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Черкасским медикам удалось спасли женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут

Черкасским медикам удалось спасли женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут

В Черкассах медики спасли 38-летнюю женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧВУ Ирина Назарок в Facebook.

"Вчера около 19:30 часов в диспетчерскую экстренки поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия.

Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады", - написала она.

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По словам Назарок, оперативно прибывшие на вызов врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия: "После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины!"

"По дороге в больницу в машине скорой медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в третью Черкасскую городскую больницу", - добавила она.

Черкасским медикам удалось спасли женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут 01

медицина (2518) Черкассы (834) скорая (364)


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Топ комментарии
+7
А я так скажу: спасли? Спасли. Значит, черкасским медикам - респект. За то, что, несмотрятни на что, остались в Украине, а не сбежали в Польшу или Чехию. За то, что в таких условиях не просто работают, а еще и спасают людей. Может и приврали по поводу 39 минут, не знаю. Но факт остается фактом: человеческая жизнь спасена. Значит, нет ничего страшного, если немного преувеличат время. Все равно им уважение. Говорю, как черкащанин.
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28.04.2021 15:42
+3
Насправді,подвигу тут ніякого немає,серцево-легенева реанімація технічно це елементарний комплекс маніпуляцій для лікаря інтенсивіста чи екстренника,в день по країні напевно десятками робиться (це не пересадка серця);
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
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28.04.2021 16:26
+2
сказка....
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28.04.2021 15:17
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сказка....
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28.04.2021 15:17 Ответить
Ну почему? Там сказано, что "Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады"
Если так, то фактически они поддерживали циркуляцию крови и поступление кислорода в мозг, пусть и минимального.
Но есть и другое объяснение, что просто пульс не прощупывался но был!
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28.04.2021 16:16 Ответить
- за вказаною адресою терміново відправилася карета швидкої
- На 39 хвилині медикам вдалося запустити сердце хворої
- Дорогою до лікарні...........

тут точно не вистачає всіх часових відрізків а саме коли прибули медики безпосередньо до оселі
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28.04.2021 15:27 Ответить
Я не медик, но это бред какой-то или чудо. Возможно часы сильно спешили.
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28.04.2021 15:30 Ответить
Долго так реанимировали потому что женщина красивая попалась.
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28.04.2021 22:20 Ответить
А я так скажу: спасли? Спасли. Значит, черкасским медикам - респект. За то, что, несмотрятни на что, остались в Украине, а не сбежали в Польшу или Чехию. За то, что в таких условиях не просто работают, а еще и спасают людей. Может и приврали по поводу 39 минут, не знаю. Но факт остается фактом: человеческая жизнь спасена. Значит, нет ничего страшного, если немного преувеличат время. Все равно им уважение. Говорю, как черкащанин.
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28.04.2021 15:42 Ответить
Насколько я знаю через 5 мин после клинической смерти в мозгу начинаются необратимые для здоровья процессы. А это точно врач приезжал на скорой, не апостол Пётр?
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28.04.2021 15:49 Ответить
А як йоги під водою, не дихаючи, по 20 хвилин? Чудеса існують, і не рідко. Дивує причина її раптової клінічної смерті після наглого різкого болю голови... Може, чоловік їй примастив та не розрахував силу...
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28.04.2021 16:59 Ответить
Насправді,подвигу тут ніякого немає,серцево-легенева реанімація технічно це елементарний комплекс маніпуляцій для лікаря інтенсивіста чи екстренника,в день по країні напевно десятками робиться (це не пересадка серця);
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
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28.04.2021 16:26 Ответить
и что? будет теперь овощем..
если прошло более чем 7 мин после остановки сердца, то проходят уже необратимые процессы в головном мозге.. он тупо отмирает.. а тут целых 40 минут
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28.04.2021 17:03 Ответить
40 хвилин без серцевої діяльності, та ще й при виконанні т.з. "серцево-легеневої реанімації" преляканими родичами інструктованими по телефону?
Втрата свідомості - то ще не факт зупинки серця - серцева діяльність мала місце, але пульс не визначався на периферії (т.з. "ниткоподібний"). Чогось не говориться - чи зафіксувала бригада ШМД на ЕКГ асистолію (ізолінію) - відсутність серцевої діяльності? Дихання було, але поверхневе і некомпетентними особами (родичами) могло не визначатися.
Але - чого не буває? Респект черкаським медикам і одужання хворій!
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28.04.2021 18:51 Ответить
 
 