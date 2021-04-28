COVID-19 в Киеве: за сутки - 40 летальных случаев, выявлено 1070 заражений, выздоровели 1174 человека. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1070 больных COVID-19, умерли 40 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Заболеваемость в Киеве немного снизилась. Но говорить, что мы преодолели вызовы - рано. Смертность от вируса до сих пор остается, к сожалению, высокой. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1070 инфицированных. Умерли 40 человек - 23 женщины и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 4537 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 193 690", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 633 женщины в возрасте от 18 до 91 года и 17 девочек от 11 месяцев до 17 лет, а также 406 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 14 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели, в частности, 23 медика.

Также Кличко сообщил , что в последнее время не увеличивается и количество госпитализированных в столичные больницы: "За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 144 больных COVID-19. Также госпитализировали 157 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попал 301 человек".

Выздоровели за прошедшие сутки 1174 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 122 047 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 201, в Шевченковском - 143 и в Соломенском районе - 139.

"Мы можем говорить, что введенные городом строгие ограничения дали положительный результат. Но это не значит, что мы преодолели вирус, поскольку до сих пор у нас много госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии ", - отметил Кличко.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2829 больных COVID-19. 2060 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2402 человека. На аппаратах ИВЛ - 57 больных.

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Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня почти 48%. Заполнено коек с кислородом - около 56%.

"Поэтому еще раз призываю всех быть осторожными! Не пренебрегать правилами. Носить маски, не устраивать массовых гуляний, соблюдать социальную дистанцию. Чтобы легкомыслие не повлекло новый всплеск вируса. Чтобы не возвращаться снова и снова к строгим ограничениям", - резюмировал Кличко.





