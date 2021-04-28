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23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

По результатам исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report, было обнаружено, что 23% взрослого населения Украины хотят изменить страну проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, исследование было выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".

Показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно. Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят изменить страну проживания, то здесь также все почти одинаково: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

Отмечается, что в возрасте 18-29 лет - это 30% опрошенных, в возрастной категории 30-44 года - 29%, 45-59 лет - 28%, а вот лиц в возрасте 60+ лишь 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Кроме взрослого населения были опрошены также подростки в возрасте 14-17 лет со всей Украины. Из них 35%, что на 12 процентных пунктов больше, желающих выехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.

Также читайте: Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Также стоит обратить внимание на географическое распределение. На Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и на постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге - 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим - 50%. Социологи считают, что такой результат на Востоке страны имеет несколько причин. Во-первых, конечно, это пребывание вблизи военного конфликта, что вызывает страх и тревогу. Во-вторых, на Востоке меньше людей имели опыт работы за границей, поэтому подростки обладают меньшим количеством информации о трудностях такого выбора.

Исследование было проведено социологической компанией Liberty Report с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Исследование, результаты которого представляют мнение молодежи - украинский 14-17 лет по полу, региону и типу проживания осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии коронавируса темп миграции в развитые страны в первом полугодии сократился на 46%, - отчет Организации экономического сотрудничества

23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 01
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 02
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 03
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 04
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 05
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 06
23% украинцев хотели бы сменить страну проживания, - опрос Liberty Report 07

Автор: 

опрос (2823) украинцы (3861) миграция (261)


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Топ комментарии
+12
Не знаю ни одного кто ныл бы после того как осознанно уехал из Украины. А вот ноющих тут больше чем предостаточно. К сожалению.
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28.04.2021 13:33
+9
А олігархи до нас з неба впали? Самі ж і обирали їх за кульок гречки і тепер нєфіг скиглити.
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28.04.2021 13:55
+8
Все просто. Чим далі живеш від москалів, тим менше бажання кудись втікати.
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28.04.2021 13:29
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Правила форума Совет форумчан
да, на Западе особенно - куда ни плюнь - попадешь в фаната Кивы или Рабиновича
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28.04.2021 13:36 Ответить
где то в районе 20проц хотят поменять на парашу, причем даже никуда не выезжая...
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28.04.2021 17:32 Ответить
Всё относительно.Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье.
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28.04.2021 13:25 Ответить
Вергной дорогой идете, товагищи
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28.04.2021 13:26 Ответить
Ага.. двадцять років тому взад я повернувся в Україну..)))
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28.04.2021 13:28 Ответить
Все просто. Чим далі живеш від москалів, тим менше бажання кудись втікати.
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28.04.2021 13:29 Ответить
'Смєніть страну праживанія' це не на екскурсію поїхать в олінклюзів в морі поплавать.МіняйТЕ! Тільки не нийте потім через пару років.Можливостей сьогодні поміняти у вас багато
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28.04.2021 13:31 Ответить
Не знаю ни одного кто ныл бы после того как осознанно уехал из Украины. А вот ноющих тут больше чем предостаточно. К сожалению.
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28.04.2021 13:33 Ответить
А еще 3 года ЗЕлено1 вакханалии. Понятно, что не все смогут позволить себе уехать и начать все с нуля в другой стране.

Но это означает, что в Украине в итоге останутся нерешительные неудачники.

И что или кого будут выбирать в будущем эти люди, которые по сути даже собственную жизнь изменить не в состоянии?
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28.04.2021 13:31 Ответить
к сожалдению вы не правы. Знаю многих кто уехал кто в канаду, кто в сша, кто в германию, кто на кипр, кто в страны Балтики(Дания, Швеция). Да, жить сложнее, но не боишься что придется бросать вещи нажитые за всю жизнь и ламать собственно саму жизнь. Никто не возвращается уже около 10лет, многие получили гражданство.
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28.04.2021 13:38 Ответить
И почему же я не прав?

Все, что ты написал - прямое подтверждение моих слов.
В Украине не место грамотным, умным, решительным, но при этом порядочным людям, которые хотят прогнозируемого будущего.

В итоге останутся грамотные, умные, решительные ублюдки типа Авакова и дырявые разгибаи, составляющие 73% Зеленского.
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28.04.2021 13:45 Ответить
тут я согласен
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28.04.2021 14:02 Ответить
При переезде ты компост для своих детей. Ни в одной стране, ты не будешь полноценно принят в общество аборигенов.
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28.04.2021 13:46 Ответить
Бред. и страшилки от русни) побывай в Европе. Быдло везде есть и везде ведет себя как быдло, но почему то во многих странах его куда меньше чем на постсовке.
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28.04.2021 14:03 Ответить
Ага, хотят врачу денег дать, а он не берет - сложно😀
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28.04.2021 14:30 Ответить
Почему остануться?
Процесс идет с 1991 года.
В то время адекватные люди бросали имущество, бросали квартиры, уезжали и не возвращались сюда больше никогда.
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28.04.2021 13:40 Ответить
останутся нерешительные неудачники

Потому что сцыкотно и они ничерта из себя не представляют. Кому и где они нужны?
Собрали клубнику - валите нахер к себе назад.

А вот самые ценные и лучшие уже валят отсюда и будут валить все быстрее.
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28.04.2021 13:49 Ответить
Вы опоздали как минимум лет на 20. Самые уже свалили. 73% за Зеленского подтвердят.
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28.04.2021 14:37 Ответить
Выборка.
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28.04.2021 13:39 Ответить
ну так надо те миллионы свозить в Европу и Канаду, а потом опрашивать
понятно шо тримач карты пшека скорее сожжет паспорт чем отдаст карту так как видит шо Польша двигается вперед, а мы - сремся из-за всякой фигни
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28.04.2021 13:39 Ответить
ты знаешь, с удовольствием, но благодаря степанову сейчас никто никуда не выездной.
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28.04.2021 13:40 Ответить
Ты думаешь мало тех кто рассказывает про "гавно не страна"?
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28.04.2021 13:39 Ответить
На Западе Украины... только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге - 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим - 50%.

В опросе не хватает вопроса "куда". На Юге и Востоке многие хотят в парашу, вот и результат.
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28.04.2021 13:40 Ответить
ошибаешся, мудак.
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28.04.2021 13:41 Ответить
То, что ты мудак, и так понятно. А вот в чём я ошибаюсь, а, мудак?
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28.04.2021 14:02 Ответить
КУДА выехать - вот в чём вопрос!
Стоило бы провести вопрос в разрезе Расия-Запад!
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28.04.2021 13:40 Ответить
В условиях постоянной теоретически возможной военной эскалации, воскрешения всяких там проектов новороссий и иже с ними, это вполне естественное желание реализовываться, учиться, строить бизнес, строить жизнь, растить детей и рожать детей - в безопасных странах и странах, которые могут обеспечить безопасность своих граждан от внешней агрессии.
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28.04.2021 13:40 Ответить
Браво. Хороший ответ всяким пропагандосам.
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28.04.2021 13:42 Ответить
Саме так !!! Є країна зветься Україна ,а держави Україна нема ,знесилена корумпованими та кремлівськими гнидами Україна ,неспроможна виконувати державні обов"язки !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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28.04.2021 13:55 Ответить
Опорос..
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28.04.2021 13:47 Ответить
Та кому вони потрібні ці 23%, це бездарі та ледоцюги і думають, що їх десь приймуть
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28.04.2021 13:48 Ответить
Гарно там де нас нема і не треба.
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28.04.2021 13:50 Ответить
А самим зробити свою країну нормальною нє? Обрали кловунів і хочуть щоб тут всьо було як у людей.
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28.04.2021 13:48 Ответить
2019-й год поставил шикарное надгробие над могилой попыток что-то сделать в Украине.

И так будет повторяться с цикличностью 5 лет.

И нахрена это тому, кто хочет жить, как полноценный человек, сейчас и всегда, а не раз в 5 лет?
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28.04.2021 13:53 Ответить
2019 рік тут нідочого. 99% власників машин Києва катаються по тротуарам і паркуються там де мали б ходити пішоходи. Біля кожного поліцейського не приставиш, це така культура. Ну а якщо про вибори, то яка система вибору підерів такий і результат.
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28.04.2021 14:02 Ответить
каким это боком к тому что происходит на востоке? как ТАМ живут люди, в 100км от войны? от угрозы тчо однажды ночью придется возможно бросать все, крмое документов и пытаться ловить попутку чтоб выбраться оттуда.
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28.04.2021 14:05 Ответить
Домбасня вам в лифте срет?
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28.04.2021 14:59 Ответить
Війська РФ зараз від Бреста до Севастополя. В разі бойових дій вони можуть початися на любому напрямку від Луцька до Сум, Від Сум до Краматорська, або на Перекопі. Не бачу чим люди в Краматорську відрізняються від людей у Луцьку наприклад, відстань до військ РФ однакова. РФ вже заявила, що в разі чого, їй все одно де атакувати, і війська РФ вже скоро почнють маневри з Білоруськими союзничками. Треба не тікати, а йти в тероборону, і влада саме цим має зайнятися.
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28.04.2021 15:06 Ответить
и каким это макаром к олигархической феодальной системе пустившей такие глубокие корни во всех ветвях власти что по сути врагам рушить и не надо ничего - уже все разрушено.
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28.04.2021 14:07 Ответить
Ну я не сприймаю все так категорично. Але щось таке є.
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28.04.2021 15:07 Ответить
Що значить зробити нормально? Я сьогодні в банк іду, ті хто стоять в чергу думають, що я піду поза чергою коли зайшов подивитися чи є місце де мене обслугують. Я такий весь спортивний, в агресивному одягу, кожен пенсіонер хоче пропустити мене, а то мало як я віднесуся до зауваження. Коли я просто подивився і вийшов запрошуючи їх пройти, всі просто в шоці. Тобто в Баришівці (Київська область) закони виживання це норм, культура, це щось таке про що ніхто не чув... Ну і як тут вони, що тут побудують?
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28.04.2021 13:59 Ответить
73% не хотят менять свою страну и превращать в нормальную
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28.04.2021 14:01 Ответить
До 2019 была надежда на лучшее. Потом стало ясно, что стадо деградантов, голосующих "по приколу" не способно построить ничего.
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28.04.2021 18:22 Ответить
За деякими даними, за 2015-2017 роки з України виїхало близько 1,3 млн. українців...
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29.04.2021 02:26 Ответить
На самом деле хотят свалить больше людей, потому что это страна не для людей, а для олигархов, а люди тут рабы олигархов. Людей миллионы, а олигархов единицы, и если люди объединяться, то можно олигархов на порошок стереть! И наконец-то сменить систему с олигархической на демократическую, в которой будут все законы и правила приниматься не олигархами, а большинством народа и для всего народа в равной степени и олигархи не будут иметь привилегий над бедняком и по закону все будут в равных правилах и условиях. А в бандитской стране никто не хочет жить и тратить время своей жизни на этот ужас, что вместо этого все хотят уехать в страны с нормальными системами демократическими в которых никто не имеет привилегий, а все зависит только от воли человека в свободном обществе. Каждый может стать, кем захочет. У меня тоже много друзей в разные периоды уехало с Киева в разные страны, кто в Китай, кто в США, даже в Перу есть друг уехал, и в РФ есть уехали - до еще событий задолго, и много друзей хочет уехать, кто в Барселону, кто куда... Олигархи со своими марионетками во власти довели страну до краха и олигархи не уйдут сами никогда! Свойство олигархи - это обогащение и в ущерб всей стране и всему народу ибо они наживаются на стране и на народе и правила устанавливают под себя, что олигархам лучше, людям хуже. У Аристотеля написано в Государстве, что в олигархической системе народ возмущен обогащением олигархов и эта система обречена на восстание против олигархов, а у нас в олигархической системе людям уже даже не хочется бороться и что-то делать, люди просто валят отсюда! Людей тут ничего не держит и все валят, кто куда. Из за олигархов весь народ разъедется, а страна будет развалена олигархами. Олигархи выжимают все ресурсы из страны и им на нее похер. Коломойский вообще говорит, что Украина не страна, а это failed state - несостоявшееся государство...
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28.04.2021 13:49 Ответить
А олігархи до нас з неба впали? Самі ж і обирали їх за кульок гречки і тепер нєфіг скиглити.
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28.04.2021 13:55 Ответить
не все так просто.
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28.04.2021 14:06 Ответить
у нас всегда народ хочет переложить ответственность на кого то другого,на Байдена,хуйла,Меркель,Макрона,олигархов,все виноваты только не сами люди
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28.04.2021 14:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/486037 Золотые слова.
Добавлю, после выработки ресурса АЭС новых никто строить не будет. Запад будет настаивать об их закрытии в целях безопасности прежде всего своего населения. Россия достроит свою трубу. Нашу можно будет пилить на металлолом. Тарифы поднимут еще выше потому что красть уже будет негде. У них кто у кормушки цель урвать и смыться.

Кто поумней и энергичней давно свалил отсюда. В итоге как где то писали была страна космическая стала комическая.
23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 4663
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28.04.2021 15:34 Ответить
Банальна аналітика. Я також можу нафантазувати, що на заході менше, бо просто краще живуть ніж на сході, і на сході все ще не пройшло захоплення "закордоном". Просто треба більше подорожувати Нажаль ковід багато вносить коректив.
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28.04.2021 13:51 Ответить
Погано те ,що мало бажаючих змінити місце проживання, корумпованим та кремлівським гнидам !!!)))
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28.04.2021 13:52 Ответить
\\23% взрослого населения Украины хотят изменить страну .\\
73% взрослого населения Украины НЕ хотят изменить страну .

4% взрослого населения Украины не определились.
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28.04.2021 14:02 Ответить
Может лучше сменить власть в Украине?
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28.04.2021 14:13 Ответить
сколько уже власти меняли и с каждым разом все хуже и хуже
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28.04.2021 14:29 Ответить
Тре що б народ поміняв трохе моСки.... вже 30 років наступають на одні й теж граблі
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28.04.2021 14:42 Ответить
23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 2154Ось тут можна українцям підібрати країну для проживання, серед братських нам народів!
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28.04.2021 14:16 Ответить
23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 3280А ці країни вони люті вороги і українцям і для територіальної цілісності, і суверенітету України!
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28.04.2021 14:23 Ответить
с этих лютых ворогов разве что расия подходит,остальные так себе
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28.04.2021 14:26 Ответить
Бульбофюрер тоже неадекват.
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28.04.2021 15:01 Ответить
Конечно же не наша трусливая очень похожая на антиукраинскую полу -сепаратистскую власть как старая сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя ЗЕКА - Иуды, и в какой то степени Порхатого. Так и новая ЗЕбилов - капитулянтов и им тоже Украина по )(ер они пришли во власть только что бы грабить и воровать и продавать паРаше Украину. А вот украинский народ, он уже после 6 летней временной но оккупации Украинского Крыма и части Донбасса кровавыми российскими фашистами захватчиками, чётко разобрался в том кто наш лютый стратегический кровавый враг, которым оказались проклятые кремлёвские фашисты оккупанты с вражеской паРаши и её союзники -сателлиты и колонии типа бывшего государства Беларусь а теперь кацапской колонии кровавого диктатора луки. А кто нам верный друг и союзник так это США, Западные страны и НАТО. А дальнейшим действиям Украины даже подсказывает древняя и мудрая арабская пословица:
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ
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28.04.2021 15:57 Ответить
с этого списка разве что Польша и Литва для простых людей,в другие страны легально попасть и остаться очень проблематично
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28.04.2021 14:31 Ответить
Оце ж ті ж самі казли, які голосували за "ЗЕ". Їдьте на*ер зі своїм гаменечком - нам більше місця буде.
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28.04.2021 14:20 Ответить
юг и восток предполагаю хочет преимущественно валить в расиюшку к скрепам,а запад и центр в Европу,США,Канаду
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28.04.2021 14:25 Ответить
Ошибочное мнение. К скрепам не хотят. А скрепный возраст постепенно переходит в дряхлый возраст. Эти поколения уходят.
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28.04.2021 14:35 Ответить
Ну и что тут нового ? Если англичане уезжают работать в штаты если там больше платят или в Саудовскую Аравию или Эмираты, а на пенсию чешут на Кипр или Панаму, это абсолютно нормально ! Как говорил Дарвин ,Родина там где хорошо жить ! У нас из-за войны с рашкой просто немного больший процент вот и всё !
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28.04.2021 14:30 Ответить
немного больше процент??? англичане конечно же иммигрируют как и все в современном мире,но такого как в Украине аншлага нет,отсюда уезжали с начала независимости,а теперь вообще все ломанулись в связи с обстановкой
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28.04.2021 14:33 Ответить
Да немного, там 10-15% студентов разъезжаются по всему миру , при чем и в не благополучные страны в том числе ! Другое дело что бизнес климат и перспективы и вообще обстановка там отличная для граждан ! А у нас пережиток совка, население подверженное пропаганде врага ,просто идиоты готовые терпеть коррупцию судей и чиновников, биомасса голосующяя за гречку или за сказку из теледебильника и при всем это еще мало желающих уехать!
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28.04.2021 14:44 Ответить
Щорічно біля 100 тисяч німців виіджають з Бундеса на ПМП , в основному - Штати Канада та Скандінавія
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28.04.2021 14:45 Ответить
По результатам исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report, было обнаружено, что 23% взрослого населения Украины хотят изменить страну проживания Источник: https://censor.net/ru/n3262530

Ще не 73 % ?
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28.04.2021 14:43 Ответить
а почему проживать, а спросите о выезде, - РАБОТАТЬ.
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28.04.2021 15:05 Ответить
Думаю, что если бы вопрос был бы разделён на два и поставлен более конкретно, цифры бы получились сильно другие. Имеют реальную возможность покинуть страну может и 20%, а вот покинуть страну если бы "не сдерживали обстоятельства" - намного больше. Подавляющее большинство держат родственники.

Хотя, с другой стороны, судя по людям, которых я встречаю на улицах - с вменяемостью у нашего населения очень большие проблемы. Так что может я и не прав и у нас как и в рашке, население не хочет покидать родную выгребную яму.
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28.04.2021 15:41 Ответить
Кому ви потрібні, запроданці,якщо ви навіть власну Батьківщину готові кинути напризволяще. За шмат ковбаси?
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28.04.2021 15:43 Ответить
Проведите такой опрос в польше, чехии, германии, то вы узнаете очень многое интересного. Лично для меня было шоком,когда в Швейцарии я узнал, что тут докуя немцев, итальянцев, французов в качестве гастербайтеров. В Норвегии был в городке, где треть жителей поляки, такая же фигня с поляками и в ЮК, ирландии, америке. У меня есть подруга американка, живет в Нью-Йорке очень сильно ненавидит свой город, думает свалить в Ирландию (на родину ее предков). Есть друг из Гонконга, который уехал навсегда в Британию.
И это я говорил вам об успешных странах. Желающие свалить будут всегда, проблема Украины в том, что идиоты тут в подавляющем большинстве, следственно поколение 30-50-летних, не сможет пожить в этой стране хорошо. Собственно, как и в рашке, белорашке и других постсовковых странах, кроме стран балтии.
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28.04.2021 15:54 Ответить
Основной критерий - будущее для себя и своих детей.Именно за это люди и стояли на Майдане. Но постмайдановская власть во главе с Порошенко похерила эти стремлениия , подменив их на пустой патриотизм и списывая все на войну, а Зеленский вообще хоронит всякое будущее для Украины. Если в ближайшие пару лет не выметем из Украины это все шобло во главе с олигархами, которое грабит Украину, не дает ей развиваться и хоронит надежды людей - капец,, мы обречены на жалкое существование и сползание в пропасть и как страна и каждый почуствует это на себе , мы уже сползаем в никуда , одна надежда , что люди поймут , что без радикальных изменений все усилия ,все смерти последних 7 лет и все надежды на лучшее будущее бессмысленны! А вся риторика властей - это очковтирательство и надувательство ради собственного обогащения!
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28.04.2021 16:02 Ответить
А хто буде вимітать, якщо не секрет?
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29.04.2021 02:33 Ответить
Ви пенсіонерів запитайте. Цифра буде набагато більше.
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28.04.2021 17:09 Ответить
 
 