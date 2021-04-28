В комиссию по избранию главы Бюро экономической безопасности хотят попасть депутаты контрабандиста Павлюка, Коломойского и акцизный фальсификатор, - Шабунин

Сегодня, 28 апреля, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, будет голосовать за кандидатов в члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:30 комитет Рады Гетманцева будет голосовать за членов конкурсной комиссии для избрания руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ). Напомню, что БЭБ станет ключевым органом в расследовании финансовых преступлений. А теперь держитесь. В конкурсную комиссию хотят попасть: депутаты контрабандиста Павлюка, вора $ 5 млрд Коломойского и акцизный фальсификатор", - отмечает Шабунин.

Далее он подробно рассказывает, о ком идет речь, и каким образом конкретный кандидат связан с Павлюком и Коломойским:

1. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. До парламента работала журналистом на канале "1+1". Является верным штыком Коломойского в Раде: в частности, подала свыше 1500 поправок к "антиколомойському закону" с целью его блокировки.

2. Нардеп Юлия Диденко. Входит в группу Павлюка, которую связывают с контрабандными схемами. Диденко воздержалась при голосовании в комитете по ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости (схема Яценко).

3. Нардеп Андрей Холодов. Его бизнес заляпан налоговыми нарушениями при дистрибуции сигарет, а сам он лоббировал улучшения для своего дела.

"Эти трое (а особенно их патроны) прекрасно разбираются в финансовых преступлениях. Как же без них руководителя БЭБ выбирать!?", - с иронией отмечает Шабунин.

По его словам, кроме упомянутых выше, в конкурсную комиссию также хотят попасть еще 19 человек: главным образом от странных общественных объединений и с серьезными хвостами.

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"Обязательно публично проанализируем кандидатов, за которых проголосует комитет Гетманцева. Их еще должна Рада своим голосованием утвердить", - добавил он.