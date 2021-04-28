"Наконец-то! Есть 150 подписей!": Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке Степанова, - нардеп "Голоса" Стефанишина
Фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения! Наконец-то! Что это значит: теперь Рада должна рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке, а глава Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня Верховная Рада Украины", - говорится в сообщении.
Нардеп Ярослав Железняк в Telegram сообщил: "Внеочередное за наше постановление про отставку министра охраны здоровья состоится".
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Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4637313839628327?notif_id=1619503469577739¬if_t=notify_me&ref=notif пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса,
Не рады, скажете вы? Тогда почему они там? Политики чувствительны к рейтингам. А присутствие этих персонажей, видно, не сильно влияет на рейтинги. А значит, они там по праву.
Министра образования Анну Новосад смешали с дерьмом за абсолютную правду о том, что 36 тысяч - это низкая зарплата для управленца уровня министра. Но людям абсолютно ок, когда при министре образования Шкарлете, обвиненном в плагиате, диссертацию защищает Кива, который даже не понимает, о чем у него там в диссертации написано. Кого выбирает украинское общество? Правильно, Шкарлета.
Министра здравоохранения Супрун поносили, когда она делала реформу, была абсолютно компетентна и отстаивала доказательную медицину, ходила со скромным рюкзачком и сдавала коррупционеров в НАБУ. Министру здравоохранения Степанову, завалившему вакцинацию и все вокруг, абсолютно ок саботировать реформу, ходить в куртке за тысячи миллионов, покупать вакцину через прокладку и носить на руке красную нить, защищающую то ли от сглаза, то ли от всех болезней сразу, то ли от НАБУ. Кто все равно остается доктором Смерть? Вот вот.
Депутат Тищенко может устраивать пафосные вечеринки в карантин после того, как в прошлый карантин работал его ресторан и отделываться извинениями, которые больше всего напоминают способ послать подальше туда, кто требует извинений.
Кого выбирает украинское общество? У какой партии сейчас самый высокий рейтинг? Правильно, у той, чьим депутатом является Тищенко. Так что ж вы жалуетесь тогда? Всех этих людей выбирают. За них голосуют. Их политические силы сохраняют рейтинги. Как продолжают люди смотреть квартал после мерзкой песни о Гонтаревой и ее доме. Люди голосуют за Тищенко, Степанова, кандидата наук Киву. Если бы люди были против, то у политиков падали бы рейтинги. У президента, у партий и они понимали бы, что надо что то менять. Но нет же, все в порядке. Так зачем политикам делать не комфортные для себя вещи, если нет мотивации. На Западе политики моментально избавляются от коррупционеров только потому, что их избиратели им не простят, если такие люди будут в рядах политической силы.
Украинские избиратели аплодируют в студии борцам за справедливость, живущим в Конче Заспе и чей внешний вид стоит больше, чем зарабатывают все люди, сидящие в студии. И потом голосуют за этих людей, утверждая, что выступают против коррупции. Серьезно?
Украинцы готовы прощать то, что прощать нельзя. Но не прощают людей, которые говорят им правду.
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.
Дома вместо парков и стадионов вырастают не сами себе, а потому что за их права там быть голосуют депутаты, которых выбирают люди. Вы, украинское общество. Мы. Украинское общество. Именно поэтому мы до сих пор живем в самой бедной стране Европы. Потому что мы сами выбираем эту бедность. Мы голосуем за эту бедность. И никто кроме нас не виноват в нашей бедности.
https://ibigdan.livejournal.com/26632790.html Уринотерапия высокого полёта
Помните вибухову новость, что Вова Зеленский, отдал для нужд армии президентский борт Ан-148?
Ну конечно помните, это все помнят. На кой ляд армии президентский борт, читай в пассажирском исполнении (даже салон бизнес-класса есть), никто толком объяснить не может. Многие надеялись, что за часть роялти от продажи московитам «Папика», квартальцы восстановят и передадут например Миг-29, но это же денег стоит. А тут бесплатно. Взяли и просто отдали. Молодцы, чего уж там...
Но Вова и Ко будут не собой, если и здесь не нажухают. Самолёт они конечно пафосно передали в армию, тем самым возложив многомиллионные расходы обслуживания Ан-178 на плечи Министерства обороны. Бюджет большой, не облезут. Но дело в том, что сами по привычке продолжают пользоваться этим бортом.
Логическая цепочка понятна.
«Я же помимо того, что президент, ещё и главный солдато-офицеро-генерал в стране? Вооооот... Значит мои, типа военные поездки, пусть теперь МО обеспечивает. Тем более нужный самолёт у них теперь есть и деньги тоже есть. Выгодно? Конечно. Кто красавчик? Я конечно»...
Долбанное шапито.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3876745819088724 Алексей Петров