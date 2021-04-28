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Новости Коронавирус и карантин
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Первые 200 млн грн уже пошли на выплату "карантинных" 8 тысяч, - Минэкономики

Первые 200 млн грн уже пошли на выплату

По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тыс. гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону", - отметил глава министерства.

По его словам, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

"Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические меры, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", - объяснили в Минэкономики.

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Автор: 

карантин (16729) помощь (7764) предприниматели (1234) Минэкономразвития (652) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В Італії платять за сидіння в лохдауні по 800 євро ЩОМІСЯЦЯ з минулого року. Як-то кажуть, відчуй різницю.
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28.04.2021 13:02
+2
У нас на один нуль больше!
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28.04.2021 13:04
+1
Подачка, мля..
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28.04.2021 13:07
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Похоже на субсидии , которые раздавали всем подряд .
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28.04.2021 12:58 Ответить
Швидше на недоїдки з гасподарського стола !!!))))
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28.04.2021 13:16 Ответить
...а кто бы в этом царставе -государстве проверил как ФОПы эти хитро.опые с работниками натятыми рассчитываются и как они их в штат зачисляют..))) и кто в этом запредельном уже бардаке порядок навести способен?
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28.04.2021 13:02 Ответить
Как рассчитываются? Официально платят минималку а остальное в конверте. Потом выходят на улицу и кричат: "Мы кормим всю страну!"
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28.04.2021 13:04 Ответить
....неее))), в штат они почти никого не берут, все работают по гражданско- правовым договорам в лучшем случае и то с ошибками специально укладенным))...а дальше испытательный срок на как минимум месяц устраивают, а за несколько дней до его окончания ты уволен с минималкой в лучшем случае в кармане, хотя сумма не нормируется, можна и меньше лоху впарить и ничего не будет...потому как лохами, как правило являются вчерашние, зеленые еще выпускники вышей,а что он пацаненок или девченка могут против уродов которым за подобное от 10 тки определять нужно!, вот и делайте выводы что с этими ФОПами они сделают сами через пару-тройку лет когда подрастут....разводилово и кидалово шагает по стране, а туповатые урядники еще и деньги какие то поцам этим платить собираются!)))...за что!?...они ежедневно в налоговую ходить должны и объяснять откуда движуха и недвижуха то такая у "бедных и несчатных" ушлых коммерсов -ФОПов..!?))...а им деньжат еще и отсыпают...
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28.04.2021 13:28 Ответить
В Італії платять за сидіння в лохдауні по 800 євро ЩОМІСЯЦЯ з минулого року. Як-то кажуть, відчуй різницю.
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28.04.2021 13:02 Ответить
У нас на один нуль больше!
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28.04.2021 13:04 Ответить
Знесилена корупціонерами- гельмінтами Україна,не спроможна виконувати власні державні обов"язки !!!))
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28.04.2021 13:05 Ответить
Влада знесилюя Україну...вже 30 років...
Якщо брати точку відліку з 1991 року...
))
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28.04.2021 13:10 Ответить
Подачка, мля..
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28.04.2021 13:07 Ответить
Кістка шавкам щоб не брехали!!! Заразом порція локшини на вуха лохтората ,про те як зелена пліснява громадянами опікується !!!)))
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28.04.2021 13:14 Ответить
Ага... Локшина на вухах лохорату когось дуже добре годує!!
Когось-це влада.....))
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28.04.2021 13:22 Ответить
Перші 200 млн грн уже пішли на виплату "карантинних" 8 тисяч, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9920
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28.04.2021 13:33 Ответить
 
 