В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы
Одесские полицейские начали расследование по факту падения грузового лифта в доме на улице Маршала Говорова, во время происшествия в лифте находилось восемь мужчин.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, все пассажиры лифта доставлены в больницу, где они проходят обследование на наличие телесных повреждений, передает Цензор.НЕТ.
"С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа полиции", - сказано в сообщении.
Указанное событие работники Следственного управления ГУНП в Одесской области квалифицировали по ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, происшествие случилось 8:08 утра в доме на улице Маршала Говорова 10Г.
"По прибытию на место вызова спасатели установили обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 м) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и освободили 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - говорится в сообщении.
По информации местного издания "Думская, в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии.
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Це шо, грузовой чи шо?
Надо загрузить поддон кирпича 350кг в кабину, но нам пацанам лень было таскать и мы грузили полподдона и сами вдвоём усаживались на загруженный кирпич сверху.
лифт поднимали мастера до второго этажа, а потом имитировали сброс.
Адренолина полные штаны испытали
Да, на пружины. Заодно ведь и пружины проверяются на прочность.
ой, да я миркую шо и до сегодня это так, если смельчаки есть и лень грузить 350 кг кирпича! А потом выгружать же ещё...
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
Террористи, мля..
-- С понятыми...
Ну, теперь, хоть, кто-то понятие имеет...
Про законы физики.
зы никого не смутило, что мусора приперлись уже со своими ручными "понятыми"?
Ну вьі и шутникиииииииии