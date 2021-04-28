Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о подготовке телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Жовква сообщил во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Жовквы, в последние недели происходили очень интенсивные контакты президента Украины с руководством ЕС, с руководителями государств-членов ЕС.

"Во время ряда телефонных разговоров, начиная с апреля этого года, говорили об обострении ситуации с безопасностью на востоке, в связи с накоплением войск на наших границах и концентрацией их на временно оккупированных территориях", - отметил он.

Кроме этого, он уточнил, что благодаря сконцентрированным действиям Украины совместно с международными партнерами удалось заставить РФ пойти на деэскалацию и начать отвод войск от границ Украины.

"Сейчас мы обработаем разговор президента Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также, безусловно, во время этого разговора будет обсуждаться политика безопасности, поддержка со стороны ЕС и наши важные вопросы секторальные", - отметил Жовква

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