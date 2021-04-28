Киев ослабляет карантин: С 1 мая транспорт будет работать в обычном режиме, школы и детсады откроются с 5 мая
Киев ослабляет карантинные ограничения. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил", - отметил мэр и призвал жителей столицы пользоваться транспортом только в случае крайней необходимости.
Кличко добавил, что с 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего, дошкольного образования, а также в вузах.
В эту субботу, 1 мая, возобновят работу также заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, общепиты, спортзалы и фитнес-центры.
Центры предоставления административных услуг также возобновят прием, но только по предварительной записи.
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Проезд в киевгострансовских маршрутах опять будет по 8 грн, а не по 20.
Любо.
В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
Напомню шановним читателям, что "вход" в красную зону и "выход" из нее - только по решению Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
( "Рішення щодо скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених пунктом 3-3 цієї постанови.")
А вот это:Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».
называется "превышение полномочий"