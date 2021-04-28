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Новости Коронавирус и карантин
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Дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Харькове не будет, - секретарь горсовета Терехов

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Харькове не будет, - секретарь горсовета Терехов

Никаких дополнительных противоэпидемических ограничений во время празднования Пасхи в городе Харькове вводиться не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета, об этом заявил секретарь городского совета Игорь Терехов.

"В Харькове уменьшается уровень заболеваемости. Надеюсь, что скоро мы выйдем из "красной зоны", перейдем в "оранжевую зону" и далее. Конечно, в этом случае ограничительные мероприятия будут сниматься. Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же самое касается и Дня победы", - отметил Терехов.

По его словам, у городских влсатей одно требование - "надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих".

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Автор: 

карантин (16729) Пасха (355) Харьков (7450) Терехов Игорь (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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после пасхи..красная зона..
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28.04.2021 13:34 Ответить
А зря, потом будут про волны рассказывать.... И не только в Харькове... У нас же перед тем как начать с утра разговляться, хотя ты ни разу не постился, и потом до ночи ходить и бешенным голосом орать: "Христос Воскрес!", нужно обязательно в церковь сходить, постоять возле ворот, покурить и подождать пока твои мешки с едой освятят....
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28.04.2021 13:41 Ответить
Дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Харькове не будет, - секретарь горсовета Терехов - Цензор.НЕТ 6755
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28.04.2021 13:44 Ответить
...не будет, - секретарь горсовета самозванец Терехов
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28.04.2021 13:51 Ответить
у нас просто импотенты во власти...
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28.04.2021 14:02 Ответить
Судя по репортажам из Рады у них с этим все нормально. Только об этом и думают!
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28.04.2021 14:10 Ответить
Скорые к 22 областной днём ночью летают стаями. Что стало появлятся? А то что через месяц два переболевший умирает и с осложнениями сильными попадает опять на боьницу с другими проблемами, но от того что ковид подействовал на слабое место. Но причина смерти пишется от последнего диагноза. Да логично конечно. Но не легче же.
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28.04.2021 16:07 Ответить
 
 