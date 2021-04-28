Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ

Парламент принял закон о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на заседании в среду проголосовали 284 народных депутатов.

Во время голосования члены "Батькивщины" скандировали: "Ганьба!".

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Перед этим парламентарии рассматривали правки оппозиции. Представляя очередную из них, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко попросила коллег "не поддерживать продажу украинской земли иностранцам". Она подчеркнула, что в секторе "Слуги народа" "стоит ржание", потому что им плевать на украинцев и их землю.

Однако документ все-таки был принят.

После этого депутаты разошлись на заседания комитетов.

На пленарное заседание Верховная Рада соберётся завтра утром

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также он предполагает урезание функций Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и пространственные данные. Функция контроля за самовольным воспламенением земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие функции контроля - областным администрациям.

Документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.

"В случае изменения целевого назначения земельного участка несельскохозяйственного назначения с отнесением его к категории земель с/х назначения, владельцем которой является лицо, которое не может приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения, такой земучасток подлежит отчуждению в течение одного года со дня внесения в Государственный земельный кадастр сведений об измененном целевом назначении участка", - указано в тексте закона.

Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. В первом чтении этот законопроект проголосовали еще в ноябре 2019 года. В декабре 2020 года его отправили на повторное второе чтение.