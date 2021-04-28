23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

По результатам исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report, было обнаружено, что 23% взрослого населения Украины хотят изменить страну проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, исследование было выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".

Показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно. Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят изменить страну проживания, то здесь также все почти одинаково: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

Отмечается, что в возрасте 18-29 лет - это 30% опрошенных, в возрастной категории 30-44 года - 29%, 45-59 лет - 28%, а вот лиц в возрасте 60+ лишь 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Кроме взрослого населения были опрошены также подростки в возрасте 14-17 лет со всей Украины. Из них 35%, что на 12 процентных пунктов больше, желающих выехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.

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Также стоит обратить внимание на географическое распределение. На Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и на постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге - 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим - 50%. Социологи считают, что такой результат на Востоке страны имеет несколько причин. Во-первых, конечно, это пребывание вблизи военного конфликта, что вызывает страх и тревогу. Во-вторых, на Востоке меньше людей имели опыт работы за границей, поэтому подростки обладают меньшим количеством информации о трудностях такого выбора.

Исследование было проведено социологической компанией Liberty Report с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Исследование, результаты которого представляют мнение молодежи - украинский 14-17 лет по полу, региону и типу проживания осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.

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