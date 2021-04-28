В МВД готовятся к обеспечению общественной безопасности во время майских праздников: будут привлечены более 26 тыс. силовиков и авиация

Все подразделения МВД готовятся к обеспечению общественной безопасности во время майских праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

"Начиная с 1 мая Украину ждут длительные праздники и памятные даты: 1 мая, Пасха, которые приходится на 2 мая, 8 мая - День памяти и примирения, 9 мая - День Победы над нацизмом и продолжительны выходные дни. Кроме того 2 мая будем вспоминать жертв трагических событий в городе Одесса. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка в первой декаде мая. Безусловно, нельзя забывать и о карантине, который продолжается", - сказал он.

Яровой подчеркнул, что руководители в областях должны ознакомиться с оперативной ситуацией в регионах, а также провести расчеты, какое количество личного состава будет привлекаться. Организовать работу оперативных штабов, в состав которых должны войти представители Нацполиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

Яровой подчеркнул, что по предварительной информации, по всей стране будет работать более 13 000 храмов, в религиозных мероприятиях ожидаемо примет участие около 1 миллиона человек.

Также во время майских праздников и мероприятий на дежурство заступают авиационные подразделения системы МВД.

Стоит отметить, что на Пасху к обеспечению общественного порядка и безопасности будет привлечено - более 20 тыс. полицейских, 1,3 тыс. гвардейцев, 4,7 тыс. спасателей и 900 курсантов.

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Первый заместитель министра внутренних дел Яровой сказал, что все руководители на местах должны оперативно реагировать на все изменения ситуации.

"Также обращаю внимание, что обо всех изменениях текущей обстановки необходимо оперативно информировать граждан. А также заранее осмотреть все религиозные сооружения, чтобы обеспечить общественный порядок и пожарную безопасность. Во время религиозных праздников на местах освящения должна работать полиция диалога, которая будет напоминать гражданам о необходимых карантинных ограничениях и соблюдении социальной дистанции", - сказал Яровой.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что начиная с 21:00 1 мая в культовых сооружениях начинается богослужение по случаю празднования Пасхи. Полиция уже разработала и утвердила операционный план и расчет сил и средств. К обеспечению правопорядка будет привлекаться максимальное количество полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.

"Призываю полицейских действовать толерантно, в первую очередь мы проводим профилактическую работу. Ситуационный центр работает, я нахожусь на месте и все недоразумения должны стекаться в Киев. Для того, чтобы на самом верхнем уровне мы могли остановить развитие конфликтной ситуации.

В помещениях храмов необходимо осуществить отграничения граждан с дистанцией в ​​полтора метра, один гражданин на 4 кв м. Также дистанцию ​​надо обеспечить во время освящения корзин и крестных ходов в случае их проведения. Безусловными условиями являются ношение прихожанами защитных масок как внутри культовых сооружений, так и возле них во время обрядов.

Необходимо обратить внимание на ограничение проведения таких религиозных обрядов как прикладывание к иконам, миропомазание и святое причастие. Начальникам Главных управлений следить за делениями на "красные" и "оранжевые" зоны, учитывая то, в какой зоне ваш регион находится, обеспечивать карантин", - сказал он.

В то же время Игорь Клименко отметил, что 1 мая - День труда. В этот день традиционно активны профсоюзные организации. Могут быть проведены тематические акции по всей территории нашего государства. Начальникам Главных управлений нужно обеспечить мониторинг мероприятий.

Командующий НГУ Николай Балан сказал, что Национальная гвардия готова к переходу на усиленный вариант несения службы.

"С первого мая, для обеспечения охраны общественного порядка, установлено ежедневное привлечение более 3,5 тысячи военнослужащих, 120 автопатрулей и более 60 патрулей со служебными собаками. Также военнослужащие НГУ, вместе с полицией, проводят карантинные мероприятия. Также гвардейцы продолжают нести службу в районе ООС", - сказал Балан.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко отметил, что накануне праздников подразделения ГПСУ приняли дополнительные меры для охраны государственной границы.

"Обстановка на государственной границе стабильная и контролируемая. Однако, подразделения Госпогранслужбы готовы к обострению обстановки на участке границы с Россией, удерживаются в готовности боевые резервы, а также активизированы подразделения разведывательной и розыскной деятельности. Также принимаются меры по недопущению в Украину лиц и представителей спецслужб РФ, которые планируют проведение дестабилизирующих действий", - сказал Дейнеко.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин сказал, что в системе ГСЧСна дежурстве будет находиться около 7000 личного состава и 2000 единиц спасательной и специальной техники, а также пиротехники расчеты и 8 воздушных судов.

"В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями", - сообщил Чечеткин