Черкасским медикам удалось спасли женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут
В Черкассах медики спасли 38-летнюю женщину, сердце которой остановилось почти на 40 минут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧВУ Ирина Назарок в Facebook.
"Вчера около 19:30 часов в диспетчерскую экстренки поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.
По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия.
Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады", - написала она.
По словам Назарок, оперативно прибывшие на вызов врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия: "После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины!"
"По дороге в больницу в машине скорой медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в третью Черкасскую городскую больницу", - добавила она.
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Если так, то фактически они поддерживали циркуляцию крови и поступление кислорода в мозг, пусть и минимального.
Но есть и другое объяснение, что просто пульс не прощупывался но был!
- На 39 хвилині медикам вдалося запустити сердце хворої
- Дорогою до лікарні...........
тут точно не вистачає всіх часових відрізків а саме коли прибули медики безпосередньо до оселі
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
если прошло более чем 7 мин после остановки сердца, то проходят уже необратимые процессы в головном мозге.. он тупо отмирает.. а тут целых 40 минут
Втрата свідомості - то ще не факт зупинки серця - серцева діяльність мала місце, але пульс не визначався на периферії (т.з. "ниткоподібний"). Чогось не говориться - чи зафіксувала бригада ШМД на ЕКГ асистолію (ізолінію) - відсутність серцевої діяльності? Дихання було, але поверхневе і некомпетентними особами (родичами) могло не визначатися.
Але - чого не буває? Респект черкаським медикам і одужання хворій!