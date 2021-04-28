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48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полиция. ФОТО

На Луганщине полицейские задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Так, сообщается, что вчера, 27 апреля, в 20:00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.

48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

Сотрудники следственно-оперативной группы и оперативники Управления уголовного розыска, которые выехали на место происшествия, в ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождения и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Зломышленник - житель Северодонецка, ранее судимый за имущественные преступления. При проведении неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления, по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства.

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Девочка сейчас госпитализирована в больницу.

В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.

После объявления задержанному подозрения в совершении преступления следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

дети (6472) изнасилование (915) Нацполиция (16427) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+23
твій зюзя ветував закон, який підготовили при Петі
поцілуй зюзю під хвіст, та вибачай, що заморозив
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28.04.2021 11:52
+20
дякувати Зеленському, що в нас немає закону про хімічну кастрацію за сексуальні злочини!
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28.04.2021 11:49
+13
Тобто для зебілів підготувати закон - це погано, а ветувати - добре?
Логіка тут ніде не загубилася? Голова в тебе лише щоб в неї їсти?
Скільки буде 2х2, вже і не питаю, бо для вашого кодла це непосильна задача...
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28.04.2021 12:17
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Правила форума Совет форумчан
дякувати Зеленському, що в нас немає закону про хімічну кастрацію за сексуальні злочини!
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28.04.2021 11:49 Ответить
что ты морозишь? при Пете такой закон был или ещё при ком то? таких как этот ушлёпок надо на месте валить, предварительно оторвав яйца....
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28.04.2021 11:51 Ответить
твій зюзя ветував закон, який підготовили при Петі
поцілуй зюзю під хвіст, та вибачай, що заморозив
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28.04.2021 11:52 Ответить
дай номер закона
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28.04.2021 11:54 Ответить
Там все знайдеш.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2773012-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
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28.04.2021 11:56 Ответить
Выйдет,только с биркой на ноге.
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28.04.2021 11:59 Ответить
Ты протух при родах
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11.10.2021 14:55 Ответить
Интересно, извинишься или нет?
Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості"

Номер, дата реєстрації:6449 від 16.05.2017Сесія реєстрації:6 сесія VIII скликанняВключено до порядку денного:https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII 2679-VIII від 07.02.2019Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту:https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8818/9 Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8132/9 Вовк Віктор Іванович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18050/9 Купрієнко Олег Васильович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18045/9 Мосійчук Ігор Володимирович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18047/9 Силантьєв Денис Олегович (VIII скликання) Головний комітет:Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіІнші комітети:Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддяПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСавчук Ю.П. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграціїТекст законопроекту та супровідні документи:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423498 Проект Закону 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423679 Подання 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423680 Пояснювальна записка 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423681 Порівняльна таблиця 15.05.2017 Документи, пов'язані із роботою:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=481823 Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 11.07.0017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=481823&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%CA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%E7%20%EF%E8%F2%E0%ED%FC%20%B3%ED%F2%E5%E3%F0%E0%F6%B3%BF%20%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8%20%E7%20%AA%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%FC%EA%E8%EC%20%D1%EE%FE%E7%EE%EC%20%2011.07.0017 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=435076 Висновок щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства 20.09.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=435076&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%F9%EE%E4%EE%20%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE%F1%F2%B3%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%F3%20%E2%E8%EC%EE%E3%E0%EC%20%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F3%EF%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0%20%2020.09.2017 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489055 Висновок комітету 03.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489055&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2003.07.2019 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489029 Висновок Головного науково-експертного управління 05.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489029&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%C3%EE%**%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%ED%E0%F3%EA%EE%E2%EE-%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%**%B3%ED%ED%FF%20%2005.07.2019 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=497046 Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 19.07.2019
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28.04.2021 11:56 Ответить
А что ж Петя за 5 лет не принял этот закон, а только подготовил? Как и судебную реформу проводил только языком. И большинство было "патріотичне". Руки не доходили? За воровством все некогда было. И добровольцев признать участниками боевых действий некогда было.
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28.04.2021 12:11 Ответить
Тобто для зебілів підготувати закон - це погано, а ветувати - добре?
Логіка тут ніде не загубилася? Голова в тебе лише щоб в неї їсти?
Скільки буде 2х2, вже і не питаю, бо для вашого кодла це непосильна задача...
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28.04.2021 12:17 Ответить
И причем тут зебилы? Для вас, придурков проплаченных, кто не за Петю, тот за Зелю? А вы не думали что кто-то может быть против обоих? Cколько можно это говно менять местами?
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29.04.2021 00:35 Ответить
Таки - Да
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11.10.2021 14:56 Ответить
у нього не було моно більшості.
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28.04.2021 13:00 Ответить
Чтобы голосовать за всякое гавно у него голоса находились. А за нормальные законы - большинства не было.
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29.04.2021 00:32 Ответить
Можно перелік гавна протягнуто Пєцєю через ВРУ? Просто цікаво, що у вашому розумінні "гавно"...
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29.04.2021 14:01 Ответить
Например закон, которым запретили пребывание иностранных войск на территории Украины. Луценчиха(та что требовала от Недавы "казла" Левченко с трибуны вынести) распиналась что этим они запрещают рашистским войскам находится на территории Крыма. ***** срать хотел на их запреты, но вот мало кто тогда понял что этим самым законом они запретили здесь находится и войскам НАТО(вдруг чего). Видимо это и была главная причина, по которой агент фсб "Лолита"(в миру Петя) протягивал этот закон. Но на словах они все были за НАТО как и клоун сейчас ЗА, а сам дулю в кармане держит.
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30.04.2021 00:52 Ответить
Ви, прихильники Зебіла настільки тупі, що іноді я починаю задумуватись, а як ви взагалі живете? От як ви відрізняєте дупу від рота? З вашими мізками це мала би бути непосильне завдання. Перебування іноземних військ на території України забороняє КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Почитай коли вона прийнята, і з того часу вона це і забороняє. У цій Конституції був вийняток, тимчасове базування ЧФ у Криму.
Війська НАТО, як до Пеці, так і зараз (і далі, до внесення змін у Конституцію) не можуть тут перебувати. Тільки для проведення навчань. Я тобі написав, у Пеці не було монобільшості, а це означає, що зміни до Конституції він не міг протягувати, а ти мені що за маразм скинув???
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30.04.2021 10:05 Ответить
Если этот чувырла получит хоть десятку, то выйдет он 100% импотентом.
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28.04.2021 11:53 Ответить
Ні фіга. Треба робити операцію зі зміни статі- і тоді вже на зону.
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28.04.2021 12:13 Ответить
Тварь... Таких на месте надо расстреливать.
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28.04.2021 11:51 Ответить
Не треба. Бажаю йому дожити до зони. Там в нього буде купа нових вражень кожен день. Хоча це почнеться ще у СІЗО.
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28.04.2021 11:54 Ответить
фильмов насмотрелся? успокойся, с ним все будут ок. это при ссср сидели все масти, а теперь 90% таких точно.
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28.04.2021 12:09 Ответить
тоже радуют такие комменты которые рассказывают что мол на зонах с такими разбираются,точно фильмов пересмотрелись
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28.04.2021 13:00 Ответить
А ты хочешь сказать, что за издевательства над ребёнком его с караваем встретят? Не зеки, так сотрудники колонии его щемить будут, вариантов унизить там валом, от плевков в жрачку и до постыдной работы... не одному нормальному человеку, даже в голову не прийдет мысль, насиловать дитё.
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28.04.2021 14:48 Ответить
а убить и расчленить например мать, что бы забрать пенсию на наркоту, изнасиловать бабку 90 лет и поджечь дом, ограбить и убить семью 4 человека....30 лет назад таких случаев были единицы на страну, а теперь там на отдыхе почти все такие.
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28.04.2021 16:36 Ответить
Соглашусь. Таких случаев было меньше+цензура. Комсомольская правда и ей подобные рапортовали исключительно об успечах, счастливых детях и пенсионерах. Новости расходились благодаря сарафанному радио. Не было интернета и мобильной связи.
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28.04.2021 17:12 Ответить
таких случаев были единицы! за них давали высшак без вариантов.
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28.04.2021 17:20 Ответить
в таких случаях хорошо бы наказать как в фильме "Парфюмер"...
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28.04.2021 11:53 Ответить
и про реестр педофилов
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28.04.2021 11:53 Ответить
шарий побрился
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28.04.2021 12:04 Ответить
стыдливо замазали морду этому отморозку..., наверное это нарушает его права человека..., я совсем не против прав человека, но где здесь человек?
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28.04.2021 12:08 Ответить
Брейвик убил сколько там 40 или больше? и с ним цацкаются как с младенцем,это и есть демократия,свобода слова и права человека,так что если хотите в Европу то надо привыкать
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28.04.2021 13:02 Ответить
Видно же по его роже что сидел уже не раз. Кастрировать, одеть в платье и домой на зону отправить.
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28.04.2021 12:12 Ответить
Каструвати твій кумир не захотів, ветував відповідний закон.
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28.04.2021 12:19 Ответить
Твой кумир 5 лет был президентом и все 5 лет воровал, а по ночам гонял лысого в кабинете. Но перед уходом прозрел и подготовил закон чтобы его новая власть приняла. Вот я и спрашиваю. Почему его сраный БэПэПэ с Баптистским фронтом не вынесли в Раду этот закон за 5 лет?
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29.04.2021 00:39 Ответить
И, да, зачем рожу закрыли? У нас всегда государство защищает права выродков, а права нормальных людей не защищает.
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28.04.2021 12:14 Ответить
Неправильный заголовок. Правильно должно быть - "Четвертован 48-летний урод,который... " и далее по тексту.
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28.04.2021 12:22 Ответить
Четвертовать нужно правильно- член, две руки и язык! И пусть дальше "живет".
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28.04.2021 12:31 Ответить
Убивать безжалостно! Это уже не человек...
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28.04.2021 12:25 Ответить
На ноль, жопой минное поле тралить!
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28.04.2021 12:32 Ответить
Что значит неизвестный!!!! Пацанчик с дампаса и то что эта тварь совершила никого не должно удивлять ведь это чиста конкретно по руськи!!!!!
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28.04.2021 12:34 Ответить
привязать за одну ногу к машине и медленно катать пока не превратиться в кусок мяса. После, полуживого отдать на растерзание голодным свиньям.
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28.04.2021 12:42 Ответить
Сподіваюсь що цю мразоту ще в СІЗО мінуснут
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28.04.2021 13:21 Ответить
надеюсь, хотя бы воровские законы в нашей стране еще работают...и оно случайно повесится в СИЗО...
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28.04.2021 13:26 Ответить
Очень надеюсь через несколько месяцев прочитать на Цензоре статью под заголовком: 48 мужчин в Сизо изнасиловали одного 48-ми летнего, после чего он скончался....
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28.04.2021 14:06 Ответить
А мы всегда задаем себе вопрос кто это голосует за педофила шария. Вот такие как этот черт и голосуют за него.
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28.04.2021 15:22 Ответить
Оно не мужчина-оно конченный ублюдок...
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28.04.2021 15:38 Ответить
и где ж там мужчина?
особь...тварь
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28.04.2021 16:41 Ответить
 
 