Черкасским медикам удалось спасли женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут

В Черкассах медики спасли 38-летнюю женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧВУ Ирина Назарок в Facebook.

"Вчера около 19:30 часов в диспетчерскую экстренки поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия.

Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады", - написала она.

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По словам Назарок, оперативно прибывшие на вызов врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия: "После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины!"

"По дороге в больницу в машине скорой медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в третью Черкасскую городскую больницу", - добавила она.