Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

Министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа вызвали в парламент для объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи по делу о катастрофе МАУ (Международные авиалинии Украины). Глава иранского МИД будет давать объяснения комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.

Об этом сообщает местное агентство Tasnim, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Комиссия по национальной безопасности и внешней политике написала письмо Мохаммаду Джаваду Зарифу с просьбой присутствовать на первом заседании перед этой комиссией… В центре внимания встречи будут две дискуссии: предоставление объяснений по поводу просочившегося файла, а также ответы на ряд вопросов о работе Министерства иностранных дел…", - сообщили в комитете.

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Напомним, днями американское издание The New York Times со ссылкой на запись с Зарифом сообщило, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, однако первые три дня намеренно скрывала ее.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.