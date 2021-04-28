В Киеве с 5 мая возобновят прием документов для зачисления будущих первоклассников, - Кличко
В Киеве 5 мая возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Со следующей среды, 5 мая, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.
Решение принято в рамках ослабления карантина в столице.
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Спасибі Білу Гейтсу.