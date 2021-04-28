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Новости Агрессия России против Украины Закрытие каналов Медведчука
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Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев

Санкции против

Санкции Совета национальной безопасности и обороны против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, - одна из причин эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Такое мнение выразил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции точно стали одной из тех причин, из-за которых сейчас происходит эскалация на востоке Украины. Все имеет цену. Когда Президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что со стороны России однозначно будет ответ. Он пришел в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах", - сказал Потураев.

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В то же время председатель комитета выразил убеждение в том, что медийный ландшафт Украины преобразился. По его словам, прекращение вещания трех телеканалов "холдинга Медведчука" - позитивный сигнал для украинской журналистской среды.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) санкции (11257) ТВ (1858) Донбасс (26955) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+12
Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9715
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28.04.2021 14:53
+9
Пора Потураеву на ёлку 😀😀😀
Москаляку на ......
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28.04.2021 14:54
+8
Главное и единственной причиной "эскалации на Донбассе" является сумасшествие путлера и всей путлеровской *********. А санкции против медведчука и его каналов - НЕ ПРИЧИНА, а ПОВОД.

Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.

Для ленивых:

причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.

Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
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28.04.2021 15:33
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Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9715
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28.04.2021 14:53 Ответить
Пора Потураеву на ёлку 😀😀😀
Москаляку на ......
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28.04.2021 14:54 Ответить
Эксперт херов
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28.04.2021 15:03 Ответить
Та це п'яні фантації. Такий великий ніс хіба від горілки росте - як у Пінокіо.
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28.04.2021 14:59 Ответить
Санкціями Зеля пробує позбавити Медведчука від судового переслідування за відкриту роботу на Московію під час війни.
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28.04.2021 14:59 Ответить
Нічим не підтверджена брехня
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28.04.2021 15:01 Ответить
скоріше рекетом займається, щоб той йому в корзині носив.
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28.04.2021 15:01 Ответить
Когда говорит какой-либо "Слуга" - из экрана начинает вонять ГУАНОМ!
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28.04.2021 15:03 Ответить
Убогий цирк, на кого это вообще рассчитано? Только вдуматься, они обвинили медведчука в спонсировании терроризма, ввели санкции против нескольких его прокладок и на этом все. О реальных уголовных делах и заключении под стражу речь конечно же не идет.
Зато на политических оппонентов и просто несогласных, абсолютно бездоказательно, открывают десятки уголовных дел..
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28.04.2021 15:07 Ответить
Не дивно що кацапський ворог України заступився за своїх.
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28.04.2021 15:22 Ответить
Главное и единственной причиной "эскалации на Донбассе" является сумасшествие путлера и всей путлеровской *********. А санкции против медведчука и его каналов - НЕ ПРИЧИНА, а ПОВОД.

Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.

Для ленивых:

причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.

Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
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28.04.2021 15:33 Ответить
Если это причина, то почему источник этой причины не в тюрьме?
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28.04.2021 16:23 Ответить
Этот потураев оказывается такой дебил!!
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28.04.2021 18:04 Ответить
Якби це був єдиний дебіл - депутат Верховної Ради України ... я би йому це простив
Але чим дальше , тим більше дебілів та інших розумово неповноцінних - проявляється серед "народних обранців" . Та й серед високопосадовців - не рідкість ! Особливо , коли вони починають щось публічно говорити .

Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
Марк Твен
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28.04.2021 18:21 Ответить
І без цього сотня причин знайшлася б. Не треба вважати цього Кощея "неприкасаємим".
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28.04.2021 18:12 Ответить
 
 