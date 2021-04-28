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В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы

В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы

Одесские полицейские начали расследование по факту падения грузового лифта в доме на улице Маршала Говорова, во время происшествия в лифте находилось восемь мужчин.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, все пассажиры лифта доставлены в больницу, где они проходят обследование на наличие телесных повреждений, передает Цензор.НЕТ.

"С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа полиции", - сказано в сообщении.

Указанное событие работники Следственного управления ГУНП в Одесской области квалифицировали по ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, происшествие случилось 8:08 утра в доме на улице Маршала Говорова 10Г.

"По прибытию на место вызова спасатели установили обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 м) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и освободили 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "Думская, в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии.

Автор: 

лифт (56) Одесса (7868) Нацполиция (16427) ГСЧС (4949)


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Топ комментарии
+18
я представляю как ржал тот, к кому они не доехали. Цирк.
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28.04.2021 12:31
+17
В жилых домах, "грузовые" лифты максимум рассчитаны на двух человек с холодильником.
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
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28.04.2021 12:27
+15
Бляха,даунам з поліції мозгів не вистачило піднятися за 2 ходки,полізли толпою ідіоти!
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28.04.2021 12:11
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На УКРНЕТе я прочитал что один человек- таки погиб. Не очень высоко, вроде как, но... погиб.
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28.04.2021 12:09 Ответить
Теперь понятно . А почему не пятнадцать ?
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28.04.2021 12:10 Ответить
Пятнадцать - это с тобой бы было

В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 1267
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28.04.2021 12:14 Ответить
Бляха,даунам з поліції мозгів не вистачило піднятися за 2 ходки,полізли толпою ідіоти!
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28.04.2021 12:11 Ответить
Статистику по раскрытиям накручивают...
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28.04.2021 12:30 Ответить
Необходимо было застать преступников врасплох.
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28.04.2021 13:18 Ответить
Лифт-то грузовой! Обязан выдержать.
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28.04.2021 14:02 Ответить
При перегрузке лифт не должен двигаться. Это ты даун, если считаешь эту ситуацию нормой.
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29.04.2021 00:56 Ответить
8?
Це шо, грузовой чи шо?
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28.04.2021 12:11 Ответить
Одесские полицейские начали расследование по факту падения грузового лифта в доме на улице Маршала ГовороваИсточник: https://censor.net/ru/n3262506
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28.04.2021 12:13 Ответить
нынче не в моде читать дальше заголовков...
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28.04.2021 12:38 Ответить
Согласен. Зеванул пару слов.
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28.04.2021 13:20 Ответить
ЗЄкорупціонєр одним рухом перевів стрєлкі на швидку і реанімацію.
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28.04.2021 12:13 Ответить
Аваков, доставляй сотрудніков на місце обшуку пожежною драбиною. МЧС теж твої.
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28.04.2021 12:15 Ответить
Якої фірми ліфт, хтось знає?
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28.04.2021 12:13 Ответить
Чиїми руками обслуговувався краще знати. І якою "організацією"
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29.04.2021 00:57 Ответить
Цікаво, українці цей факт пов'яжуть із ситуацією навколо Ківи чи це складно?
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28.04.2021 12:13 Ответить
ну дык киви - коллега, как в роду деятельности так и по складу ума.
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28.04.2021 12:41 Ответить
Восемь Кив в одном лифте
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28.04.2021 14:25 Ответить
СЕМЬ человек.. А остальные что пешком пошли...
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28.04.2021 12:15 Ответить
Помню как испытывали лифты на обрыв лет 50 тому.
Надо загрузить поддон кирпича 350кг в кабину, но нам пацанам лень было таскать и мы грузили полподдона и сами вдвоём усаживались на загруженный кирпич сверху.
лифт поднимали мастера до второго этажа, а потом имитировали сброс.
Адренолина полные штаны испытали
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28.04.2021 12:15 Ответить
Пардон не сброс, а обрыв.)
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28.04.2021 12:18 Ответить
А-а-а-а-ахренеть! Что, реально вот так???!!! Я помню, в старых клетках лифтов- пружину, на первом этаже. Это что, вы на неё приземлялись???
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28.04.2021 12:18 Ответить
Та нє, повинні спрацювати ловітелі( клини знизу кабіни)
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28.04.2021 12:20 Ответить
Ну, да, должны, я не возражаю. Но... ты же видишь, что написано: "Адренолина полные штаны испытали"(с).
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28.04.2021 12:22 Ответить
Коли висмикуються клини, то зупинка жорстка, як на бетон, хоча велику швидкість кабіна не набере.
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28.04.2021 12:27 Ответить
Если уловители не спрацювали, то да на пружины падает кабина. Именно так и произошло с нами ))) Ну там лишний метр пролетели до посадки на пружины. Правда потом же батут! Всё внутри кабины подлетает на полметра и снова грохается об пол кабины. То ещё приключение
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28.04.2021 12:26 Ответить
Да, именно так и испытывали и было так через раз, если кому адренолина мало было .
Да, на пружины. Заодно ведь и пружины проверяются на прочность.
ой, да я миркую шо и до сегодня это так, если смельчаки есть и лень грузить 350 кг кирпича! А потом выгружать же ещё...
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28.04.2021 12:24 Ответить
Я ещё раз а-а-а-а-ахренел, чес слово! Даже представить себе этого не могу! Вы меня просто потрясли!
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28.04.2021 12:26 Ответить
Карма.
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28.04.2021 12:19 Ответить
если бы в лифте не было мусоров расследования тоже могло бы не быть.
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28.04.2021 12:20 Ответить
В жилых домах, "грузовые" лифты максимум рассчитаны на двух человек с холодильником.
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
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28.04.2021 12:27 Ответить
орнула... не в бровь - а в глаз....
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28.04.2021 13:43 Ответить
Ӭто что у тебя за холодильник такой, весом в 300 кг?
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29.04.2021 00:59 Ответить
Сдается мне что кто то просто как всегда положил болт на ограничение по кол-ву человек в лифте. Среднестатистический мусор не в состоянии понять что законам физики его погоны до одного места.
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28.04.2021 12:28 Ответить
Лифт НЕ ДОЛЖЕН ехать если он перегружен. Ок?
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29.04.2021 01:00 Ответить
Лифт не едет, он поднимается или опускается.
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29.04.2021 09:52 Ответить
20-30 лет и все поментованные! Туда им и дорога.
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28.04.2021 12:30 Ответить
Ну, все теперь мусорам надо дать УБД и усиленный паек на всю оставшуюся жисть.
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28.04.2021 12:31 Ответить
я представляю как ржал тот, к кому они не доехали. Цирк.
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28.04.2021 12:31 Ответить
Аж ножовку по металлу выронил...
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28.04.2021 12:52 Ответить
Ліфти зовсім обнагліли.
Террористи, мля..
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28.04.2021 12:38 Ответить
А что там делали 8 человек, групповуха??? У нас мусора такие, ого-го!!!!
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28.04.2021 12:42 Ответить
Поліцаїв вже і ліфт підняти не може.
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28.04.2021 12:49 Ответить
,,В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы."
-- С понятыми...
Ну, теперь, хоть, кто-то понятие имеет...
Про законы физики.
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28.04.2021 12:52 Ответить
Когда у двери полисмен - скот мрет, молоко киснет... (С) Каспийский Груз
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28.04.2021 13:12 Ответить
а касп.груз..= так!!))...- не было и не надо..)))
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28.04.2021 15:39 Ответить
Як в тому анекдоті: "...Я вас докупи три роки збирав......"
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28.04.2021 13:23 Ответить
"Ані хатєлі іспортіть нам празднік..."
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28.04.2021 13:42 Ответить
27 апреля 2021. Полиция задержала двоих жителей элитного жилого комплекса TLV в тель-авивском квартале Аргазим, причастных к катанию лошади в лифте небоскреба. Проверкой установлено, что житель соседнего небоскреба, разъезжавший на лошади в парке неподалеку, захотел после прогулки навестить друга и вместо того, чтобы оставить лошадь привязанной снизу, поднялся вместе с ней в лифте на шестнадцатый этаж. О принятом судом решении в отношении нарушителей к моменту публикации не известно, однако администрация ЖК уже сообщила о намерении внести в устав кондоминиума запрет на катание лошадей в лифтах.

У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 667
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28.04.2021 13:51 Ответить
Эти русофобы в борьбе с Лавровым ни перед чем не остановятся!
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28.04.2021 13:58 Ответить
У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7635
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28.04.2021 13:58 Ответить
дебилы ввосьмером набились в лифт, теперь еще и виноватых искать собираются.
зы никого не смутило, что мусора приперлись уже со своими ручными "понятыми"?
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28.04.2021 14:23 Ответить
Это им ещё крупно повезло, что с первого этажа сорвался, а не с пятого - десятого...
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28.04.2021 18:41 Ответить
Бабуша, лифт без дна.
Ну вьі и шутникиииииииии
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29.04.2021 09:28 Ответить
 
 