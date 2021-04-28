Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

Российская сторона предлагала Администрации президента США Джо Байдена "обнулить отношения" для их нормализации.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США. В ответ мы ограничили работу дипломатов США в России", - отметил Лавров.

"Предлагали это Администрации Президента США Дж.Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминал об этом госсекретарю США Э.Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Б.Обама", - добавил он.

При этом глава МИД РФ в свойственной РФ манере всю ответственность за ухудшение двухсторонних отношений переложил на американскую сторону.

Видим, что Администрация Дж.Байдена продолжает "скользить" по этой "наклонной плоскости"...Если говорить о стратегическом видении наших отношений, очень надеюсь, что в Вашингтоне (так же, как и мы) осознают ответственность за стабильность в мире. Если США прекратят действовать с позиции суверена,...осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать "под свои знамена,"... будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден – иначе у нас ничего не получится", - добавил Лавров.

Читайте также: Сроки встречи Байдена и Путина обсуждаются. С президентом РФ важно разговаривать напрямую, - Блинкен