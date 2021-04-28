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Новости Агрессия России против Украины
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Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg

Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg

Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых граждан РФ к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Между тем, болгарские СМИ обратили внимание на общие детали четырех случаев взрывов. Первый произошел 12 ноября в 2011 года на складе, на котором хранились вооружения, предназначенные на экспорт в Грузию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Яд для отравления торговца оружием Гебрева могли перевезти из РФ в дипломатическом багаже, - Bellingcat

Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Глава МВД Чехии Ян Гамачек объяснял, что, согласно версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке отравления предпринимателя.

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине.

Автор: 

боеприпасы (2330) Болгария (654) оружие (10198) россия (95372) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+8
Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 367
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28.04.2021 13:40
+7
і тільки в нас в підривав складів зі зброєю вінават гад парашенка і що головне куча свідків, героїв що божилися що воно так і було, куча змі їм вторило. а тепер мов в рот ... понабирали
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28.04.2021 13:44
+6
А скільки складів в нас підірвали і скількох диверсантів з мордора виявили? Вірно. Нуль. А чому так? Просте питання.
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28.04.2021 13:37
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Значит высылка шпионов расейских продолжится...
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28.04.2021 13:37 Ответить
Три Мишкина + три Боширова = 6 шпионов. Клонируются, сволочи, что-ли?
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28.04.2021 14:24 Ответить
А скільки складів в нас підірвали і скількох диверсантів з мордора виявили? Вірно. Нуль. А чому так? Просте питання.
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28.04.2021 13:37 Ответить
После взрывов в Чехии прошло 7 лет, в Болгарии - 10...
Если бы любители шпилей не засветились в Солсбери, скорей всего и эти взывы остались бы не раскрыты...
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28.04.2021 13:56 Ответить
шпиле3,14дорасы опять?
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28.04.2021 13:38 Ответить
Болгарию еще пусть запишут в список недружественных РФ стран за компанию к Украине и англосаксам в Клуб Настоящих джентльмэнов))... Чехия и страны Балтии там уже кажется есть.
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28.04.2021 13:39 Ответить
Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 367
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28.04.2021 13:40 Ответить
і тільки в нас в підривав складів зі зброєю вінават гад парашенка і що головне куча свідків, героїв що божилися що воно так і було, куча змі їм вторило. а тепер мов в рот ... понабирали
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28.04.2021 13:44 Ответить
як тільки склали присягу зелені, зразу ж створили комісію. по підриву складів. Комісія була створена за указівкою Єрмака, щоб все було чики чики, поставив головою свого корифана по темним справам абхазького "легіня" і верескливу даму. А тепер ясно, що це була уазвка кремля, і єрмак знову спалився. Поц ні тоді ні зараз не розумів що і про що. А тепер, коли чехи розбурхали вулик шпіонажу та зради, повісили ярлик шпигуна на свого преза, який і до сьогодні захищає рейх, проснулись болгари (шість підривів), зараз будуть ловити у себе симпатиків, тут уже єрмак не відбуцдеться відосиками. Останнім часом він говорить все натужно, через силу готовить візит до мінотавра Якщо гнусавий поц нічого не робитиме, адью рейтинг.
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28.04.2021 14:24 Ответить
новый тренд - кто не пнет раску федераску, тот лох... ))
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28.04.2021 13:45 Ответить
Пора бы уже и Украине подключаться. Фото мишки и чепиги можно найти в интернете.)

Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2268
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28.04.2021 13:52 Ответить
Песенка Петрова и Баширова окончательно спета. Теперь придется отвечать и за похищение судьи Чауса.
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28.04.2021 13:57 Ответить
Потихоньку движемся к третьей мировой.. Россия каждый день находит нового врага, но европейским толерастам нужен дешевый газ!! Новый 1939 не за горами!
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28.04.2021 13:53 Ответить
Как знать, может эту гибридную войну РФ со всем миром потом и назовут третьей мировой. Мало какие страны остались в стороне. Ведь когда началась Первая мировая люди ещё не знали , что она Первая мировая. Может Третья мировая уже идёт.
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28.04.2021 14:08 Ответить
Значит этим летом я опять шикарно отдохну в Болгарии без кацапов.
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28.04.2021 13:56 Ответить
Не выйдет. Кацапы там уже скупили половину элитной недвижимости.....и не только. Теперь их оттуда и дустом не вытравишь.
Там русский дух, там Русью тухнет.
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28.04.2021 16:11 Ответить
В прошлом году кацапов не было вобще. Недвиж в Болгарии они вовсю распродают.
Русью там уже и не пахнет.
Даже ценники на сувениры в большинстве были уже не на русском, а на болгарском и польском.
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28.04.2021 20:55 Ответить
...стоит над горою Баширов -
В Болгарии руSSкий шпиён !
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28.04.2021 14:03 Ответить
Шесть человек.
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28.04.2021 14:10 Ответить
Новий Закон фізики. Для підриву склада зі зброєю будь-де у просторі необхідно взяти від 2-х до шести руссо турісто і ще там по мєлочі - шнур, пластид...
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28.04.2021 14:20 Ответить
як тільки вибух на складах, так і 100% видно кацапські роги.
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28.04.2021 14:42 Ответить
Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6961
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28.04.2021 15:26 Ответить
Долго же братушки собирались с духом что бы сообщить новость, которую хранили 9 лет.
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28.04.2021 16:08 Ответить
В Болгарии в апреле прошли выборы в парламент. Пророссийская партия БСП скатилась на третье место с 14% голосов. Зато на второе место вышла партия болгарских "слуг народа" во главе с шоуменом-ведущим.
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28.04.2021 18:44 Ответить
 
 