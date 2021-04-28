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Больницам Мариуполя передали 74,3 тонны жидкого и 12,3 тыс. кубометров газообразного кислорода для лечения больных коронавирусом

Больницам Мариуполя передали 74,3 тонны жидкого и 12,3 тыс. кубометров газообразного кислорода для лечения больных коронавирусом

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с 12 по 25 апреля 2021 года отгрузил больницам Мариуполя 74,3 тонны жидкого и 12,3 тысячи кубометров газообразного кислорода, необходимого для лечения больных коронавирусом пациентов.

 Как отмечает пресс-служба группы "Метинвест", большая часть поставленного кислорода была распределена между медучреждениями, оказывающими помощь ковидным больным. Так, в горбольницу №1 отгрузили 756 кубометров газообразного и почти 2 тонны жидкого кислорода, в больницу №4 доставили 36,4 тонны жидкого и более 6 тысяч кубометров газообразного, больница №9 получила 36 тонн жидкого и 486 кубометров газообразного кислорода, больнице скорой медицинской помощи передали 3,6 тысячи кубометров жизненно необходимого газа.

Всего за период с начала пандемии, 2020 – начало 2021 года, инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода. Специалисты отмечают, что сейчас вирус COVID-19 мутирует, из-за чего большее количество заразившихся нуждаются в госпитализации и кислородной терапии.

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Метинвест (186) кислород (70)


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Что то вспомнился старый анекдот:
,,Петро,знаєшь як москалі на наш Борщ кажуть?";-"Як?";--"ЖИДКОЕ!"
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28.04.2021 16:23 Ответить
Бескорыстные) пиарщики ахметовского Метинвеста забыли добавить "технического". Да, именно техническим кислородом в дополнение к ужасным постоянным выбросам травят теперь мариупольцев.
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28.04.2021 17:07 Ответить
Кислород от предприятий группы "Метинвест" прошел сертификацию Минздрава Украины, и признан лекарственным средством
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28.04.2021 22:30 Ответить
Чтобы было чем сепаров лечить?
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28.04.2021 17:34 Ответить
что за бред? в Мариуполе по-вашему одни сепары? город прифронтовой, но украинский и менталитет там поменялся. кто хотел в Россию, давно уже там, остались те, кому нужна Украина.
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28.04.2021 20:25 Ответить
неожиданный плюс металлургических комбинатов в Мариуполе, повезло горожанам им с кислородом. они не хотят поделиться с другими городами?)
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28.04.2021 20:23 Ответить
Большинство украинских больниц переполнены пациентами с коронавирусом. Многие медучреждения страдают из-за острой нехватки кислорода: количество госпитализаций за последний месяц сильно выросло, и при этом практически все пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Медики вынуждены искать кислородные баллоны в разных регионах и признаются, что из-за нехватки коек кладут больных даже в операционных.
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28.04.2021 22:33 Ответить
В комментариях умные гундеть, а когда человек попадает в больницу и там неожиданно (а на самом деле вполне ожидаемо) не хватает кислорода, то желание шутить пропадает. И хорошо, что мариупольцам повезло с такой помощью.
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28.04.2021 23:22 Ответить
 
 