последовательности, не подлежащей двоякому толкованию, однозначно выписанному с первого до последнего шага. Контроль над границей — самый последний шаг, когда у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и т.д", - уверяет Лавров.
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
вот теперь тихо сам с собою и коментируй...и сразу удаляй,шоб на вранье не поймали
Исходя из заявлений, которые тогда делал немецкий политик, формула предусматривала проведение местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса (то есть без передачи границы Украины)
https://24tv.ua/ru/frank_valter_shtajnmajer_kto_takoj_shtajnmajer_svjazi_s_rossiej_n1214927
Главы почти всех "майданных" фракций Рады заявили, что против "формулы Штайнмайера". Одним из первых заявление сделал экс-президент Петр Порошенко. Он даже записал групповое видео с однопартийцами.
"Никакой "формулы Штайнмайера", как составляющей Минских соглашений, не существует!
ПОДПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - ФОРМУЛЫ ПУТИНА, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Также он отметил, что "согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США".
Тот аргумент, который экс-глава МИД ФРГ и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер привел в пользу строительства "Северного потока - 2", обозреватель FAZ считает непостижимой ошибкой. https://www.dw.com/ru/faz-prokol-shtajnmajera-pri-zashhite-severnogo-potoka-2/a-56534303
Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и нынешние отношения Германии и России, говоря о "Северном потоке - 2".
Посол Украины Мельник обвинил президента ФРГ в искажении истории.
Украинский посол обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР.
Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник.
По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев". https://www.dw.com/ru/prezident-frg-otverg-kritiku-posla-ukrainy-iz-za-severnogo-potoka-2/a-56513852
4 октября 2019 , Под крылом друга Путина
Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - опытный и "хитрый лис" европейской политики. Но чтобы понять кем является Штайнмайер, стоит взглянуть на его "учителей". Немец родился в 1956 году. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
Там он получил должность секретаря одиозного экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Того самого, который тесно дружит с президентом России Владимиром Путиным и работает в интересах Кремля.
Россиян называет близкими по духу. Соглашение о евроассоциации с Украиной - ошибкой.
И вообще наше государство считал бы нужным "федерализировать". Именно за такую позицию Шредер и оказался в чистилище "Миротворца".
Штайнмайер уже в молодом возрасте отличался высокой производительностью, за что получил от коллег прозвище Graue Effizienz (переводится с немецкого как "серая эффективность").
В 2005 году партии Ангелы Меркель и Герхарда Шредера создали коалиционное правительство, в котором Штайнмайер стал министром иностранных дел, а Меркель новым канцлером. Через 2 года политика назначили вице-канцлером ФРГ.
Тогда Штайнмайер прилагал немало усилий для налаживания отношений с Кремлем. В отличие от канцлера, которая видела в России угрозу.
Однако, этот план стал неприемлемым для обеих сторон и уже в августе 2008 года конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией перерос в полномасштабные военные действия. Вследствие этого, Грузия лишилась значительной части своей территории. Зато Россия впервые показала свои намерения относительно соседних демократий
В частности, политик неоднократно выступал за отмену санкций в отношении РФ.
С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
Штайнмайер вместе с семьёй проживает в одном из самых престижных районов Берлина - Целендорфе
А это уж сами кацапы решили, что нумерация пунктов означает последовательность.
По его словам, российская сторона готова обсуждать с Киевом только нормализацию двусторонних отношений.Лавров выразил мнение, что сейчас моральная и международно-правовая правда на стороне России и так называемого "ополчения". "Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут", - добавил российский министр.
Поэтому сволочь Лавров молчал бы ты!. Посмотри на свою рожу!.