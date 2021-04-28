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Новости Языковой вопрос
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Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев

Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, -

Экзамены по украинскому языку для государственных служащих, возможно, отложат до января 2022 года.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Укринформу.

"С июля все госслужащие должны начать сдавать экзамен по украинскому языку. Есть проблема. Тарас Креминь (Уполномоченный по защите государственного языка. - Ред.) не уверен, что все успеют подготовиться, потому что к подготовке привлечены много ответственных институтов, в частности Министерство образования и науки", - отметил Потураев.

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По его словам, если ответственные ведомства не успеют подготовить надлежащие условия для прохождения экзамена, в июле заблокируются все конкурсы на государственную службу.

"Здесь есть реальные основания для отсрочки этой нормы, например, на 1 января 2022 года. Это, возможно, придется сделать, а может и нет", — добавил глава комитета.

Автор: 

украинский язык (1189) чиновник (1560) экзамены (156) язык (3778) госслужащие (339) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+14
Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2583
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28.04.2021 14:02
+13
Просто председатель комиссии ещё не приехал:
Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2981
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28.04.2021 14:00
+12
"Минобразу" нема коли ,він Ківам дисертаціі кльпає !!!)))
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28.04.2021 14:02
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ШТА?!
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28.04.2021 14:00 Ответить
Волінська різня!!!)))
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28.04.2021 14:03 Ответить
Просто председатель комиссии ещё не приехал:
Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2981
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28.04.2021 14:00 Ответить
«Бімба в вагіні»)))
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28.04.2021 14:01 Ответить
"Минобразу" нема коли ,він Ківам дисертаціі кльпає !!!)))
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28.04.2021 14:02 Ответить
Дати ще 30 років на підготовку?
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28.04.2021 14:02 Ответить
Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2583
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28.04.2021 14:02 Ответить
Піздавляємо!!))
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28.04.2021 14:04 Ответить
"Праздравляю! Сова !!"!!)))
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28.04.2021 14:06 Ответить
****************!!))
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28.04.2021 14:15 Ответить
Наука и жизнь
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28.04.2021 14:06 Ответить
Тююю.. Щоб втекти встигли??
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28.04.2021 14:02 Ответить
потураєв-чьмо, пдрс, кремлівська курва.
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28.04.2021 14:02 Ответить
Дибіли тупі, за 30 років абсолютно уся база готова, барани!!!🤬🤬🤬
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28.04.2021 14:03 Ответить
А що там готуватися? Взяли цьогорічні тести ЗНО і вуаля!
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28.04.2021 14:04 Ответить
Як завжди ,зайвохромосомним потворам, "русскоязичная" щелепа заважає !!!)))
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28.04.2021 14:04 Ответить
Росєянє,крисчане,донбасити та москалі,це мутовані потвори кремлівської селекціі,колишня назва "савєцкий народ" !!!)))
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28.04.2021 14:10 Ответить
30 років їм не вистачило на підготовку.
Карл, ти тільки подумай ТРИДЦЯТИ РОКІВ їм не вистачило!

А ось, вже майже кандидату наук, та, що там кандидату, доктору, АКАДЕМІКОВІ, Ківі вистачило 10 хвилин! Про кількості грошей не знаю, але здогадуюся, що 13 чоловік в Україні стало трохи багатшими.
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28.04.2021 14:10 Ответить
"Ответсвованныя ведомства" ще Мову не вивчли??
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28.04.2021 14:11 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4058058.html А что в этом плохого?

Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2236
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28.04.2021 14:15 Ответить
Пліснява влада у всій своїй кацапській красі.
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28.04.2021 14:16 Ответить
То есть, для законотворчества имбицилам быстренько провели ликбез (где там они отвисали?), а для подготовиться сдать экзамен по языку страны, для которой они и пишут эти "законы" - времени нет?

*****, даже в любой ВУЗ без знания мову не поступишь...
Там не со временем проблема, а с головами...
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28.04.2021 14:19 Ответить
Ківа з аваковим не встигли вивчити.
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28.04.2021 14:24 Ответить
пилять.. даже с єтой мелочью не в состоянии справиться властьимущие, о чем можно говорить в масштабах страні! вернее не хотят как всегда!
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28.04.2021 14:28 Ответить
киву позовите он быстро справится - УЧЕНЫЙ епи его мать.. с рожей дегенерата...
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28.04.2021 14:29 Ответить
ответственные ведомства САБОТИРУЮТ
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28.04.2021 14:33 Ответить
Тому що ніхто нізащо не відповідає !!!)))
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28.04.2021 14:57 Ответить
ОТГ без Конституції - встигли. Навіть про старост згадали і всунули в неконституційний закон про старостинські округи виборність суддів Конституційного суду. Дальше буде "шлюб в догонку", тому що "наречена завагітніла".
Закон про продаж землі - встигли, головне в любому вигляді прийняти, а потім переробити під чиїсь "хотєлки".
А виконати свій же закон - не встинають. Чого немає: ручок, паперу? Тоді прийдеться писати крейдою на укладеному асфальті.
Чому я маю виконувати якісь закони, якщо щось не встигаю? Вимагаю перенести виконання прийнятих законів цією Радою через 100 років.
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28.04.2021 14:35 Ответить
а зачем тут готовится ?? украинский это родной язык и его должен знать каждый гражданин Украины.
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28.04.2021 14:48 Ответить
А какое время нужно что бы список написать? От красавцы если у вас такое действие "сложное" то я представляю что значит вас заставить хоть что то делать. БРЕДЯТИНА . Эти люди с высшим образованием? Они учили украинский язык и сдавали его? Если хоть на один вопрос ответ отрицательный -увольнение по несоответствию. Если положительный в чем сложность составить список( отдел кадров 5мин) дать время на подготовку 1 месяц,передать данные в комиссию.Всего десять минут. Да очень сложно. Наверное просто надо увольнять по несоответствию.
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28.04.2021 15:22 Ответить
Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают приехать с рабсеи
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28.04.2021 15:51 Ответить
Сдал экзамен --работай
Не сдал -- приходи когда выучиш
Время было доствточно
Так сделалили прибалты- мы крычали -- дискриминация
Двадчать лет назад -- и решили глупые проблемы
которые мы решаем каждые выборы
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28.04.2021 17:02 Ответить
Приймайте закон с можливістю пролонгації через рік і так постійно, бо кацапи українську ніколи не вивчать, але перші лізуть керувати українцями. Не потрібно заставляти чи вимагати вчити мову, має бути одне рішення - ні керівні посади, а також депутати роізних штибів призначаються і вибираються (кандидати) тільки при підтвержденні знання державної мови і крапка. Вивчать всі і будуть гарно навіть вдома розмовляти.
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28.04.2021 17:40 Ответить
 
 