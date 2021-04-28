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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

Министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа вызвали в парламент для объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи по делу о катастрофе МАУ (Международные авиалинии Украины). Глава иранского МИД будет давать объяснения комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.

Об этом сообщает местное агентство Tasnim, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Комиссия по национальной безопасности и внешней политике написала письмо Мохаммаду Джаваду Зарифу с просьбой присутствовать на первом заседании перед этой комиссией… В центре внимания встречи будут две дискуссии: предоставление объяснений по поводу просочившегося файла, а также ответы на ряд вопросов о работе Министерства иностранных дел…", - сообщили в комитете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times

Напомним, днями американское издание The New York Times со ссылкой на запись с Зарифом сообщило, что власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, однако первые три дня намеренно скрывала ее.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: 

Иран (1774) самолет (3588) МАУ (329)


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супер секретні дані про які дохріна хто знає...і то довна!
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28.04.2021 13:43 Ответить
"...отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации..." А нам компенсация не нужна, лучше посудимся? Или чего мы хотим в результате судебных исков? А компенсацию (сегодня, а не через 10-50-100 лет после судебных исков) Украина потерпевшим выплатит?
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28.04.2021 13:43 Ответить
тупі розсююкання з приводу компенсацій і злять, і характеризуют важних "експертів", як істот взагалі без мозгів... компенсація країни-терориста - ірану залежить від обсавин збиття літака, може відрізнятись на порядок і більше, тому поради кухонних експертів - василів, тільки на кухні і тільки серед свої собутильників. на форумі таке сміття не потрібне.
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28.04.2021 14:56 Ответить
Цікаво, Ви "стець" в штаті, чи за покликом? В моєму коменті не ПОРАДИ, а ЗАПИТАННЯ (т.я. я - не "експерт"). Але відповідь від такого "експерта", як Ви, зовсім не цікава...
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28.04.2021 15:25 Ответить
Вася, не строй из себя дурачка, мне кажется ты умнее.
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28.04.2021 15:38 Ответить
"Кажется" - хрестись! На якій мові розмовляє бот? Пишеш на російській - відповідає по українськи (поганий безграмотний суржик). Пишеш по українськи - переходить на російську...???
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28.04.2021 16:06 Ответить
напевно мої припущення помилкові... - вася повний, ще й самовпевнений профан... вася, тобі на якій мові не напиши, ти все одно профаном залишишся... я вже більш ніж впевнений, що і зеленим, і ні на що конструктивне й державницьке не здатним...
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28.04.2021 16:54 Ответить
Бот-державник - це круто! Генератор випадкових ідей вмикаєте?
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29.04.2021 08:34 Ответить
Зариф зеленскому подсрачников выпишет и будет порядок, вовка будет молча шмыгать по Оманам
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28.04.2021 15:13 Ответить
 
 