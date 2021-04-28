Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ
Парламент принял закон о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение на заседании в среду проголосовали 284 народных депутатов.
Во время голосования члены "Батькивщины" скандировали: "Ганьба!".
Перед этим парламентарии рассматривали правки оппозиции. Представляя очередную из них, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко попросила коллег "не поддерживать продажу украинской земли иностранцам". Она подчеркнула, что в секторе "Слуги народа" "стоит ржание", потому что им плевать на украинцев и их землю.
Однако документ все-таки был принят.
После этого депутаты разошлись на заседания комитетов.
На пленарное заседание Верховная Рада соберётся завтра утром
В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также он предполагает урезание функций Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и пространственные данные. Функция контроля за самовольным воспламенением земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие функции контроля - областным администрациям.
Документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.
"В случае изменения целевого назначения земельного участка несельскохозяйственного назначения с отнесением его к категории земель с/х назначения, владельцем которой является лицо, которое не может приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения, такой земучасток подлежит отчуждению в течение одного года со дня внесения в Государственный земельный кадастр сведений об измененном целевом назначении участка", - указано в тексте закона.
Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. В первом чтении этот законопроект проголосовали еще в ноябре 2019 года. В декабре 2020 года его отправили на повторное второе чтение.
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Особисто я взагалі проти продажу паїв, як на мене то якщо людина померла то земля(пайова) має переходити ГРОМАДІ яка може дати її тільки в ОРЕНДУ, на конкурсі.
а так у нас кожен закон який би не приняли будуть обходити.
п.с. Зараз людям за пай +- 2 га, платять від 10к гривень на рік, мало це чи багато вирішувати вам.
Та от питання, чому паї отримали всякі приїжжі з дальніх ****** рашки, а нащадки "куркулів" не отримали нічого.....
ЗА ПЛЯШКУ ТЕПЕР З ПРЄДСЄДАТЄЛЄМ МОЖНА ВСЙО ПОРЄШАТЬ ))
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить...
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Они и их дети тут не собираются жить, они временщики! Цель - это продажа земли, которую контролирует государство, и через эти деньги закрыть дыры в бюджете. Дыры в своем личном и в государственном бюджетах., И возникает еще один вопрос, что предложат продавать эти горе-бизнесмены, когда «проедят» деньги за землю? Что? Опять собак? Или уже почки граждан Украины, аргументируя это тем, что две почки - это излишек? А вопрос не в желании провести все в законное русло, вопрос банально прост - есть заказ международных партнёров, о чем сказал президент, на продажу за копейки земли и обещанные теми партнёрами им вознаграждение за сделанную работу.
Ими движет коррупция, а не желание цивилизованного рынка земли, им хоть потоп после их, они разъедутся с получеными деньгами по миру, это не их Родина, это не их земля, они тут не собираются жить и развивать, их дети тут жить не будут, они временьшики!
Це стосується і ПЕ!!
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp