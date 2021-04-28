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Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое

Лавров анонсировал скорое появление списка

Список недружественных России стран, который должен быть сформирован в рамках соответствующего указа президента Владимира Путина, будет обнародован в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не стал забегать вперед. Дело недолгое. Скоро он появится", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Российский министр напомнил, что в настоящий момент "по поручению президента, в соответствии с его указом, правительство занимается составлением такого перечня".

23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

Перечень недружественных государств определит правительство РФ.

Газета "Известия" сообщила, что правительство РФ в скором времени опубликует список "недружественных стран".

"Оказаться в "недружественном" листе рискуют около десяти государств. По словам одного из осведомленных собеседников, в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", говорилось в публикации от 27 апреля.

Напомним, ранее Лавров заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.

Лавров Сергей (2290) МИД РФ (1665) россия (95372)


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Топ комментарии
+25
А чего ждать-то? Дурное дело нехитрое: я прям сейчас и обнародую:
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1415
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28.04.2021 14:59
+19
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2434
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28.04.2021 15:04
+18
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 876
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28.04.2021 14:55
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Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 876
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28.04.2021 14:55 Ответить
врет, парнокопытный!.. список уже есть..
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 6030
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28.04.2021 14:58 Ответить
маловато будет......

у рашки весь мир вгахи
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28.04.2021 15:07 Ответить
Это за какой год? Устарел он уже
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28.04.2021 16:00 Ответить
Ну если с Чехией, то за этот год))))
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29.04.2021 00:23 Ответить
А чего ждать-то? Дурное дело нехитрое: я прям сейчас и обнародую:
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1415
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28.04.2021 14:59 Ответить
У них всё проще..Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 597
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28.04.2021 19:00 Ответить
не долго:
из списка ВСЕХ стран вычеркнуть
Белоруссию, Сирию, КНДР, Венесуэлу, и еще парочку диктатур.
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28.04.2021 15:00 Ответить
с Сирией надо подождать, да и в Венесуэле не все так однозначно
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28.04.2021 15:08 Ответить
Лишнехромосомы, лучше анонсируйте список дружественных стран, бумагу сэкономите! =)
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28.04.2021 15:00 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2434
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28.04.2021 15:04 Ответить
дело недолгое....? устанет рука записывать
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28.04.2021 15:01 Ответить
Казав ківа щоб усі списки і довідки засовували йому в дупу. Добра приймальня в депутата науковця.
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28.04.2021 15:01 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 5194
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28.04.2021 15:05 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2277
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28.04.2021 15:05 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 4468
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28.04.2021 15:09 Ответить
А вот и списочек "недружественных" России стран:
- кругомвраги
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28.04.2021 15:06 Ответить
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 9113
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28.04.2021 15:44 Ответить
Лавров анонсировал
*с* - лишнее
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28.04.2021 15:07 Ответить
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28.04.2021 18:31 Ответить
Позорней оказаться в списке "друзья расии"
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28.04.2021 15:08 Ответить
себя не забудьте посчитать. главный "врах" рф-ии это она сама и ее кремлевские крысы.
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28.04.2021 15:08 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 5191
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28.04.2021 15:08 Ответить
калантарян кратко о расширении ануса...
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28.04.2021 15:09 Ответить
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1210
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28.04.2021 15:09 Ответить
А не погана компанія.
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1348
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28.04.2021 15:10 Ответить
малувато буде. А де Грузія? А де Китай? А де Швеція? Фінляндія?

Хоча: Німеччина і Франція відсутні... а це козир в нормандських посиденьках...
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28.04.2021 15:35 Ответить
Вот спіська, начальніка.
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28.04.2021 15:10 Ответить
попасть в список недружественных параше стран станет за честь. кореи, белопараши и прочие гондурасы, по умолчанию будут бороться за первые места в списке "братских".
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28.04.2021 15:13 Ответить
Гондурас попросил бы не трогать. Он там никаким боком
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28.04.2021 16:03 Ответить
береш глобус і викреслюєш з нього 9 дружних країн сателітів, Венесуелу, Білорусь, Пів Корею... і готово!
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28.04.2021 15:15 Ответить
Провальная затея, получается Турцию то записывать в список, то выписывать. А на это никаких сил не хватит. Ведь, Эрдогана хлебом не корми, дай поиграть в "хорошего и плохого полицейского". Проблема в том, что он правил не знает и играет в эту игру в одном лице.
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28.04.2021 15:19 Ответить
кiнь поржав i по срав зеленкою
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28.04.2021 15:20 Ответить
Дурное дело не хитрое, берешь топ развитых демократий мира и список врагов роиси готов!
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28.04.2021 15:21 Ответить
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 8403
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28.04.2021 15:36 Ответить
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 9266
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28.04.2021 15:38 Ответить
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 1339
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28.04.2021 15:41 Ответить
***
до сих пор никто не может объяснить, почему враги раши - это всегда те, у кого есть чувство собственного достоинства плюс помидоры, фрукты, пармезан и хамон,
а в друзьях всегда те, у которых самим жрать нечего плюс рожи неинтеллигентные...
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28.04.2021 15:46 Ответить
Так ведомо ж, умом Россию не понять, вот и не могут объяснить. Видать нужно дождаться появления плеяды новых "кандидатов наук".
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28.04.2021 16:48 Ответить
Кацапам легче составить список дружественных стран, во главе которых пока находятся кремлевские проститутки. Возни меньше намного.
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28.04.2021 16:17 Ответить
Все правильно - список дружніх країн буде невеликий - це раз !

Поки не зміниться "душа росіян" та політика Кремля - і дописовати нікого не треба - 2 !
А якщо якась країна ... - просто викреслили - це три!

ПС . РФ може внести у список дружніх такі країни як Китай чи Ізраїль ... але це не так
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28.04.2021 18:46 Ответить
**** там долгого то-всего три буквы - ВСЕ
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28.04.2021 16:19 Ответить
Было похожее, составляли списки неблагонадёжных. Тепер масштабнее - целые страны начали в списки заносить.
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28.04.2021 16:43 Ответить
Сидит Вовочка в песочнице, дерется со всеми и орет благим матом: "Совок верните! Верните совок!!!"
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28.04.2021 18:42 Ответить
Алаверды списсяк стран пида рассов.
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28.04.2021 19:09 Ответить
 
 