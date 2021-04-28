Пока не будет мира в Украине - не будет гарантий безопасности на всем европейском континенте, - Зеленский
Война на Донбассе - это единственная война в Европе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica.
"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Она идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать", - отметил президент.
По словам Зеленского, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.
"Еще раз: это пока единственная война в Европе. И любое расширение боевых действий привело бы лишь к новым страданиям. Поэтому деэскалация, которая началась, точно добавляет спокойствия и уверенности в европейском будущем. Добавлю также, что любая война, и война на Донбассе не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине", - подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что в Украине точно знают, как прийти к этому миру, но нужна политическая воля другой стороны.
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а я не знаю . даже не догадываюсь как можно заставить ***** отказаться от его планов
зебобики вы там ближе к Зельке . может он с вами делится информацией . как это можно сделать . потому что первый гениальный план " просто перестать стрелять " как то не очень работает
МОСКВА, СРЕДА 28 АПРЕЛЯ 2021 10:43
Россия против изменения минских соглашений. Глава Министерства иностранных дел РФ https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-zayavili-neobhodimosti-izbezhat-voyny-1619587456.html Сергей Лавров говорит, что изменения могут привести к "резне на Донбассе".
Об этом он заявил в интервью "РИА Новости", https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136 сообщает пресс-служба МИД России .
Ніхто не стріляє-ніби вже й мир.
При Порошенку діяла інша концепція:доки існує теперішній режим в рф,спокою не бачити в усьому світі.
https://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150902_poroshenko_russia_ww2_70_anno Порошенко призвал весь мир объединиться против "агрессии России" 2 сентября 2015
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0/a-19046469 Порошенко: Найбільша загроза на сьогодні - альтернативна Європа Путіна
https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/13/7044812/ Порошенко: санкції ЄС мають бути, доки РФ не віддасть контроль за кордоном СУБОТА, 13 ЛЮТОГО 2016, 12:01
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269231-rf-mae-zalisatisa-v-izolacii-doki-trivae-okupacia-ukraini-i-gruzii-porosenko.html РФ має залишатися в ізоляції, доки триває окупація України і Грузії - Порошенко 19.07.2017
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