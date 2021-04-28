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Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

Российская сторона предлагала Администрации президента США Джо Байдена "обнулить отношения" для их нормализации.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США. В ответ мы ограничили работу дипломатов США в России", - отметил Лавров.

"Предлагали это Администрации Президента США Дж.Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминал об этом госсекретарю США Э.Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Б.Обама", - добавил он.

При этом глава МИД РФ в свойственной РФ манере всю ответственность за ухудшение двухсторонних отношений переложил на американскую сторону.

Видим, что Администрация Дж.Байдена продолжает "скользить" по этой "наклонной плоскости"...Если говорить о стратегическом видении наших отношений, очень надеюсь, что в Вашингтоне (так же, как и мы) осознают ответственность за стабильность в мире. Если США прекратят действовать с позиции суверена,...осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать "под свои знамена,"... будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден – иначе у нас ничего не получится", - добавил Лавров.

Читайте также: Сроки встречи Байдена и Путина обсуждаются. С президентом РФ важно разговаривать напрямую, - Блинкен

Автор: 

Байден Джо (2785) Лавров Сергей (2290) путин владимир (31214) США (26422)


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Топ комментарии
+30
угу-угу:
"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
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28.04.2021 12:39
+28
Ишь ты!!! Какая хитрожопая лошадка!
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28.04.2021 12:34
+23
Лучше бы обнулить этих выродков кремлёвских. Раз и навсегда.
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28.04.2021 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Ишь ты!!! Какая хитрожопая лошадка!
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28.04.2021 12:34 Ответить
Им жрать нечего . Просят "ножки Байдена" .
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28.04.2021 12:38 Ответить
Ножек не будет, будут ******. На воротник.
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28.04.2021 13:18 Ответить
Глупость предлагает это Лавров, ему нужно быть только министром от Московии ,чтобы так дурновато подходить к представителям своих колоний, там выращенный сброд на это клюнет или пошлёт его на три буквы.
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28.04.2021 12:39 Ответить
обнуляйся сам, лошадь ху-лова
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28.04.2021 12:56 Ответить
Встречное предложение к Лаврову : "Все обнулить! Вернуть Московию в границы времен Ивана Калиты!"
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28.04.2021 14:29 Ответить
Американці молодці - чавлять москальських гнид.
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28.04.2021 12:36 Ответить
ну ну, тогда здали Украину с потрохами в один момент
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28.04.2021 12:38 Ответить
угу-угу:
"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
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28.04.2021 12:39 Ответить
Лучше бы обнулить этих выродков кремлёвских. Раз и навсегда.
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28.04.2021 12:40 Ответить
как вы задрали со своей обнуляцией....твари обнуленные по жизни!!! и карме
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28.04.2021 12:41 Ответить
Якщо обнулить,то ***** з лавровим треба повернути назад в утробу і зробити аборт.
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28.04.2021 12:43 Ответить
Какая хитрая лавролошадь.
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28.04.2021 12:43 Ответить
Это она уже закусила удила.
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28.04.2021 13:20 Ответить
похоже , что Вашингтон обнулять будет сразу всё мокшанию
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28.04.2021 12:44 Ответить
Какие могут быть отношения между оккупантами, бандитами и цивилизованной демократической Америкой. У этого Лаврова руки по локоть в крови. Русский мир необходимо уничтожать везде, где это возможно и любыми средствами. Необходимо давить новыми и новыми санкциями.
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28.04.2021 12:46 Ответить
Так это всё Обама начал?!
Или он про обоссаные подъезды на рассии говорит?
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28.04.2021 12:46 Ответить
"Обнулить"?
На ноль помножтесь всей дурдумой вместе с х"йлом - само то будет...
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28.04.2021 12:47 Ответить
себя блдт обнули, конь педальный! пардон хаспадин міністр, *** вашу в ковіньку мать
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28.04.2021 12:52 Ответить
Так крым же украден кацапами. А на донбассе кацапские же террористы. Как это можно "обнулить"? Хотя..где лавров,а где логика..
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28.04.2021 12:58 Ответить
От любители обнулений У себя там фюрера обнуляйте скоко хотите
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28.04.2021 13:04 Ответить
От урки срані... Хочуть на стрільці поділити світ на територіде дань вони сбирать будуть аде США. СА ні коли не підуть на таке ..маю надію... І як воно оте руцьке недороблене державство хоче розділити демократичний світ і тоді буде властвовать .... Суть руцьких підаров відморозків зрозуміла. Закрить іх на х у той роції ..Вже суки на пряму кажуть що хочуть поділити світ на 8ку і треті недоразвиті країни...А то що треті країни недоразвиті в основному із за впливу уродів із зовні особливо руцьких уродів..це вже називають недружність коли ім таке кажуть.
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28.04.2021 13:06 Ответить
Хорошее предложение. Только раша ОБЯЗАНА при этом вернуть всё Грузии и компенсировать потери, вернуть всё Украине и компенсировать потери.
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28.04.2021 13:07 Ответить
У Америки есть средства и возможность собрать вас всех в кучу УБИЙЦ кремлевских - и обнулить!!!! Всех разом!!!! Просто пока нет желания!!!! Надеюсь они держат руку на пульсе!!!
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28.04.2021 13:10 Ответить
Ла Врет, Ла Вров, Ла будет Врать.
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28.04.2021 13:14 Ответить
Предлагаем обнулить все что начал Путин. начиная с августа далекого 1996 года ( когда он стал управляющим делами президента Ельцина, потом главой ФСБ, премьером, блюстителем престола ( при алкаше) , царем, потом на время, верховным правителем ( во времена Медведева) ну и дальше уже фюрером ( почти что живым богом) на данный момент это обнуление коснулось бы всего то 25 лет.. Но судя по его увеличениям сроков президентства" , а также " можно и больше чем два срока но не подряд", и тем более "обнуление и все по новой" то он уже решил перейти в стадию " чахлик невмирущий" и править до 2036 , а это уже будет 40 лет... Ну то такЭ Мир надеется что не смотря на подменную мочу и "Боярышник", он просто сдохнет в сортире за дверью наглухо закрытого ( заваренного снаружи) бункера.
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28.04.2021 13:16 Ответить
Саме цікаве те що вже всі зрозуміли що зараз цю війну не припинити і нам поки ...непермогти ....ВСІ до єдиного зрозуміли... А в нас в Україні ще є дебіли які хочуть на цьому заробити дівіденти політичні.. оруть що треба в атаку ..силою забрать ..Якою силою дятли ..??? ЇЇ треба спершу наростити... Інші намагають і тратять багато зусиль на мирні домовленості..))А може Руцькоє убожество...пде на припинення війни і поверне все..))))Дебіли.. Не для того вони це робили щоб здати.....Що тут не зрозуміло.. Не знаю у мене висновок один..Замороження конфлікут,Закриття більшості відносин з Руцьким убожеством як країною агресорором і посібником тероризму, Знишення проруцкої колони в середені України( знишення законне), Приструнення алігархічного ********* поставити в рамки закону і у владі теж (жорстко і безкомпромісно) Турбо реформування України в сжаті строки і як можливо найближче до законів і стркутур ЕС і НАТО. Оце 5 основних стратегічних напрямків розвитку..швидко і точно. Скільки вже можна велосипед винаходити він вже давно винайдений...а у нас все кормлять туфтой народ .."Україне це окремий випадок то не підходе і то не підходе"--зає...ли в...все підходе тільки робить треба ..брать і робить
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28.04.2021 13:20 Ответить
турбо сильно настораживает...уже выступали эти с турбонаддувом.полегчало?
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28.04.2021 13:31 Ответить
Та вас все насторажує крім одного вашої тупості і явашого пустого язикоблуддя... Це так наступний урод на посту призедента зробить таке що матір з батьком любити буде вас "настраживать".. так що ти Гиг зтобою перестанищ їх любить ..Бовдур
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28.04.2021 13:37 Ответить
а ти чим тупість міряєш,навіжена?за одиницю виміру шо,власну береш?
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28.04.2021 14:18 Ответить
Простими одиницями міряю...Одиницямі пустозвонства та одиницями пропозиці...Ти поки пустозвониш тому вибачь ...показник тупого язикоблуддя
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28.04.2021 14:42 Ответить
бувай,нетака
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28.04.2021 15:19 Ответить
Ла Вров Гремлин ибн Самигина

Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 176
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28.04.2021 13:21 Ответить
В принципе предложение дельное, только с одним условием, по выражению Кернеса - умножить рашку на ноль.
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28.04.2021 13:22 Ответить
Запрпонуйте ..яким чином ви б зробили це помноження..??? Конкретні шаги які б зробилидля цього???? Аж цікаво що ви скажете...Скоріше це все таке язикоблуддя ..Маттами вкрить кацапню і все переміг..ні не переміг на дущі трохо послабило..а проблема як була так ізалишилась...**** як це вже набридло...Цемауть ментальність така.. у нас.. пиз..іть... а мішки ворочать не хочу
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28.04.2021 13:26 Ответить
так не он предлагал,а лошадь наркотическая.у нее и спрашивай
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28.04.2021 13:29 Ответить
Читай уважно ..що він пропонує.. а про лошадь явзагалі не пишу..там з руцькими підарами все зрозуміло...
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28.04.2021 13:35 Ответить
Та не кипіть так, сам також закипаю. А конкретні кроки по обнуленню були раніше зроблені відносно СРСР. Так що цей прецедент можливо повторити і до рашки. Іншого шляху не бачу.
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28.04.2021 13:45 Ответить
Шановний ви не зрозуміли отого що до СРСР робить не будуть...це не підходе зараз...розумієте . Тому на Бога надійся а сам не дуркуй... Досить вже о цієї пустозвонної балаканини ..Давайте пропонуйте Стратегіїї. дії.
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28.04.2021 14:47 Ответить
Я висловив свою думку. Не влаштовує, що ж, дискутувати далі ні про що. Дійсно буде балаканина між нами.
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28.04.2021 16:21 Ответить
Так ведь уже обнуляли - перезагружали,
и что из этого получилось?
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 2733
УКРАИНА
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 1044 Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 4301
ГРУЗИЯ
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 9696
СИРИЯ
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 9255
ЛИВИЯЛавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 5519
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28.04.2021 13:23 Ответить
Кацапстану после распада дали большой кредит доверия. Не додавливали, позволили сохранить ядерный потенциал, даже помогали экономически. И этот кредит кацапы обнулили, плюнув в протянутую руку. Очень не факт, что следующее правительство рашки после ***** сможет надеяться, на такой же кредит доверия.
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28.04.2021 13:26 Ответить
С 1990 по 2012 год США оказало России гуманитарной помощи на 20 млд долларов в виде грантов для студентов, аспирантов и професорского состава обучающихся в США и проводящих там исследования. Такой помощи Украине было оказано только на 3,7 млд долларов в виду меньшей привлекательности страны для интересов США. Все эти программы были остановлены когда в России организации способствующие распространению грантов стали заставлять брать звание иностранного агента влияния. Сколько многообещающих учёных смогли получить образование, интереснуюработу, толчок для повышения своего профессионализма в России. И как мало из этой шкатулки досталось Украине. На данный момент даже упоминания в Интернете в российских источниках на эту тему трудно найти.
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28.04.2021 14:30 Ответить
гы...а США наверное предложили обнулить все,что начало *****?
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28.04.2021 13:27 Ответить
Обнулить нужно не отношения, а вас, питорасню кремляде-мокшанскую!
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28.04.2021 13:29 Ответить
Як ..пропонуй ??Як ..давайте ..розкажіть а язиком молоть всі можуть
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28.04.2021 13:39 Ответить
Тобто, це все Обама почав. Ну, нарешті, з'ясували цей момент. Що ж ти лошак тупив мовчав 7 років, га? А ну, покаж нам медальку Обами, за взяття Криму? Не можеш? Ну, тоді геть до стайні, поїж сіна, чи що ти там любиш робити.
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28.04.2021 13:29 Ответить
Ну, а вони що роблять?! Обнуляють мордор. Все по плану.
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28.04.2021 13:40 Ответить
Просто так:

https://historydocs.d3.ru/otkrytie-avtosalona-honda-1992-god-sankt-peterburg-2145023/ Открытие автосалона Honda, 1992 год, Санкт-Петербург

Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 4379

Заметка "Полковник КГБ пустил по миру Питер" в газете "Мегаполис-пресс", май 1992 года:

В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранения от должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Владимира Путина. Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне. Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее - до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. И цены назначались демпинговые - в две тысячи раз ниже, чем существующие. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.
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28.04.2021 13:40 Ответить
Народ на руцьких виродків не гавкать треба як собака бішена а боротись і перемогати...А ви все гава гвав..
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28.04.2021 13:42 Ответить
Грустная лошадь, это тебе не вирт. реальность
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28.04.2021 13:45 Ответить
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 1018
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28.04.2021 13:55 Ответить
единственный способ обнуления в любых отношениях с паРашей - помножить паРашу на ноль. все остальное - хождение по кругу.
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28.04.2021 14:14 Ответить
Скоро обнулим кацапию.
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28.04.2021 14:42 Ответить
Обнульонные обнуляторы.
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28.04.2021 14:50 Ответить
скоро обнуление коня и хйла
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 3550
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28.04.2021 15:32 Ответить
Тебе б, падлюко московська, обнулити. Просочити лаврове листя нікотином і напхати у горлянку так, щоб мало не здалося.
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28.04.2021 15:42 Ответить
от хитрожопые мрази... один раз с грузией прокатило. так давайте опять провернём такую же тему.
только полная денационализация этого режима и населения...
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28.04.2021 17:16 Ответить
Отже, пробну кульку кинуто.
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28.04.2021 22:48 Ответить
 
 