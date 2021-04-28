23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА
По результатам исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report, было обнаружено, что 23% взрослого населения Украины хотят изменить страну проживания.
Как передает Цензор.НЕТ, исследование было выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".
Показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно. Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят изменить страну проживания, то здесь также все почти одинаково: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.
Отмечается, что в возрасте 18-29 лет - это 30% опрошенных, в возрастной категории 30-44 года - 29%, 45-59 лет - 28%, а вот лиц в возрасте 60+ лишь 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.
Кроме взрослого населения были опрошены также подростки в возрасте 14-17 лет со всей Украины. Из них 35%, что на 12 процентных пунктов больше, желающих выехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.
Также стоит обратить внимание на географическое распределение. На Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и на постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге - 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим - 50%. Социологи считают, что такой результат на Востоке страны имеет несколько причин. Во-первых, конечно, это пребывание вблизи военного конфликта, что вызывает страх и тревогу. Во-вторых, на Востоке меньше людей имели опыт работы за границей, поэтому подростки обладают меньшим количеством информации о трудностях такого выбора.
Исследование было проведено социологической компанией Liberty Report с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.
Исследование, результаты которого представляют мнение молодежи - украинский 14-17 лет по полу, региону и типу проживания осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.
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Но это означает, что в Украине в итоге останутся нерешительные неудачники.
И что или кого будут выбирать в будущем эти люди, которые по сути даже собственную жизнь изменить не в состоянии?
Все, что ты написал - прямое подтверждение моих слов.
В Украине не место грамотным, умным, решительным, но при этом порядочным людям, которые хотят прогнозируемого будущего.
В итоге останутся грамотные, умные, решительные ублюдки типа Авакова и дырявые разгибаи, составляющие 73% Зеленского.
Процесс идет с 1991 года.
В то время адекватные люди бросали имущество, бросали квартиры, уезжали и не возвращались сюда больше никогда.
Потому что сцыкотно и они ничерта из себя не представляют. Кому и где они нужны?
Собрали клубнику - валите нахер к себе назад.
А вот самые ценные и лучшие уже валят отсюда и будут валить все быстрее.
понятно шо тримач карты пшека скорее сожжет паспорт чем отдаст карту так как видит шо Польша двигается вперед, а мы - сремся из-за всякой фигни
В опросе не хватает вопроса "куда". На Юге и Востоке многие хотят в парашу, вот и результат.
Стоило бы провести вопрос в разрезе Расия-Запад!
И так будет повторяться с цикличностью 5 лет.
И нахрена это тому, кто хочет жить, как полноценный человек, сейчас и всегда, а не раз в 5 лет?
Добавлю, после выработки ресурса АЭС новых никто строить не будет. Запад будет настаивать об их закрытии в целях безопасности прежде всего своего населения. Россия достроит свою трубу. Нашу можно будет пилить на металлолом. Тарифы поднимут еще выше потому что красть уже будет негде. У них кто у кормушки цель урвать и смыться.
Кто поумней и энергичней давно свалил отсюда. В итоге как где то писали была страна космическая стала комическая.
73% взрослого населения Украины НЕ хотят изменить страну .
4% взрослого населения Украины не определились.
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ
Ще не 73 % ?
Хотя, с другой стороны, судя по людям, которых я встречаю на улицах - с вменяемостью у нашего населения очень большие проблемы. Так что может я и не прав и у нас как и в рашке, население не хочет покидать родную выгребную яму.
И это я говорил вам об успешных странах. Желающие свалить будут всегда, проблема Украины в том, что идиоты тут в подавляющем большинстве, следственно поколение 30-50-летних, не сможет пожить в этой стране хорошо. Собственно, как и в рашке, белорашке и других постсовковых странах, кроме стран балтии.