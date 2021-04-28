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Чаус со сломанной челюстью удерживается на территории ГУР: на сотрудничество не идет. Ермак и Зеленский могут сесть за его похищение, - экс-замглавы СБУ Нескоромный

Чаус со сломанной челюстью удерживается на территории ГУР: на сотрудничество не идет. Ермак и Зеленский могут сесть за его похищение, - экс-замглавы СБУ Нескоромный

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что похищение судьи-беглеца Николая Чауса может стать "делом Гонгадзе" современности - его могут устранить физически и где-то закопать.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была – выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за "вагнергейт". А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat. Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть. В итоге история вполне может стать "делом Гонгадзе" современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать", - рассказал Нескоромный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители украинского посольства не явились на заседание комиссии парламента Молдовы по расследованию похищения Чауса

Чаус со сломанной челюстью удерживается на территории ГУР: на сотрудничество не идет. Ермак и Зеленский могут сесть за его похищение, - экс-замглавы СБУ Нескоромный 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) похищение (1684) Чаус Николай (330) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1256) Бурба Василий (81) Нескоромный Дмитрий (32)


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Топ комментарии
+42
Там много чего уже. Единственный способов клоуну остаться на свободе - это удержаться у власти. Всеми способами. Вся эта история - это только "одно из".
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28.04.2021 12:44
+26
Я думаю предлагать уже не кому. И тело даже никогда не найдут. Нет тела-нет дела...
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28.04.2021 12:45
+26
трызда близенько
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28.04.2021 12:47
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Супруга похищенного экс-судьи Днепровского райсуда Киева https://strana.ua/articles/interview/326349-zhena-chausa-rasskazala-chto-eho-pokhishchali-uzhe-dvazhdy.html Николая Чауса в интервью "Стране" заявила,
что к незаконному вывозу Чауса из Украины в Молдову в 2016 году причастен
экс-адвокат, а ныне - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ СМИРНОВ.
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28.04.2021 15:40 Ответить
"страна" чья?? это враждебное Украине издание читают только враги Украины, латентные колаборанты и сепарасторы.
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28.04.2021 15:48 Ответить
А по сути вопроса имеете что сказать?
Не про "Страну", а про то, что сказала жена Чауса?
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28.04.2021 17:54 Ответить
Два "кримінальних таланти". І це найвищі посадовці держави.І ви говорите про честь?
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28.04.2021 15:46 Ответить
Если бы всего два...
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28.04.2021 15:48 Ответить
НИЧЕГО не будет за "его похищение" - так как это не похищение , а спец.операция предусмотренная Законами Украины !
Другой вопрос, что она может вызвать осложнение между Украиной и Молдовой...
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28.04.2021 15:56 Ответить
А заодно и порошенко нужно посадить за то, что тайно вывез этого Чауса из страны, спасая от правосудия.
Всем судьям на заметку : судите по закону, и не будут вас похищать
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28.04.2021 15:59 Ответить
Прям так и не будут. Законы они все двуличны, потому что, кто то защищая себя стал невольным убийцей и сел, а кто то умышленно убивает и не сидит. Законы эти, это все фуфа по правде дела, ведь все относительно со стороны каждого. А законы только упорядочивают все. Чаус этот то еще мудило, знал на что шел, так что путь сами расбераются.
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28.04.2021 16:46 Ответить
А Смирнова не надо посадить? А , зеленки?
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28.04.2021 17:56 Ответить
Этого преступления с похищением Чауса вообще могло не быть, если бы его перед этим, при порошенко, не похитили в Украине и не вывезли тайно в Молдову.
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28.04.2021 16:03 Ответить
Интересно, что ещё должно произойти, чтобы Ермак с Зелей официально стали предателями? Наверное все ждут видео, где Ермак Патрушеву отс####ет?
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28.04.2021 16:03 Ответить
Наверное. Зеленым хоть с..цы в глаза, а им все Божья роса. Прикидываются шлангами.
В ПОХИЩЕНИИ ЧАУСА УЧАСТВОВАЛ СМИРНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАМ ЕРМАКА
Ермак, Смирнов, Татаров, ген прокурорша, которая всех своих не успевает отмазывать кто там еще в ОПе в чем участвовал ? Не ОПу, а сброд мутных личностей
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28.04.2021 18:07 Ответить
"делом Гонгадзе"...

Ага.. А не подскажете.. кто сел по делу Гонгадзе..? помимо того полковника..
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28.04.2021 18:09 Ответить
" рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть..." А что ? Это был бы закономерный финал... "Закопать" ничего не даст, если все отфиксированы.
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28.04.2021 19:23 Ответить
То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть. Источник: https://censor.net/ru/n3262516

Дай Бог щоб так сталося, тільки щоб президентом став Порох, це кацапам "підніме" настрій
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28.04.2021 20:07 Ответить
Не стане Порох Президентом. Бидломаса йому не пробачить свій дебілізм і Голобородька. Йому б зараз проявити гнучкість і видвинути кандидата з своєї команди. І в нього є такі. Але амбіції не дадуть. А бидло вибере Бойка. Десь так... На жаль.
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28.04.2021 20:26 Ответить
А в команде у порошенко кто? Лёша гончаренко? Маруся зверобой? Кого он может предложить, чтобы имел рейтинг?
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28.04.2021 20:39 Ответить
Стане, краще кандидата немає і ще не скоро з явиться.
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29.04.2021 14:05 Ответить
Не сяде Зеленський. Не сяде. На жаль. Чому не сяде? Скажу. Всі знають хто наказав вбити Гонгадзе. Сів? Ні! І цей блазень не сяде. ІМХО!
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28.04.2021 20:23 Ответить
Зе як не сяде - так ляже. Пішки. На гойдалці.

Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 9577
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29.04.2021 08:48 Ответить
Этот чаус мог спокойно смыться на россию, и тогда все, капец. Там многие наши коррупционеры о ели, теперь они недосягаемые
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28.04.2021 20:37 Ответить
Если эту Чаус уйдет из эфира, его безусловно устранят втихую. Можновладці уяснив, что дело выгорело приступят к тиражированию опыта, кто знает кого в следующий раз будут держать в застенках ГУР?
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28.04.2021 21:08 Ответить
этим гнидам нужно каждому второму челюсти ломать за тот вред что Украине нанесли. А у этого бывшего из СБУ наверно имеется талантливая жена бизнесвумен с кучей недвижимости в Киеве ?
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28.04.2021 21:31 Ответить
Ты за беспредел?
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29.04.2021 10:22 Ответить
Ботоферма Подоляка подтянулась, как я смотрю!
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29.04.2021 05:49 Ответить
о, так нам тут вещает предатель и перебеижчик бывший сбушник.
очень ценная информация.
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29.04.2021 06:19 Ответить
если закопать чауса то только рядом с трехлитровыми банками с долларами заработанными ..непосильным.. трудом
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29.04.2021 06:27 Ответить
Тебе нравиться беззаконие? Тогда твоё место за поребриком!
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29.04.2021 10:20 Ответить
вова иди нафуй вместе с паребриком и фуйлом --- можеш еще и зеленое шимпан--зе прихватить оно уже всех это чучело ******* кроме тебя . а такие твари как чаус или вовк до суда вообще не должны доживать --- их место с дыркой во лбу в лесопосадке
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30.04.2021 17:49 Ответить
Договорнячок Оманский надо выполнять любыми средствами,а то самолётик снова могут подбить или взорвать!
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29.04.2021 10:18 Ответить
Идёт - не идёт, значит не достаточно понятно ему обрисовали перспективу. Я бы показал на примере, ванная с кислотой...... И никаких проблем. Нет тела, нет дела.
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29.04.2021 12:35 Ответить
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