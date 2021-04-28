"Голос" просит Шкарлета отказать в присвоении Киве кандидата наук: комиссии будет тяжело закрыть глаза на выявленные нарушения, - нардеп Совсун

Фракция "Голос" подготовила депутатское обращение к министру образования Сергею Шкарлету с предложением отказать в присвоении нардепу ОПЗЖ Илье Киве кандидата наук.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

Она напомнила, что именно Шкарлет возглавляет аттестационную коллегию, которая должна или утвердить решение учёного совета по Киве, или отклонить. Прогнозируя, чего можно ожидать от коллегии, Совсун отметила: "На "Олимпе" принятия случайных решений, которым является Минобразования, а часто и правительство, трудно сказать, что будет происходить. Но мы направили материалы, которые есть в журналистском расследовании... Там есть такие моменты, по которым тяжело спорить. Например, указано: есть статья, которая опубликована на 441 странице сборника, а в нем - всего 430 страниц. Это очевидная ложь, на которую аттестационной комиссии будет тяжело закрыть глаза. Конечно, были прецеденты, когда она пропускала такие вещи. Но сейчас, учитывая резонанс, это будет откровенным "плевком в лицо" общественности и порядочных преподавателей и учёных, которые проходят "все круги ада", чтобы защититься".

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Нардеп считает, что должны быть пересмотрены и другие решения учёного совета, который заслушивал Киву.

По ее словам, обращение также подписывают и депутаты "Слуги народа".

Говоря о своём первом впечатлении, когда она узнала о том, что Киева защитил диссертацию, Совсун подчеркнула: "Во-первых, подумала: зачем я на выходных, каникулах и все свободное время пытаюсь дописать свою диссертацию. Но я стараюсь это сделать сама, а не так, как Илья Киева. Во-вторых, размышляла, а что же чувствуют люди, которые по-настоящему прошли процесс и видят эту дикую несправедливость?! В-третьих, подумала: может, наконец, это привлечёт внимание общества и заставит как-то реагировать, чтобы реформирования систему защиты в целом. А это глобальная проблема".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.