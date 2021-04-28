Дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Харькове не будет, - секретарь горсовета Терехов

Никаких дополнительных противоэпидемических ограничений во время празднования Пасхи в городе Харькове вводиться не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета, об этом заявил секретарь городского совета Игорь Терехов.

"В Харькове уменьшается уровень заболеваемости. Надеюсь, что скоро мы выйдем из "красной зоны", перейдем в "оранжевую зону" и далее. Конечно, в этом случае ограничительные мероприятия будут сниматься. Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же самое касается и Дня победы", - отметил Терехов.

По его словам, у городских влсатей одно требование - "надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Метро в Харькове не закроют даже при "красной" зоне