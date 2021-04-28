Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое
Список недружественных России стран, который должен быть сформирован в рамках соответствующего указа президента Владимира Путина, будет обнародован в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я бы не стал забегать вперед. Дело недолгое. Скоро он появится", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Российский министр напомнил, что в настоящий момент "по поручению президента, в соответствии с его указом, правительство занимается составлением такого перечня".
23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".
Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.
Перечень недружественных государств определит правительство РФ.
Газета "Известия" сообщила, что правительство РФ в скором времени опубликует список "недружественных стран".
"Оказаться в "недружественном" листе рискуют около десяти государств. По словам одного из осведомленных собеседников, в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник газеты в госструктурах добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", говорилось в публикации от 27 апреля.
Напомним, ранее Лавров заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.
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у рашки весь мир вгахи
из списка ВСЕХ стран вычеркнуть
Белоруссию, Сирию, КНДР, Венесуэлу, и еще парочку диктатур.
- кругомвраги
*с* - лишнее
Хоча: Німеччина і Франція відсутні... а це козир в нормандських посиденьках...
до сих пор никто не может объяснить, почему враги раши - это всегда те, у кого есть чувство собственного достоинства плюс помидоры, фрукты, пармезан и хамон,
а в друзьях всегда те, у которых самим жрать нечего плюс рожи неинтеллигентные...
Поки не зміниться "душа росіян" та політика Кремля - і дописовати нікого не треба - 2 !
А якщо якась країна ... - просто викреслили - це три!
ПС . РФ може внести у список дружніх такі країни як Китай чи Ізраїль ... але це не так