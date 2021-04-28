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Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский

Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский

Нынешняя власть никогда не ждала полного спокойствия на фронте, чтобы проводить реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica.

"Все же на большей части территории нашего государства царит мир, сохраняется демократический строй. Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Поэтому проведение реформ в нашей стране - это также один из инструментов защиты", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина должна сделать все то же, что сделали другие страны нашего региона после распада СССР.

"В определенных вещах наше государство после 1991 года, когда мы провозгласили независимость, действительно отстало. Но, с другой стороны, это создает и дополнительные возможности: инвестировать в нашу страну сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы, когда они двигались в Евросоюз. Когда рынки еще не сформированы, а активы недооценены, можно заработать гораздо больше, инвестируя в рост", - отметил глава государства.

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"Мы активно проводим земельную реформу, модернизируем финансовый сектор, обновляем инфраструктуру, развиваем инструмент концессии. И я приглашаю итальянские компании присоединиться к этой работе - это сделает наши страны сильнее. Итальянцы уже очень хорошо знают украинский характер, наше трудолюбие и способность делать хорошие вещи. Сотрудничая, мы сделаем много полезных вещей для Европы", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Италия (1640) концессия (67) реформы (3951)


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Топ комментарии
+14
Трансформируется!.. С тобой, блазень, в коррумпированный сырьевой придаток московии
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28.04.2021 12:03
+13
Сказав чувак з трансформованою психікою.
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28.04.2021 12:02
+12
Галабародько Таврический...
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28.04.2021 12:02
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Сказав чувак з трансформованою психікою.
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28.04.2021 12:02 Ответить
Галабародько Таврический...
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28.04.2021 12:02 Ответить
Зеленский - великий Трансформатор планетарного масштаба.))
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28.04.2021 12:29 Ответить
Не скромничайте, батенька!
Фселенского масштаба!
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28.04.2021 12:50 Ответить
Трансформируется!.. С тобой, блазень, в коррумпированный сырьевой придаток московии
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28.04.2021 12:03 Ответить
Я не понял , причём в этой речи итальянцы ?
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28.04.2021 12:03 Ответить
Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 575
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28.04.2021 12:04 Ответить
Ніколи Україна в такій дупі, як за Зєлі, не була. Російський шпигун Зєля бреше, краде і зраджує.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2021 12:04 Ответить
Сделал? Не ной
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28.04.2021 12:09 Ответить
Я за російського шпигуна Мародера не голосував.
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28.04.2021 13:27 Ответить
Воно і видно за кого ти голосував так, що тепер не скигли і не ний. А лайно в ротик і плямкай зЕ зЕ зЕ.
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28.04.2021 13:54 Ответить
Ми і без Мародера поміняєм Зєлю на нормального.
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28.04.2021 14:57 Ответить
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!! Вовочка пришел навсегда "Поменяем". Кто его менять будет? 73%?
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28.04.2021 22:58 Ответить
За що боролись ,Ванюша ,те і отримали !!!)))
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28.04.2021 12:19 Ответить
За рошенки, як ви, я ніколи не боровсь. І не боротимусь.
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28.04.2021 13:29 Ответить
Молодец,куплю шапку, дам померять !!!))
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28.04.2021 13:41 Ответить
Трохи Бог дає, дякую, чужого мені не треба. За твою шапку радий, носи на здоров,я
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28.04.2021 13:50 Ответить
реформи шмеформи...єта к парашенка! бабло піліть нада! а даркон єсі шо єсть, і хєр ви меня достанєтє
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28.04.2021 12:05 Ответить
Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7126
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28.04.2021 12:08 Ответить
особенно активно в плюс трансформируются счета в банках слуг народа и особ приближённых к его высочеству ...для остального народа трансформации имеют отрицательный характер
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28.04.2021 12:09 Ответить
Яку реформу ти вже провів за два роки?
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28.04.2021 12:10 Ответить
А відновити імпорт електро з Росіі, це хіба не реформа !!)))
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28.04.2021 12:22 Ответить
Для Бєні та Пінчука так.
Як казав Бєня, "Главное, убрать Пєтю."
А далі їхній спільний з Ахмєтовим зелений Буратіно буде носити їм найсмачніші плюшки.
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28.04.2021 12:27 Ответить
Пістюк Оманскій.
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28.04.2021 12:11 Ответить
Трансформер Еміратський !!)))
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28.04.2021 12:20 Ответить
Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 800
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28.04.2021 12:19 Ответить
так реформируй вова... не звизди...
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28.04.2021 12:21 Ответить
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,не спроможна на самостійні дії чи мислення !!!)))
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28.04.2021 12:24 Ответить
Зеленскому надо попросить у Путина, чтобы Путин для Зеленского у Шойгу скоммуниздил шаманский бубен (при условии, конечно, что у Шойгу шаманский бубен не один - чтобы обороноспособность РФ не пострадала). Зеленскому под шаманский бубен будет сподручнее камлать свои дурацкие мантры про какие-то там несуществующие успехи в реформах и прочую ахинею.
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28.04.2021 12:24 Ответить
Дурик Оманский !
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28.04.2021 12:25 Ответить
азиров в юбке от слуг уродов

https://twitter.com/Mugabli/status/1387292277505150976
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28.04.2021 12:26 Ответить
Імітатор, якою, конкретною, реформою ти можеш похвалитися? Що, за два роки, було зроблено не для бені-ахметова-пінчука та інших спонсорів "Вибори 2019", а для України?
Банкрутство всіх державних підприємств, знищення армії, медицини, економіки, мііжнародного авторитету. Які ще "досягнення"?
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28.04.2021 12:27 Ответить
На Черкаському автозаводі «Богдан» обурені заявою голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева про те, що начебто підприємство постачало «транспортні засоби по завищеним на 66% цінам».

ДП «АСЗ № 2» вже готує позов до суду, https://s.newsua.one/2wi повідомили в пресслужбі компанії.

На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева - це «відверта брехня».

«Саме за останні два роки під виглядом військової стали закуповувати перефарбовану цивільну техніку по значно вищих цінах, ніж її постачав Черкаський автозавод у попередні роки. В окремих випадках ця різниця сягала майже 500(?!) тисяч гривень на одному автомобілі! Але цей та інші аналогічні випадки поки що дивним чином не зацікавили правоохоронні органи», - йдеться у повідомленні.

На заводі зазначають, що всі поставки автомобілів «Богдан 63172» до Збройних сил України відбувалися в повній відповідності до постанов Кабінету міністрів.

У компанії говорять про «фактично світовий рекорд із мізерності прибутку виробника автотранспорту».

Нагадаємо, Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.

«Згадаємо завод «Богдан», який постачав за завищеними на 66 % цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини - як можна заробляти на святому», - розповів Гетманцев у коментарі «Укрінформу».
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28.04.2021 12:27 Ответить
сказав засраний реХВорматор.
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28.04.2021 12:40 Ответить
Так называемые реформы - это уничтожение Украины спланированное западными партнерами, перед сдачей руин в оккупацию РФ.
Пример - ликвидации медицины в Украине как класса с помощью агента ЦРУ Супрун.
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28.04.2021 12:46 Ответить
Да она ангел в сравнении с агентом ФСБ РФ Зеленским!
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28.04.2021 12:48 Ответить
Клоун - артист на службе коломойши на пару с соросом и транснациональными корпорациями.
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28.04.2021 17:24 Ответить
Вас, бл@дей, за эти "трансформации" подвесить бы стоило за одно место...
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28.04.2021 12:47 Ответить
крыса словоблудная
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28.04.2021 12:59 Ответить
чим більше базікає нілох зілєнській, тим більше ймовірність, що наступним президентом стане акадємік ківа.
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28.04.2021 13:04 Ответить
есть проблема в алюминиевых бидонах на поставку воды в Крым, так вот, ублюдище, можно пазычить в рф ии, недостающий алюминий, если не хватит в ковидном фонде...
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28.04.2021 13:13 Ответить
Какие реформы?

Огласите весь список пожалуйста.
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28.04.2021 13:35 Ответить
То что творится это кошмар. Идея Украины похерена москальско-еврейской шоблой. Спасибо зебилам и "мудрому нАріду", которому этот бардак выгоден - никакого контроля, сокрытие налогов, чорная бухгалтерия - то что нужно всяким бизнесменам и ФОПам. Все дерут и воруют где только можно. Украина не государство, а новое Гуляй- Поле. Москалей избирают в ВР!? У чиновникой миллионные зарплаты! За что? Как такое возможно??
А ви, панове, умовно названі "українці" тепер просто тупа рабсила. Ви ще цього не зрозуміли? Зневажаю! Прийде рашенфашист і вставить вам пляшку. Хай щастить!
Еще раз спасибо "мудрому нАріду"!
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28.04.2021 13:36 Ответить
**** цей дебіл в величезній бульбі сидить
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28.04.2021 14:23 Ответить
чому кнопка "Мені подобається" пуста? Зебіли, ви куди поховались?
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28.04.2021 14:30 Ответить
Эта "трансформация" Украины под руководством зелупы называется - деградация.
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28.04.2021 16:00 Ответить
Дайте ему селедки уже
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28.04.2021 18:35 Ответить
Хватит уже зеленых реформ, нареформировали!!! Тупоголовые слуги
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28.04.2021 19:24 Ответить
 
 