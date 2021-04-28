В профильный комитет Рады не поступали документы по отставке Степанова, - "слуга народа" Радуцкий

В комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не поступало представление главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно проведения внеочередного заседания по возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал нардеп СН, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В комитет от Разумкова не заходило ни одного постановления об увольнении или назначении (министра здравоохранения. – Ред.). От премьер-министра обращения также не поступали. Поэтому я не знаю о чем вы спрашиваете", - ответил Радуцкий на вопрос о том, возможно ли завтра внеочередное заседание парламента, на котором депутаты будут рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

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Нардеп отметил, что прогнозировать, кто бы мог занять место министра здравоохранения это неблагодарное дело.

По его словам, если будут внесены кандидатуры, то их будут рассматривать согласно процедуре.

Говоря о том, может ли он занять пост министра здравоохранения, Радуцкий заявил: "Я мог это сделать еще в августе, но на сегодняшний день я считаю, что более эффективен здесь ( в комитете ВР. – Ред.)".