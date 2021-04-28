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"Голос" просит Шкарлета отказать в присвоении Киве кандидата наук: комиссии будет тяжело закрыть глаза на выявленные нарушения, - нардеп Совсун

Фракция "Голос" подготовила депутатское обращение к министру образования Сергею Шкарлету с предложением отказать в присвоении нардепу ОПЗЖ Илье Киве кандидата наук.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

Она напомнила, что именно Шкарлет возглавляет аттестационную коллегию, которая должна или утвердить решение учёного совета по Киве, или отклонить. Прогнозируя, чего можно ожидать от коллегии, Совсун отметила: "На "Олимпе" принятия случайных решений, которым является Минобразования, а часто и правительство, трудно сказать, что будет происходить. Но мы направили материалы, которые есть в журналистском расследовании... Там есть такие моменты, по которым тяжело спорить. Например, указано: есть статья, которая опубликована на 441 странице сборника, а в нем - всего 430 страниц. Это очевидная ложь, на которую аттестационной комиссии будет тяжело закрыть глаза. Конечно, были прецеденты, когда она пропускала такие вещи. Но сейчас, учитывая резонанс, это будет откровенным "плевком в лицо" общественности и порядочных преподавателей и учёных, которые проходят "все круги ада", чтобы защититься".

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Нардеп считает, что должны быть пересмотрены и другие решения учёного совета, который заслушивал Киву.

По ее словам, обращение также подписывают и депутаты "Слуги народа".

Говоря о своём первом впечатлении, когда она узнала о том, что Киева защитил диссертацию, Совсун подчеркнула: "Во-первых, подумала: зачем я на выходных, каникулах и все свободное время пытаюсь дописать свою диссертацию. Но я стараюсь это сделать сама, а не так, как Илья Киева. Во-вторых, размышляла, а что же чувствуют люди, которые по-настоящему прошли процесс и видят эту дикую несправедливость?! В-третьих, подумала: может, наконец, это привлечёт внимание общества и заставит как-то реагировать, чтобы реформирования систему защиты в целом. А это глобальная проблема".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Автор: 

наука (697) Минобразования (1735) Совсун Инна (76) Кива Илья (398) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+8
Шкарлет сам плагіатор.
"Голос" такий чудний ...
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28.04.2021 11:31
+8
Да у нас 80% таких дохторов, даже проффесор был.
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28.04.2021 11:31
+7
Шкарлет - теж науКівець.
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28.04.2021 11:30
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Шкарлет - теж науКівець.
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28.04.2021 11:30 Ответить
Шкарлет сам плагіатор.
"Голос" такий чудний ...
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28.04.2021 11:31 Ответить
Да у нас 80% таких дохторов, даже проффесор был.
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28.04.2021 11:31 Ответить
да-да... а то потом он захочет стать еще и членом Академии наук)))
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28.04.2021 11:31 Ответить
Не кажіть про члена, бо Ківа зразу його почне поправляти.
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28.04.2021 11:36 Ответить
А если ему не присвоят звание, то те праститутки с прахфессорскими званиями, которые единогласно проголосовали "ЗА" должны будут вернуть бабосы? А если ими уже уплачен кредит и отдавать не чем? Придут те студенты, которые стояли на лестнице с утюгом и поставят на счетчик. Эти, сцу...о, прахфессоры такое будущее для своих детей хотят?
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28.04.2021 11:32 Ответить
Картавий голос на пів шостого запіщав тоненьким голосом про якусь "недопустимість". Хочу спитати у картавого голоса: більш брутальних зрад картавий, тоненький(і продажний) голос не бачить за зеленою шоблою? Як там про продаж землі і стратегічної держвласності іноземцям? Продажний голос голоснув? А тепер сцить нам у очі про якогось симулякра ківу? Щоб ми головної крадіжки не побачили?
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28.04.2021 11:41 Ответить
Нет ребята, Киве надо дать кандидатскую. Форма должна отражать содержание, в нашем случае - ситуацию с наукой в стране. Таких Кив сотни и тысячи и отменить степень в одном конкретном случае и надеятся что все останется как есть не получится. Кива кандитат наук это наша реальность и без маштабных и системных изменений так и должно оставатся, как напоминание о проблеме.
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28.04.2021 11:43 Ответить
""Голос" просит Шкарлета ..." - как челобитную подаёте, холопы?!!!
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28.04.2021 11:53 Ответить
Шкарлет,как плагиатор,не способен принять объективного решения
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28.04.2021 11:56 Ответить
а шкарлет такой же доктор.. неизвестных наук...
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28.04.2021 12:23 Ответить
Треба виступати проти самого факту перебування моральної потвори та плагіатора Шкарлета на посаді міністра овіти, а не чогось там вимагати! Ківа та Шкарлет - це явища одного порядку.
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28.04.2021 15:30 Ответить
 
 