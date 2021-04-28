Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о подготовке телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Жовква сообщил во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Жовквы, в последние недели происходили очень интенсивные контакты президента Украины с руководством ЕС, с руководителями государств-членов ЕС.
"Во время ряда телефонных разговоров, начиная с апреля этого года, говорили об обострении ситуации с безопасностью на востоке, в связи с накоплением войск на наших границах и концентрацией их на временно оккупированных территориях", - отметил он.
Кроме этого, он уточнил, что благодаря сконцентрированным действиям Украины совместно с международными партнерами удалось заставить РФ пойти на деэскалацию и начать отвод войск от границ Украины.
"Сейчас мы обработаем разговор президента Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также, безусловно, во время этого разговора будет обсуждаться политика безопасности, поддержка со стороны ЕС и наши важные вопросы секторальные", - отметил Жовква
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не турки всё таки...кошерные,как никак...
Кстати , нормальный вопрос . Т к Украина отдала своё ядерное оружие
Пусть теперь Зе спросит Фон « какого черта они продолжают строительство северного потока»
Украина должна думать о своём благополучии
Зе собрался на второй срок , ему эти покупки у агрессора выйдут боком 😀😀😀
Хотя ты для этого надо писать петиции - на будущее
говноклован колыван