Более 1,5 тыс. украинских военнослужащих прошли языковые курсы за границей, более 1,6 тыс. - подготовку в иностранных вузах, - Хомчак

Обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тысячи украинских военных.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, свободное владение английским языком личного состава Вооруженных сил Украины существенно поможет в продвижении страны к НАТО и позволит внедрять лучшие международные практики в оборонной сфере.

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Хомчак отметил, что обучение украинских военных в иностранных военных вузах началось еще в 1992 году и осуществляется по различным направлениям. В частности, речь идет о совершенствовании уровня владения иностранным языком, о стажировке, профессиональной подготовке, повышении квалификации военных, профессиональной подготовке - получении оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней образования.

В настоящее время заказчиками на подготовку военнослужащих и работников Вооруженных сил за рубежом являются командующие видами и родами войск (сил), руководители органов военного управления ВСУ, командиры воинских частей.

По словам Хомчака, география стран-партнеров, где проходит обучение личный состав ВСУ, достаточно широкая и включает такие государства, как США, Канаду, Великобританию, Германию, Польшу, Францию, Швейцарию, Венгрию, Австрию, Болгарию, Турцию, Италию, Испанию , Эстонию, Словакию, Словению, Румынию, Литву, Латвию, Южную Корею и Китай.

"Обучение на курсах языковой подготовки за рубежом прошли 1596 человек в США, Канаде, Венгрии, Польше, Австрии, Великобритании, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Турции, Италии и других. На сегодняшний день за рубежом язык изучают 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Эстонии и Польше", - рассказал главнокомандующий, добавив, что военные, которые отбираются на обучение в вузах других государств на курсы по изучению иностранного языка, должны иметь сертификат с уровнем владения иностранным языком СРУ-1 (стандартизированный речевой уровень CРУ, который состоит из речевых профилей, определенных в стандарте NATO STANAG 6001 - ред.).

Планирование обучения, отбор кандидатов, их подготовка и направление на обучение осуществляется органами персонала соответствующих органов военного управления и воинских частей, сообщил Хомчак. Также он информировал, что стажировку украинские военные проходили почти в 20 странах мира.

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"Профессиональную подготовку (стажировку) в вузах иностранных государств прошли 1695 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины в Австралии, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Индии, Италии, Канаде, Южной Корее, Китае, Литве, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции , ФРГ, Хорватии, Чехии, Швейцарии. На сегодняшний день стажировку в иностранных вузах проходят 74 военнослужащих и 4 работника Вооруженных сил Украины", - сообщил Хомчак. Он также уточнил, что кандидаты, которые отбираются на обучение, проходят тестирование и собеседование с представителями посольств тех стран, в которые они направляются на обучение.

Кроме того, Хомчак сообщил, что сейчас получили образование оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней 404 офицера ВСУ в военных вузах Австралии, Великобритании, Эстонии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи, Польши, США, Турции, ФРГ и Франции. На сегодняшний день 10 офицеров ВСУ получают образование оперативно-стратегического уровня в вузах США и Великобритании, а также 20 офицеров - оперативно-тактического уровня в вузах США, Великобритании, Эстонии, Южной Кореи, Турции, ФРГ и Франции.

Кандидатуры военнослужащих, которых отбирают для направления на обучение в вузы других государств на курсы оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней, рассматриваются на аттестационной комиссии Вооруженных сил Украины и на Высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины.