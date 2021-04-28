Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев

Экзамены по украинскому языку для государственных служащих, возможно, отложат до января 2022 года.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.

"С июля все госслужащие должны начать сдавать экзамен по украинскому языку. Есть проблема. Тарас Креминь (Уполномоченный по защите государственного языка. - Ред.) не уверен, что все успеют подготовиться, потому что к подготовке привлечены много ответственных институтов, в частности Министерство образования и науки", - отметил Потураев.

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По его словам, если ответственные ведомства не успеют подготовить надлежащие условия для прохождения экзамена, в июле заблокируются все конкурсы на государственную службу.

"Здесь есть реальные основания для отсрочки этой нормы, например, на 1 января 2022 года. Это, возможно, придется сделать, а может и нет", — добавил глава комитета.