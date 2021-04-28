Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев
Санкции Совета национальной безопасности и обороны против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, - одна из причин эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.
Такое мнение выразил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Санкции точно стали одной из тех причин, из-за которых сейчас происходит эскалация на востоке Украины. Все имеет цену. Когда Президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что со стороны России однозначно будет ответ. Он пришел в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах", - сказал Потураев.
В то же время председатель комитета выразил убеждение в том, что медийный ландшафт Украины преобразился. По его словам, прекращение вещания трех телеканалов "холдинга Медведчука" - позитивный сигнал для украинской журналистской среды.
Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
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Москаляку на ......
Зато на политических оппонентов и просто несогласных, абсолютно бездоказательно, открывают десятки уголовных дел..
Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.
Для ленивых:
причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.
Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
Але чим дальше , тим більше дебілів та інших розумово неповноцінних - проявляється серед "народних обранців" . Та й серед високопосадовців - не рідкість ! Особливо , коли вони починають щось публічно говорити .
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
Марк Твен