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В комиссию по избранию главы Бюро экономической безопасности хотят попасть депутаты контрабандиста Павлюка, Коломойского и акцизный фальсификатор, - Шабунин

В комиссию по избранию главы Бюро экономической безопасности хотят попасть депутаты контрабандиста Павлюка, Коломойского и акцизный фальсификатор, - Шабунин

Сегодня, 28 апреля, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, будет голосовать за кандидатов в члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:30 комитет Рады Гетманцева будет голосовать за членов конкурсной комиссии для избрания руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ). Напомню, что БЭБ станет ключевым органом в расследовании финансовых преступлений. А теперь держитесь. В конкурсную комиссию хотят попасть: депутаты контрабандиста Павлюка, вора $ 5 млрд Коломойского и акцизный фальсификатор", - отмечает Шабунин.

Далее он подробно рассказывает, о ком идет речь, и каким образом конкретный кандидат связан с Павлюком и Коломойским:

1. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. До парламента работала журналистом на канале "1+1". Является верным штыком Коломойского в Раде: в частности, подала свыше 1500 поправок к "антиколомойському закону" с целью его блокировки.

2. Нардеп Юлия Диденко. Входит в группу Павлюка, которую связывают с контрабандными схемами. Диденко воздержалась при голосовании в комитете по ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости (схема Яценко).

3. Нардеп Андрей Холодов. Его бизнес заляпан налоговыми нарушениями при дистрибуции сигарет, а сам он лоббировал улучшения для своего дела.

"Эти трое (а особенно их патроны) прекрасно разбираются в финансовых преступлениях. Как же без них руководителя БЭБ выбирать!?", - с иронией отмечает Шабунин.

По его словам, кроме упомянутых выше, в конкурсную комиссию также хотят попасть еще 19 человек: главным образом от странных общественных объединений и с серьезными хвостами.

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"Обязательно публично проанализируем кандидатов, за которых проголосует комитет Гетманцева. Их еще должна Рада своим голосованием утвердить", - добавил он.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Холодов Андрей (77) Шабунин Виталий (535) Гетманцев Даниил (409) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Бюро экономической безопасности (205)


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Жри большой ложкой Шабунин, лишь бы не Порох
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28.04.2021 11:41 Ответить
Та и 73% населения Украины за это голосовало, вместе с Шабуней и остальными "антикоррупционерами". Не понятно, что нет так
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28.04.2021 11:57 Ответить
У вас тільки Порошенко в голові, бо не знаєте що таке честь і чесність. Шабунін при любій владі розкривав та розкриває корупційні схеми. Вам цього не зрозуміти .
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28.04.2021 15:17 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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28.04.2021 11:42 Ответить
Метастази корупційної гидоти ростут ,як на дріжджах!!!))))
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28.04.2021 11:53 Ответить
офшорные схемы ни в коем случае не должны быть подвергнуты гонениям , поэтому надо впихнуть своих людишек ... в этом и проблема , олигархия у нас криминальная , офшорная , зарабатывающая здесь , а прячущая и тратящая где угодно , только не в Украине
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28.04.2021 11:57 Ответить
Респект, пан Шабунин, за то, что не опускаете руки, видя все ЭТО...
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28.04.2021 13:50 Ответить
А чего ожидал шабунькин голосуя за куклу бородатой бабушки???
Лишь бы не Порох? Получите--ешьте, не обляпайтесь!
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28.04.2021 23:27 Ответить
 
 