Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама
Российская сторона предлагала Администрации президента США Джо Байдена "обнулить отношения" для их нормализации.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США. В ответ мы ограничили работу дипломатов США в России", - отметил Лавров.
"Предлагали это Администрации Президента США Дж.Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминал об этом госсекретарю США Э.Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Б.Обама", - добавил он.
При этом глава МИД РФ в свойственной РФ манере всю ответственность за ухудшение двухсторонних отношений переложил на американскую сторону.
Видим, что Администрация Дж.Байдена продолжает "скользить" по этой "наклонной плоскости"...Если говорить о стратегическом видении наших отношений, очень надеюсь, что в Вашингтоне (так же, как и мы) осознают ответственность за стабильность в мире. Если США прекратят действовать с позиции суверена,...осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать "под свои знамена,"... будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден – иначе у нас ничего не получится", - добавил Лавров.
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"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
Или он про обоссаные подъезды на рассии говорит?
На ноль помножтесь всей дурдумой вместе с х"йлом - само то будет...
и что из этого получилось?
УКРАИНА
ГРУЗИЯ
СИРИЯ
ЛИВИЯ
https://historydocs.d3.ru/otkrytie-avtosalona-honda-1992-god-sankt-peterburg-2145023/ Открытие автосалона Honda, 1992 год, Санкт-Петербург
Заметка "Полковник КГБ пустил по миру Питер" в газете "Мегаполис-пресс", май 1992 года:
В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранения от должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Владимира Путина. Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне. Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее - до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. И цены назначались демпинговые - в две тысячи раз ниже, чем существующие. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.
только полная денационализация этого режима и населения...