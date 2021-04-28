48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полиция. ФОТО

На Луганщине полицейские задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Так, сообщается, что вчера, 27 апреля, в 20:00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.



Фото: сайт Нацполиции

Сотрудники следственно-оперативной группы и оперативники Управления уголовного розыска, которые выехали на место происшествия, в ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождения и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Зломышленник - житель Северодонецка, ранее судимый за имущественные преступления. При проведении неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления, по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция

Девочка сейчас госпитализирована в больницу.

В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.

После объявления задержанному подозрения в совершении преступления следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.