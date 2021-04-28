Больницам Мариуполя передали 74,3 тонны жидкого и 12,3 тыс. кубометров газообразного кислорода для лечения больных коронавирусом

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с 12 по 25 апреля 2021 года отгрузил больницам Мариуполя 74,3 тонны жидкого и 12,3 тысячи кубометров газообразного кислорода, необходимого для лечения больных коронавирусом пациентов.

Как отмечает пресс-служба группы "Метинвест", большая часть поставленного кислорода была распределена между медучреждениями, оказывающими помощь ковидным больным. Так, в горбольницу №1 отгрузили 756 кубометров газообразного и почти 2 тонны жидкого кислорода, в больницу №4 доставили 36,4 тонны жидкого и более 6 тысяч кубометров газообразного, больница №9 получила 36 тонн жидкого и 486 кубометров газообразного кислорода, больнице скорой медицинской помощи передали 3,6 тысячи кубометров жизненно необходимого газа.

Всего за период с начала пандемии, 2020 – начало 2021 года, инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода. Специалисты отмечают, что сейчас вирус COVID-19 мутирует, из-за чего большее количество заразившихся нуждаются в госпитализации и кислородной терапии.