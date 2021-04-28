С мая заработают новые правила начисления субсидий. Если у вас на депозите свыше 100 тыс.грн, покупаете автомобиль - вам ее не назначат, - Шмыгаль

С 1 мая текущего года в Украине заработают новые правила начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение (субсидии. - Ред.). Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.

Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.

"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.

В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь, то это тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат", - подытожил он.

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