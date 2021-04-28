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Новости Агрессия России против Украины
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Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров

Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров

Российская сторона выразила уверенность, что контроль над границей с РФ - якобы самый последний шаг в плане выполнения минских договоренностей.

Об этомв интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу МИД России.

В свойственной РФ манере Лавров утверждает, что в случае изменения последовательности выполнения минских соглашений, якобы на Донбассе "была бы резня.

"К сожалению, со стороны Запада продолжаются попытки всячески убедить нас, что надо смягчить Минские договоренности, поменять их последовательность. Зеленский говорит, что они ему нравятся, но только если будет все наоборот, что сначала они возьмут под полный контроль эти территории, включая границу с Россией, ну а там разберутся и с выборами, и с амнистией, и с особым статусом этих территорий. Понятно, что если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счету", - отметил Лавров.

"А Запад не может или не хочет заставить его (Зеленского. - Ред.) выполнить Минские договоренности строго в последовательности, не подлежащей двоякому толкованию, однозначно выписанному с первого до последнего шага. Контроль над границей — самый последний шаг, когда у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и т.д", - уверяет Лавров.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Лавров Сергей (2290) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+23
Как интересно! И кто бы кого резал? Вон Славянск освободили, и, чё, где резня? Даже Штепу и то посадить не могут.
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28.04.2021 11:18
+22
В Мариуполе резни не было, в Славянске не было; почему в Донецке после освобождения должна быть ?
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28.04.2021 11:19
+21
Донбаска резня? ШТО!!!
Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров - Цензор.НЕТ 4131
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28.04.2021 11:18
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Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня по большому счету, - Лавров - Цензор.НЕТ 8908
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28.04.2021 11:18 Ответить
сцылочку дашь?про границу после выборов
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28.04.2021 11:35 Ответить
Ты дебил ? Открой т.н. Минские соглашения и читай....
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30.04.2021 20:32 Ответить
Для особо одаренных, тупых и недоразвитыхА также соевых с одной извилиной на всех

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
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30.04.2021 20:44 Ответить
а чо удалил пост,на который я отвечал?
вот теперь тихо сам с собою и коментируй...и сразу удаляй,шоб на вранье не поймали
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30.04.2021 22:03 Ответить
Это не я удалял. Это сайт. Стал на 100% соевым.Поэтому здесь пишут только такие , как ты. И только о великом майдане и о великом президенте Порошенко. Мне практически здесь делать нечего. Так , пишу иногда от скуки
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02.05.2021 10:01 Ответить
и чего ты сюда тогда шастаешь?мерщий додому.тут вредно для твоего психического здоровья
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02.05.2021 11:21 Ответить
Я и так дома. А соевые , с одной извилиной на всех уже не интересны не только мне. И что уже в психиатры записался ????
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02.05.2021 14:55 Ответить
когда на твоих глазах будут трахать твою дочь школьницу, ты согласишься на все. в августе трахали добробаты, которые в Иловайск завел Кало,мойский и Семенченко. Пети было не всерано! а Ишак бы нюхнул, снял видос, и забил.
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28.04.2021 11:46 Ответить
Особо умным и забывчивым напоминаю, что 17 июля 2014 года ВС РФ открыл огонь с территории РФ по ВСУ и украинским пограничникам. Главнокомандующий -Президент Украины Порошенко трусливо прятался и не реагировал. В результате преступной бездеятельности , Украина , как государство потеряло контрольная сотнями км границы с РФ. Во время Иловайской трагедии ВС РФ колонной в 15 км зашёл на территорию Украины. Приказа атаковать эту колону так и не поступило. Войск и техники на параде в Киеве находилось больше, чем группировка ВС РФ на территории Украины.Учи матчасть , а потом будешь басни про школьниц рассказывать
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30.04.2021 20:38 Ответить
До того, як прийшли кацапські ублюдки ніякої різні не було. Кацапи - причина будь-якої різні, бо у минулому - це людоїди або андрофаги (по Геродоту).
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28.04.2021 11:18 Ответить
Террористам слово не дают ! Игнор убийцам и местным гнидам
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28.04.2021 11:26 Ответить
Как интересно! И кто бы кого резал? Вон Славянск освободили, и, чё, где резня? Даже Штепу и то посадить не могут.
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28.04.2021 11:18 Ответить
Про резню уже слышали, от *****
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28.04.2021 12:05 Ответить
Донбаска резня? ШТО!!!
Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров - Цензор.НЕТ 4131
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28.04.2021 11:18 Ответить
не лезли б вы туда, ********, был бы там до сих пор мир и покой
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28.04.2021 11:18 Ответить
Если бы Раша не сувало свое е...ло куда попало, было бы все Ok
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28.04.2021 11:19 Ответить
В Мариуполе резни не было, в Славянске не было; почему в Донецке после освобождения должна быть ?
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28.04.2021 11:19 Ответить
Тому що лавруша несе для рашисстов маєчню ідіота. Треба ж рашарабів годувати казками про хунтаКаратєлєйЖидоБандєравцєв .... вони інакше не можуть, рашисстам треба виправдовувати свої злочини .
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28.04.2021 11:34 Ответить
Кобыла сам должен быть зарезан, и еще куча дерьма из нарасии.
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28.04.2021 11:19 Ответить
Вообще-то салями делают из конины.
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28.04.2021 11:21 Ответить
С этой лошади нельзя - там сплошной героин, только в скотомогильник.
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28.04.2021 11:23 Ответить
Зассал, трухлявый.
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28.04.2021 11:20 Ответить
Лошадина угрюмая, тебе хорошо известно что резня на донбасе уже случилась, и ее туда принес мокшанский мордор. фашистской московией убито по меньшей мере 14 000 украинцев, военных и гражданских. Еше неизвестно сколько пропало без вести, замучено, убито в пытках и издевательствах наемниками мордора
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28.04.2021 11:21 Ответить
Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров - Цензор.НЕТ 5269
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28.04.2021 11:22 Ответить
когда поменял последовательность минскких ...и едешь на Донбасс
Если бы Украине позволили менять последовательность минских соглашений, на Донбассе была бы резня, по большому счету, - Лавров - Цензор.НЕТ 4104
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28.04.2021 11:24 Ответить
Тут как никогда подходит высер Пуйла ; Кто как обзывается, то так и называется.
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28.04.2021 11:24 Ответить
А пенсионеры из ОРДЛО, наверное тысячами в день ехали в лапы кровожадных мясников, чтобы тут же быть прирезанными только лишь пересекая границы КПВВ!? Так где резня? А как только Украина вернётся на Донбасс, так сразу всё ватное гавнище попрячет недопаспорта РФ и будет друг другу говорить, что они то никогда не получали и не хотели даже никаких паспортов. Будет также как и с Зебизянами! Оказывается, что никто за него не голосовал!
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28.04.2021 11:24 Ответить
Таке враження, що РФ - імперія не тільки зла, але і брехні. І чим вища посада, тим безсоромніша брехня. Можна вводити ранги: безсовісний верховний брехун, головний асисент верховного брехуна, брехун із закордонних справ, перший підбрехач і т.д...
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28.04.2021 11:26 Ответить
Пора уже привыкнуть что при путлеровской власти мы не вернем эти территории, те кто ратует за войну сейчас с рашкой либо идиоты либо провокаторы, силы слишком не равны, можем еще больше потерять площади , не говоря о жизнях. Так что от "обеспокоенного" запада надо требовать голубых касок на линии соприкосновения, пусть охраняют нас за свой счет от бешенной бензоколонки, если они хотят с ними потоки строить, пусть платят.
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28.04.2021 11:26 Ответить
Ловкач! Посмотри как живут в Украине! Пудришь мозги про резню. В Украине к людям относятся более человечно чем в России, это если в России попадешься, так сразу начинаются издевательства и убийства. Так происходит со сторонниками Навального. Сами посмотрите как издеваются над ними, вот и девушку в Ростове схватили и унижали, издевались черносотенцы, засовывали дубинку ей в рот. Показательный пример как лавровскаие бандиты бесчинствуют. Так что Лавров большой брехун! Это в России резню устраивают.
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28.04.2021 11:26 Ответить
Якби Україні дозволили змінювати послідовність мінських угод, на Донбасі була б різанина, за великим рахунком, - Лавров - Цензор.НЕТ 8006 *********.
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28.04.2021 11:31 Ответить
Фашистская Федерация угрожает Украине этническими чистками.
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28.04.2021 11:34 Ответить
Резня и любое говно всегда там, где кацапы. Это аксиома, видишь говно, значит там по-любому кацап. Сербия, Грузия, Молдова, Сирия, Украина, точки на карте, где кацап срет сейчас. Куба, Венесуела, Ангола, Афганистан, где кацап насрал и убежал.
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28.04.2021 11:37 Ответить
Ну и к чему эта статья? Лавров сказал что-то новое или неожиданное? С таким же успехом можно было напечатать новость что на улице весна.
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28.04.2021 11:43 Ответить
последовательность поменять можно, ничего другого чем сейчас не случиться.
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28.04.2021 11:43 Ответить
Отмороженый коньголова.🐴
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28.04.2021 11:47 Ответить
Кто-то ещё реагирует на его "pferd"ёж?
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28.04.2021 12:06 Ответить
В октябре 2016 года в Берлине состоялась встреча нормандской четверки. Тогда же Штайнмайер предложил формат урегулирования конфликта на Донбассе, впоследствии получившего название "формулы Штайнмайера".
Исходя из заявлений, которые тогда делал немецкий политик, формула предусматривала проведение местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса (то есть без передачи границы Украины)
https://24tv.ua/ru/frank_valter_shtajnmajer_kto_takoj_shtajnmajer_svjazi_s_rossiej_n1214927
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28.04.2021 12:11 Ответить
Митинг против формулы Штайнмайера начался и на Майдане в Киеве.
Главы почти всех "майданных" фракций Рады заявили, что против "формулы Штайнмайера". Одним из первых заявление сделал экс-президент Петр Порошенко. Он даже записал групповое видео с однопартийцами.
"Никакой "формулы Штайнмайера", как составляющей Минских соглашений, не существует!
ПОДПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - ФОРМУЛЫ ПУТИНА, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Также он отметил, что "согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США".
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28.04.2021 12:16 Ответить
Из кремлевского биоматериала полезного ничего не получится, насквозь прогнивший и ни на что не пригодный, единственно утилизировать на удобрения.
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28.04.2021 12:16 Ответить
Прокол Штайнмайера при защите "Северного потока - 2"
Тот аргумент, который экс-глава МИД ФРГ и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер привел в пользу строительства "Северного потока - 2", обозреватель FAZ считает непостижимой ошибкой. https://www.dw.com/ru/faz-prokol-shtajnmajera-pri-zashhite-severnogo-potoka-2/a-56534303
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28.04.2021 12:17 Ответить
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику посла Украины из-за "Северного потока - 2

Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и нынешние отношения Германии и России, говоря о "Северном потоке - 2".
Посол Украины Мельник обвинил президента ФРГ в искажении истории.
Украинский посол обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР.
Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник.
По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев". https://www.dw.com/ru/prezident-frg-otverg-kritiku-posla-ukrainy-iz-za-severnogo-potoka-2/a-56513852
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28.04.2021 12:19 Ответить
Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией
4 октября 2019 , Под крылом друга Путина
Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - опытный и "хитрый лис" европейской политики. Но чтобы понять кем является Штайнмайер, стоит взглянуть на его "учителей". Немец родился в 1956 году. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
Там он получил должность секретаря одиозного экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Того самого, который тесно дружит с президентом России Владимиром Путиным и работает в интересах Кремля.
Россиян называет близкими по духу. Соглашение о евроассоциации с Украиной - ошибкой.
И вообще наше государство считал бы нужным "федерализировать". Именно за такую позицию Шредер и оказался в чистилище "Миротворца".
Штайнмайер уже в молодом возрасте отличался высокой производительностью, за что получил от коллег прозвище Graue Effizienz (переводится с немецкого как "серая эффективность").
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28.04.2021 12:22 Ответить
Штайнмайер уже в молодом возрасте отличался высокой производительностью, за что получил от коллег прозвище Graue Effizienz (переводится с немецкого как "серая эффективность").
В 2005 году партии Ангелы Меркель и Герхарда Шредера создали коалиционное правительство, в котором Штайнмайер стал министром иностранных дел, а Меркель новым канцлером. Через 2 года политика назначили вице-канцлером ФРГ.
Тогда Штайнмайер прилагал немало усилий для налаживания отношений с Кремлем. В отличие от канцлера, которая видела в России угрозу.
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28.04.2021 12:23 Ответить
Как Штайнмаер "разобрался" с агрессией Путина в Грузии?Штайнмайер принимал активное участие в урегулировании конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Тогда он предложил свой план, который предусматривал возвращение беженцев, восстановление Абхазии на деньги Грузии и в будущем - определение политического статуса Абхазии.
Однако, этот план стал неприемлемым для обеих сторон и уже в августе 2008 года конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией перерос в полномасштабные военные действия. Вследствие этого, Грузия лишилась значительной части своей территории. Зато Россия впервые показала свои намерения относительно соседних демократий
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28.04.2021 12:24 Ответить
Партийные лидеры до последнего оттягивали принятие окончательного решения по кандидатуре Штайнмайера, в том числе из-за его пророссийских взглядов.

В частности, политик неоднократно выступал за отмену санкций в отношении РФ.

С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.

Штайнмайер вместе с семьёй проживает в одном из самых престижных районов Берлина - Целендорфе
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28.04.2021 12:29 Ответить
От блин как же в Славянске , Краматорске , Марике и т д не какой резни не было , в отличии от Грозного , где кацапы 300 тыс этнических русских положили . Да и у банкоматов на нашей территории , не кто дыровских пенсов не мочит . Кацапы так настойчиво брешут , что уже даже сами не верят в свой бред.
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28.04.2021 13:18 Ответить
Самое смешное, что в Минских какраз четкой последовательности нет. Есть перечисление пуктов.

А это уж сами кацапы решили, что нумерация пунктов означает последовательность.
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28.04.2021 13:41 Ответить
очевидно, что последовательность существует логическая: без контроля над границей невозможно выполнить пункт про местные выборы, их никто не признает, они буду юридически ничтожны под дулами оккупационных пулемётов..
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28.04.2021 14:19 Ответить
На вопрос о том, почему Лавров не брал трубку от Кулебы, а Путин - от Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136 на сайте МИД РФ ответил: "Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".
По его словам, российская сторона готова обсуждать с Киевом только нормализацию двусторонних отношений.Лавров выразил мнение, что сейчас моральная и международно-правовая правда на стороне России и так называемого "ополчения". "Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут", - добавил российский министр.
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28.04.2021 14:15 Ответить
ну да, честные безопасные выборы для преступных тоталитарастов считай резня.
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28.04.2021 14:18 Ответить
особый статус..???!!- горилло-конь рамсы попутал вкрай..)))- сам себе-всей-скрепной получишь кучу особых, штук 20+...)))
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28.04.2021 15:09 Ответить
дегенерував лаВРУША дегенерував маразматик......прийде час відповісти доведеться за злочини....."настоящий послідовник Гебельса"
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28.04.2021 15:46 Ответить
Текст по Шойгу- РФ...Украина..... не приемелет предупреждения от каких либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории... ...
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28.04.2021 16:36 Ответить
"на Донбассе была бы резня" - Да мы видели резню когда прокремлевские силы убивали майдановцев, когда на Донбассе в подвалах, русские нацисты мучили украинцев, да и в самой Росси всех кто против Путина хоть пискнет избивают, издеваются и замучивают.
Поэтому сволочь Лавров молчал бы ты!. Посмотри на свою рожу!.
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28.04.2021 16:37 Ответить
Лавров! Ваши люди специалисты по резне. Гад.
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28.04.2021 16:38 Ответить
 
 