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В Киеве с 5 мая возобновят прием документов для зачисления будущих первоклассников, - Кличко

В Киеве с 5 мая возобновят прием документов для зачисления будущих первоклассников, - Кличко

В Киеве 5 мая возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Со следующей среды, 5 мая, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.

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Решение принято в рамках ослабления карантина в столице.

Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) школа (3012)


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А 10-11 классы закрывают! До реформировались! Нечего сильно умными быть!
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28.04.2021 13:10 Ответить
За те деньги которые тратятся на школу и институт, можно сразу пару научных званий купить, нах вообще туда ходить???!
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28.04.2021 13:26 Ответить
Вчителів всіх вакцинували, чому не приводите статистику, скільки вчителів не пережили ці три хвилі ?
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28.04.2021 13:24 Ответить
Бо статистика жахлива. Вчителі і так знервовані, а тут ще й вакцина.
Спасибі Білу Гейтсу.
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28.04.2021 14:11 Ответить
 
 