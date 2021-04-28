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С мая заработают новые правила начисления субсидий. Если у вас на депозите свыше 100 тыс.грн, покупаете автомобиль - вам ее не назначат, - Шмыгаль

С мая заработают новые правила начисления субсидий. Если у вас на депозите свыше 100 тыс.грн, покупаете автомобиль - вам ее не назначат, - Шмыгаль

С 1 мая текущего года в Украине заработают новые правила начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение (субсидии. - Ред.). Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.

Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.

"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.

В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь, то это тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

Автор: 

субсидия (624) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+21
Например, человек накопил на старость. А в старости много болячек вылазит, и за все нужно платить. Если уж так хотите отменить таким людям субсидию, будьте добры обеспечить таким людям бесплатное, качественное лечение. Если нет возможности сделать это, то не трогайте хотя бы для стариков субсидии. Это просто пример, что и для чего начисляли. И второе. Начните с депутатов, имеющих х/з сколько денег, но получающих деньги на съем жилья. Вот с них и надо начинать.
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28.04.2021 14:26
+13
То есть если не депозите 99 тыс, и автомобиль не покупаю а уже купил я могу рассчитывать на субсидию?
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28.04.2021 14:15
+13
Если у человека что-то есть, надо его доить, пока
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
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28.04.2021 14:24
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Правила форума Совет форумчан
То есть если не депозите 99 тыс, и автомобиль не покупаю а уже купил я могу рассчитывать на субсидию?
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28.04.2021 14:15 Ответить
нет только депутати могут
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28.04.2021 14:16 Ответить
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28.04.2021 14:16 Ответить
если автомобиль старше 5 лет можете рассчитывать на субсидию
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28.04.2021 14:19 Ответить
Да, бубочка лично принесет, в мешке. ЗЕленом.
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28.04.2021 14:50 Ответить
Капец, зачем начислять субсидию вообще, если есть деньги на счету... Про автомобиль даже не смешно... что начисляли? ( жесть...
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28.04.2021 14:18 Ответить
Да! Поверьте... На "Мерсах" отдельные "умеющие жить" не стесняются подъезжать к отделу субсидий! "Копейка "Мерс" бережет"! Главное, удачно продать совесть и вперед за субсидией на "Мерсе"!
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28.04.2021 14:22 Ответить
Например, человек накопил на старость. А в старости много болячек вылазит, и за все нужно платить. Если уж так хотите отменить таким людям субсидию, будьте добры обеспечить таким людям бесплатное, качественное лечение. Если нет возможности сделать это, то не трогайте хотя бы для стариков субсидии. Это просто пример, что и для чего начисляли. И второе. Начните с депутатов, имеющих х/з сколько денег, но получающих деньги на съем жилья. Вот с них и надо начинать.
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28.04.2021 14:26 Ответить
Про «Велике крадівництво» - словами простого народа. Увага? Багато нецензурних слів. Це дорога Решетилівка-Дніпро

https://twitter.com/highlander_free/status/1387083561312870400
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28.04.2021 14:18 Ответить
З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1372
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28.04.2021 15:05 Ответить
А как же банковская тайна?
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28.04.2021 14:23 Ответить
Для бабушки Бени в Привет банке никаких тайн нету
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28.04.2021 14:45 Ответить
Если у человека что-то есть, надо его доить, пока
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
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28.04.2021 14:24 Ответить
Бубочка и труселя последние заберет. Ленка будет носить.
По большим праздникам.
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28.04.2021 14:53 Ответить
а раньше назначали со 100 000 на счетах и с новыми авто? ******** страна. Сеня, шоб ты жил на одну зарплату. Это твои законы привели к такой ситуации. Вообще, всем тварям, которые переосмыслили закон о субсидиях, искренне желаю разориться.
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28.04.2021 14:27 Ответить
Не Сеня а Беня.
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28.04.2021 14:54 Ответить
И Сеня, и Беня.
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28.04.2021 16:16 Ответить
Вон, новость выше, о судье Шляховой, харьковской. Тётя два дня назад квартиру в Харькове купила, за 780 долларов. Наверное жуткая квартирка, надо тёте субсидию выписать, как всем очевидно.
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28.04.2021 14:27 Ответить
Не квартиру а элитную будку. Для Бобика.
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28.04.2021 14:55 Ответить
Не ложите дети деньги на депозиты а то придет страшный Бармалей- Шмыгалей и субсидии лишит.
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28.04.2021 14:28 Ответить
а у кого они вообще там есть ? все сейчас бабло под матрасом держат, причём в валюте ...
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28.04.2021 14:35 Ответить
а ну быро деньги в банк и 5% не забудь заплатить
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28.04.2021 14:46 Ответить
мало того что глупость нарисовали так еще и банкам и стране проблем добавили сейчас народ начнет массово закрывать депозиты
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28.04.2021 16:34 Ответить
Некоторые разводился, чтобы субсидию получать на две квартиры, теперь будут хранить деньги в банках только трехлитровых
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28.04.2021 14:32 Ответить
Один поц уже хранил. Чаус.
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28.04.2021 14:56 Ответить
У меня на карте минус и автомобиля нет, но мне её всё равно никто не назначил..
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28.04.2021 14:34 Ответить
Це початок. Гроші пішли на Велике крадівництво, тепер треба знайти де іще мудрий нарід на*бати.
Доречі, бувший міністр соц. забезпечення Андрій Рева, навпаки вважав, що ні депозити, ні доходи від них не повинні впливати на призначення субсидії.
P.S. Правда, він іншого набідокурив, так, що люди почали формально розлучатися, щоб мати можливість на субсидію, бо якщо один з подружжя не працює, то він, начеб-то отримує заробітну плату (мінімальну, чи трохи більше - не пам"ятаю)
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28.04.2021 14:47 Ответить
Я, взагалі не розумію, якщо витрати на субсидії переважно пенсіонерам зменшилися із-за того, що ковід їх покосив, то зелена влада вирішила іще допомогти.
Ну, і прогнозую, відтік депозитів під подушку
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28.04.2021 14:50 Ответить
Вот домушникам радость
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28.04.2021 14:54 Ответить
100 к гривен это 3500 дол это очень немного. Если кто откладывал на похороны, памятник, то это 2000 дол. И оста 1500д. В резерве на болезнь. И таких людей лишать субсидии? Разумный порог был бы 10 000д
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28.04.2021 15:04 Ответить
Или хотя бы 6000д.
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28.04.2021 15:05 Ответить
Хвороба. Тут одна операція з протезування перелому шійки стегна мінімум $1,5 тис.
Доречі, якщо щось купив на суму більше 50 тис. грн., то як бути з платою за операцію?
Заплатив іще і субсидію знімуть
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28.04.2021 15:18 Ответить
Сам собираю на замену кардиостимулятора. Он стоит минимум(тот что нужен) 47 тыс гр. Но к нему нужен электрод (6--10 тыс гр). Считать легко. Что возьмут за операцию прочее на востановление---ну запросто от12 тыс гр. Субсидия зимой 1500гр, летом 450 гр. Совокупный доход двух пенсий с женой =5970гр. Сын прописан но не живёт с 2004 года с нами. Каждый год приходит коза с собеса и двое соседей под подпись указывают что сын у нас не живёт. Дурь и одурь в разгаре уже 6 год как. Всё правда.
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28.04.2021 15:59 Ответить
Операция по стентированию стоит 80 тыс. грн. Но человека, который заплатит за операцию - эта ****** зеленая лишает субсидии, потому что на его счету - 100 тыс, собранные на черный день. А себе покупают курточки за 600 тыс. грн и премии выписывают. Что б ваши дети жили так, как те пенсионеры, которых вы лишили субсидий за 100 тыс. Будьте вы прокляты, выродки.
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28.04.2021 18:07 Ответить


З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5562
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28.04.2021 15:12 Ответить
страна бомжей с говношмыгой и клованом во главе
судейские мрази жируют
клован бабадакает
лохи платят
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28.04.2021 15:20 Ответить
Це що, Лєнка Зеленська без субсидії буде? Ой біда-біда!
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28.04.2021 15:32 Ответить
Она живет за госсчет на государственной даче, летает на мировые курорты на государственном самолете, пасет ее государственная охрана, ну а муженек ее выводит в офшоры государственные деньги. Так что без субсидий как нибудь перетопчется.
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28.04.2021 16:01 Ответить
Даже не имеет смысла обсуждать абсурд у кого 99 тыс. гр или купил валюты на 49тыс гр и субсидию получит! Ржака идиотов. Получаю эту комедь с января 2016г. Разная была субсидия, само собой как зимняя так и летняя. Кроме подачек по весне к пенсии жене и мне других доходов нет давно. На пенсии с 2006г, жена с 2010г. Последние два года почти не переоформлял как и все, автоматом пересчитали. Реально летняя становилась всё меньше, а зимняя условно одинакова была 2 сезона последних. Все указаные ограничения---уверен, ударят как раз по тем у кого и близко нет указаного сверх того. А зачем тогда было всё это громко обсуждать---чтобы срезать большинству. Дешёвка и туфта официозная.
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28.04.2021 15:51 Ответить
Справедливости в этой стране нет. Так что не надо нам впаривать туфту.
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28.04.2021 15:57 Ответить
Сначала сделайте страховую медецину
Знакомый полтора суток лежал в больнице
Ждали денег /хотя у него страховка былы на 50 тыс.грн.
100 тыс половина месячной з/п суддей
/плюс гос содержание /
С медведя две шкуры не сдереш
Главный доход должен быть с налогов прибыли предпричтий
А не депозита в 10_20 тыс грв
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28.04.2021 19:47 Ответить
 
 