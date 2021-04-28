Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский

Нынешняя власть никогда не ждала полного спокойствия на фронте, чтобы проводить реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica.

"Все же на большей части территории нашего государства царит мир, сохраняется демократический строй. Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Поэтому проведение реформ в нашей стране - это также один из инструментов защиты", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина должна сделать все то же, что сделали другие страны нашего региона после распада СССР.

"В определенных вещах наше государство после 1991 года, когда мы провозгласили независимость, действительно отстало. Но, с другой стороны, это создает и дополнительные возможности: инвестировать в нашу страну сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы, когда они двигались в Евросоюз. Когда рынки еще не сформированы, а активы недооценены, можно заработать гораздо больше, инвестируя в рост", - отметил глава государства.

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"Мы активно проводим земельную реформу, модернизируем финансовый сектор, обновляем инфраструктуру, развиваем инструмент концессии. И я приглашаю итальянские компании присоединиться к этой работе - это сделает наши страны сильнее. Итальянцы уже очень хорошо знают украинский характер, наше трудолюбие и способность делать хорошие вещи. Сотрудничая, мы сделаем много полезных вещей для Европы", - подытожил Зеленский.