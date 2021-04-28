"Наконец-то! Есть 150 подписей!": Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке Степанова, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения! Наконец-то! Что это значит: теперь Рада должна рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке, а глава Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня Верховная Рада Украины", - говорится в сообщении.

Нардеп Ярослав Железняк в Telegram сообщил: "Внеочередное за наше постановление про отставку министра охраны здоровья состоится".

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