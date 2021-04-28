,,В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы."

Одесские полицейские начали расследование по факту падения грузового лифта в доме на улице Маршала Говорова, во время происшествия в лифте находилось восемь мужчин.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, все пассажиры лифта доставлены в больницу, где они проходят обследование на наличие телесных повреждений, передает Цензор.НЕТ.

"С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа полиции", - сказано в сообщении.

Указанное событие работники Следственного управления ГУНП в Одесской области квалифицировали по ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, происшествие случилось 8:08 утра в доме на улице Маршала Говорова 10Г.

"По прибытию на место вызова спасатели установили обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 м) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и освободили 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "Думская, в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии.