Пока не будет мира в Украине - не будет гарантий безопасности на всем европейском континенте, - Зеленский

Война на Донбассе - это единственная война в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica.

"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Она идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать", - отметил президент.

По словам Зеленского, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.

"Еще раз: это пока единственная война в Европе. И любое расширение боевых действий привело бы лишь к новым страданиям. Поэтому деэскалация, которая началась, точно добавляет спокойствия и уверенности в европейском будущем. Добавлю также, что любая война, и война на Донбассе не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в Украине точно знают, как прийти к этому миру, но нужна политическая воля другой стороны.

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