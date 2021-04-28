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Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква

Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о подготовке телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Жовква сообщил во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Жовквы, в последние недели происходили очень интенсивные контакты президента Украины с руководством ЕС, с руководителями государств-членов ЕС.

"Во время ряда телефонных разговоров, начиная с апреля этого года, говорили об обострении ситуации с безопасностью на востоке, в связи с накоплением войск на наших границах и концентрацией их на временно оккупированных территориях", - отметил он.

Кроме этого, он уточнил, что благодаря сконцентрированным действиям Украины совместно с международными партнерами удалось заставить РФ пойти на деэскалацию и начать отвод войск от границ Украины.

"Сейчас мы обработаем разговор президента Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также, безусловно, во время этого разговора будет обсуждаться политика безопасности, поддержка со стороны ЕС и наши важные вопросы секторальные", - отметил Жовква

Читайте также: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Зеленскому: ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи - 600 млн евро

Автор: 

Еврокомиссия (1443) Зеленский Владимир (20234) Урсула фон дер Ляйен (510) Офис Президента (1795) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+4
А если у зели спросят почему он не борется с коррупцией и покупает электроэнергию у Беларуси?
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28.04.2021 15:29
+3
тема беседьі - Зеленский готов принять с любой стороньі. Дайте бабла.
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28.04.2021 15:26
+3
сразу как зе ответит зачем возобновил покупку е/е на расеи
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28.04.2021 15:28
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Зеля: А кто такой Фон и зачем он дёр Ляйен ?
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28.04.2021 15:18 Ответить
Но-но) Он же найвеличніший, - канешно он знает кто драл Ляйен.
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28.04.2021 15:29 Ответить
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28.04.2021 15:30 Ответить
Так, как Гепа готовил Допу к выборам?
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28.04.2021 15:19 Ответить
Это же ее предшественник, Жан-Клод Ю́нкер - Зеленского за щечку теребил?
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28.04.2021 15:21 Ответить
надеюсь офис бубы не на стоко тупой,шоб усадить даму на диван?
не турки всё таки...кошерные,как никак...
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28.04.2021 15:22 Ответить
бабла буде просити... Провалили зелені всю економіку України.
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28.04.2021 15:22 Ответить
Зе спросил Байдена почему Украина не в НАТО .
Кстати , нормальный вопрос . Т к Украина отдала своё ядерное оружие
Пусть теперь Зе спросит Фон « какого черта они продолжают строительство северного потока»
Украина должна думать о своём благополучии
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28.04.2021 15:25 Ответить
сразу как зе ответит зачем возобновил покупку е/е на расеи
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28.04.2021 15:28 Ответить
Может петицию надо в ОП написать ?
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28.04.2021 15:30 Ответить
думаете бубочка не в курсе?)
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28.04.2021 15:33 Ответить
Думаю он должен знать что это возмутительно
Зе собрался на второй срок , ему эти покупки у агрессора выйдут боком 😀😀😀
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28.04.2021 15:38 Ответить
Уверен что он знает. И ему насрать.
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28.04.2021 15:46 Ответить
Знаете , когда позже будут выставлять Зе обвинения в судах , авдвокаты Зе будут парировать , что никто не возмущался .

Хотя ты для этого надо писать петиции - на будущее
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28.04.2021 15:49 Ответить
А если у зели спросят почему он не борется с коррупцией и покупает электроэнергию у Беларуси?
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28.04.2021 15:29 Ответить
Пусть спросят .
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28.04.2021 15:31 Ответить
тема беседьі - Зеленский готов принять с любой стороньі. Дайте бабла.
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28.04.2021 15:26 Ответить
лажа, клован может только бабадакать на карабельную сосну,
говноклован колыван
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28.04.2021 15:28 Ответить
Трендец подкрался незаметно , хоть виден был их далека . Ослу денег не кто не даст , единственный для него выход это досрочные выборы в ВР и тогда новый премьер возобновит работу и с МВФ и Евробанком и т д. , а Осел может спокойно досидеть до конца своего срока .
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28.04.2021 15:33 Ответить
ти думаєш, він просто так закинув удочку на рандеву з ******?
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28.04.2021 15:37 Ответить
***** мудак конечно редкостный , но в уме ему не откажешь и в его окружении то же идиотов нет , по тому Ослу там не хрена не светит , но он не поймет этого не когда именно по тому , что оно осел.
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28.04.2021 15:46 Ответить
а поторгуватись?
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28.04.2021 16:35 Ответить
Ну разве что.
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28.04.2021 16:44 Ответить
Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква - Цензор.НЕТ 8449
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28.04.2021 15:39 Ответить
"Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии" Вже оголосили тендер на придбання дроту для лінії зв'язку.
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28.04.2021 16:18 Ответить
 
 