Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев

Санкции Совета национальной безопасности и обороны против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, - одна из причин эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Такое мнение выразил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции точно стали одной из тех причин, из-за которых сейчас происходит эскалация на востоке Украины. Все имеет цену. Когда Президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что со стороны России однозначно будет ответ. Он пришел в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах", - сказал Потураев.

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В то же время председатель комитета выразил убеждение в том, что медийный ландшафт Украины преобразился. По его словам, прекращение вещания трех телеканалов "холдинга Медведчука" - позитивный сигнал для украинской журналистской среды.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.