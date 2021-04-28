С мая заработают новые правила начисления субсидий. Если у вас на депозите свыше 100 тыс.грн, покупаете автомобиль - вам ее не назначат, - Шмыгаль
С 1 мая текущего года в Украине заработают новые правила начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг.
Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение (субсидии. - Ред.). Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.
Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.
"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.
В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.
"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь, то это тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат", - подытожил он.
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https://twitter.com/highlander_free/status/1387083561312870400
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
По большим праздникам.
Доречі, бувший міністр соц. забезпечення Андрій Рева, навпаки вважав, що ні депозити, ні доходи від них не повинні впливати на призначення субсидії.
P.S. Правда, він іншого набідокурив, так, що люди почали формально розлучатися, щоб мати можливість на субсидію, бо якщо один з подружжя не працює, то він, начеб-то отримує заробітну плату (мінімальну, чи трохи більше - не пам"ятаю)
Ну, і прогнозую, відтік депозитів під подушку
Доречі, якщо щось купив на суму більше 50 тис. грн., то як бути з платою за операцію?
Заплатив іще і субсидію знімуть
судейские мрази жируют
клован бабадакает
лохи платят
Знакомый полтора суток лежал в больнице
Ждали денег /хотя у него страховка былы на 50 тыс.грн.
100 тыс половина месячной з/п суддей
/плюс гос содержание /
С медведя две шкуры не сдереш
Главный доход должен быть с налогов прибыли предпричтий
А не депозита в 10_20 тыс грв