Киев ослабляет карантин: С 1 мая транспорт будет работать в обычном режиме, школы и детсады откроются с 5 мая

Киев ослабляет карантинные ограничения. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил", - отметил мэр и призвал жителей столицы пользоваться транспортом только в случае крайней необходимости.

Кличко добавил, что с 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего, дошкольного образования, а также в вузах.

В эту субботу, 1 мая, возобновят работу также заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, общепиты, спортзалы и фитнес-центры.

Центры предоставления административных услуг также возобновят прием, но только по предварительной записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о возможности смягчения карантинных ограничений в Киеве: Завтра городская комиссия примет решение