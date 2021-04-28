Первые 200 млн грн уже пошли на выплату "карантинных" 8 тысяч, - Минэкономики

По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тыс. гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону", - отметил глава министерства.

По его словам, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

"Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические меры, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", - объяснили в Минэкономики.

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