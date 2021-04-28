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Новости Коронавирус и карантин
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Киев ослабляет карантин: С 1 мая транспорт будет работать в обычном режиме, школы и детсады откроются с 5 мая

Киев ослабляет карантин: С 1 мая транспорт будет работать в обычном режиме, школы и детсады откроются с 5 мая

Киев ослабляет карантинные ограничения. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил", - отметил мэр и призвал жителей столицы пользоваться транспортом только в случае крайней необходимости.

Кличко добавил, что с 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего, дошкольного образования, а также в вузах.

В эту субботу, 1 мая, возобновят работу также заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, общепиты, спортзалы и фитнес-центры.

Центры предоставления административных услуг также возобновят прием, но только по предварительной записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о возможности смягчения карантинных ограничений в Киеве: Завтра городская комиссия примет решение

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карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Послабити карантин потрібно після свят , аине навпаки !
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28.04.2021 12:41
+3
Перед Пасхой снимать локдаун! Страна безумия и любителей японских ритуалов.
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
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28.04.2021 13:06
+3
Кожен день в Києві помирає по півсотні людей, швидкі постійно бачі - забирають людей. Навіщо перед святами ризикувати. Діти заразять один-одного у школах, а потім на 9 травня заразять бабусів та дідусів в селах на картоплі. Зебіли ! Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 3386
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28.04.2021 13:13
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Лицемеры всё испортят .
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28.04.2021 12:12 Ответить
Які вони недолугі. Чи ви провели вакцинування всіх вчителів та вихователів дитсадочків, що наражати на небезпеку людей ? Половина вже перехворіли, але половина - ні. Хочете добити людей? Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 7565
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28.04.2021 13:11 Ответить
Гы-гы.
Проезд в киевгострансовских маршрутах опять будет по 8 грн, а не по 20.
Любо.
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28.04.2021 12:13 Ответить

В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан
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28.04.2021 12:33 Ответить
Послабити карантин потрібно після свят , аине навпаки !
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28.04.2021 12:41 Ответить
КОРОНОВИРУС ЕСТЬ ...испытала на себе.....Его не умеют или не хотятлечить...НЕТ ОТВЕТА...ЧТО ТАКОЕ МАСКА И КАК ОНА РАЗМНОЖАЕТ САМ ВИРУС..И так ясно...если человек болен или носитель...после ношения маски 12 часов...становится больным...ибо есть условия в геометрической прогрессии размноженя вируса в своей среде обитания...ПОЭТОМУ НЕТ ОТЗЫВОВ МЕДИКОВ---ЧТО ТАКОЕ МАСКА..и поетому не производятся исследования
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28.04.2021 12:56 Ответить
Перед Пасхой снимать локдаун! Страна безумия и любителей японских ритуалов.
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
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28.04.2021 13:06 Ответить
Да всем насрать на этот локдаун - это я в плане пасхи. Кому захочется побухать в компании - тому текущая версия локдауна не помеха. Кому пасочку освятить на свежем воздухе - тоже проблем не вижу.
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28.04.2021 13:12 Ответить
Кожен день в Києві помирає по півсотні людей, швидкі постійно бачі - забирають людей. Навіщо перед святами ризикувати. Діти заразять один-одного у школах, а потім на 9 травня заразять бабусів та дідусів в селах на картоплі. Зебіли ! Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 3386
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28.04.2021 13:13 Ответить
М-да ...
Напомню шановним читателям, что "вход" в красную зону и "выход" из нее - только по решению Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
( "Рішення щодо скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених пунктом 3-3 цієї постанови.")
А вот это:Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».
называется "превышение полномочий"
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28.04.2021 13:22 Ответить
Дебилы. Хотя бы с 10го и без возобновления работы школ и садиков... Ща "сознательный" нарід как хряцнет на радостях по тройному поводу. Причем "хряцать" будут обязательно в больших и дружных компаниях, с обязательным массовым лобызанием друг друга и прочими "обменами жидкостей"...
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28.04.2021 15:14 Ответить
Тупо... И что - помогло? Меньше болеть стали? Ну вот зачем фигней страдать??? Просто закупите для всех жителей Киева вакцину и проведите кампанию по вакцинации.
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28.04.2021 16:17 Ответить
Кто боится, пусть сидит дома. Вопрос, куда грипп делся и другие инфекционные заболевания ?
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28.04.2021 20:31 Ответить
 
 