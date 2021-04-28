Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев
Экзамены по украинскому языку для государственных служащих, возможно, отложат до января 2022 года.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.
"С июля все госслужащие должны начать сдавать экзамен по украинскому языку. Есть проблема. Тарас Креминь (Уполномоченный по защите государственного языка. - Ред.) не уверен, что все успеют подготовиться, потому что к подготовке привлечены много ответственных институтов, в частности Министерство образования и науки", - отметил Потураев.
По его словам, если ответственные ведомства не успеют подготовить надлежащие условия для прохождения экзамена, в июле заблокируются все конкурсы на государственную службу.
"Здесь есть реальные основания для отсрочки этой нормы, например, на 1 января 2022 года. Это, возможно, придется сделать, а может и нет", — добавил глава комитета.
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Карл, ти тільки подумай ТРИДЦЯТИ РОКІВ їм не вистачило!
А ось, вже майже кандидату наук, та, що там кандидату, доктору, АКАДЕМІКОВІ, Ківі вистачило 10 хвилин! Про кількості грошей не знаю, але здогадуюся, що 13 чоловік в Україні стало трохи багатшими.
*****, даже в любой ВУЗ без знания мову не поступишь...
Там не со временем проблема, а с головами...
Закон про продаж землі - встигли, головне в любому вигляді прийняти, а потім переробити під чиїсь "хотєлки".
А виконати свій же закон - не встинають. Чого немає: ручок, паперу? Тоді прийдеться писати крейдою на укладеному асфальті.
Чому я маю виконувати якісь закони, якщо щось не встигаю? Вимагаю перенести виконання прийнятих законів цією Радою через 100 років.
Не сдал -- приходи когда выучиш
Время было доствточно
Так сделалили прибалты- мы крычали -- дискриминация
Двадчать лет назад -- и решили глупые проблемы
которые мы решаем каждые выборы