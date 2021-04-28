Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский
Нынешняя власть никогда не ждала полного спокойствия на фронте, чтобы проводить реформы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica.
"Все же на большей части территории нашего государства царит мир, сохраняется демократический строй. Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Поэтому проведение реформ в нашей стране - это также один из инструментов защиты", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина должна сделать все то же, что сделали другие страны нашего региона после распада СССР.
"В определенных вещах наше государство после 1991 года, когда мы провозгласили независимость, действительно отстало. Но, с другой стороны, это создает и дополнительные возможности: инвестировать в нашу страну сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы, когда они двигались в Евросоюз. Когда рынки еще не сформированы, а активы недооценены, можно заработать гораздо больше, инвестируя в рост", - отметил глава государства.
"Мы активно проводим земельную реформу, модернизируем финансовый сектор, обновляем инфраструктуру, развиваем инструмент концессии. И я приглашаю итальянские компании присоединиться к этой работе - это сделает наши страны сильнее. Итальянцы уже очень хорошо знают украинский характер, наше трудолюбие и способность делать хорошие вещи. Сотрудничая, мы сделаем много полезных вещей для Европы", - подытожил Зеленский.
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Фселенского масштаба!
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Зєлю геть. Дострокові.
Як казав Бєня, "Главное, убрать Пєтю."
А далі їхній спільний з Ахмєтовим зелений Буратіно буде носити їм найсмачніші плюшки.
https://twitter.com/Mugabli/status/1387292277505150976
Банкрутство всіх державних підприємств, знищення армії, медицини, економіки, мііжнародного авторитету. Які ще "досягнення"?
ДП «АСЗ № 2» вже готує позов до суду, https://s.newsua.one/2wi повідомили в пресслужбі компанії.
На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева - це «відверта брехня».
«Саме за останні два роки під виглядом військової стали закуповувати перефарбовану цивільну техніку по значно вищих цінах, ніж її постачав Черкаський автозавод у попередні роки. В окремих випадках ця різниця сягала майже 500(?!) тисяч гривень на одному автомобілі! Але цей та інші аналогічні випадки поки що дивним чином не зацікавили правоохоронні органи», - йдеться у повідомленні.
На заводі зазначають, що всі поставки автомобілів «Богдан 63172» до Збройних сил України відбувалися в повній відповідності до постанов Кабінету міністрів.
У компанії говорять про «фактично світовий рекорд із мізерності прибутку виробника автотранспорту».
Нагадаємо, Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.
«Згадаємо завод «Богдан», який постачав за завищеними на 66 % цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини - як можна заробляти на святому», - розповів Гетманцев у коментарі «Укрінформу».
Пример - ликвидации медицины в Украине как класса с помощью агента ЦРУ Супрун.
Огласите весь список пожалуйста.
А ви, панове, умовно названі "українці" тепер просто тупа рабсила. Ви ще цього не зрозуміли? Зневажаю! Прийде рашенфашист і вставить вам пляшку. Хай щастить!
Еще раз спасибо "мудрому нАріду"!