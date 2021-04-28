РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6834 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 056 19

По логике России, мы должны сидеть тихо и ждать, пока нас порежут, как салями, - Кулеба

По логике России, мы должны сидеть тихо и ждать, пока нас порежут, как салями, - Кулеба

Российская Федерация любой шаг Украины по своей защите называет провокацией. Согласно логике Москвы, Украина должна тихо ждать, пока ее не "порежут как салями".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC HARDtalk.

"Россия воспринимает каждый шаг Украины по защите себя от РФ как "провокацию". Если следовать этой логике, то мы должны сидеть тихо, опустив руки, и ждать, пока Россия не порежет нас как салями", - отметил глава МИД.

По его словам, Украина не позволит этому случиться и будет защищать себя на всех фронтах.

Также читайте: Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США

Автор: 

МИД (6935) россия (95372) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
А хіба не для того нам зеленського підсунули ?
показать весь комментарий
28.04.2021 15:23
+8
это логика холуя всю жизнь кривлявшегося на сцене перед панами.
показать весь комментарий
28.04.2021 15:29
+7
Чем больше с кацапами считаются , ТЕМ ОНИ НАГЛЕЕ
Вон чехи выгнали дипломатов
А Украина за войну до сих пор не разорвала дип отношения с кацапами
показать весь комментарий
28.04.2021 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хіба не для того нам зеленського підсунули ?
показать весь комментарий
28.04.2021 15:23 Ответить
Ну так если зебизяна то в глаза заглядывает, то на колени готова встать, а теперь вдруг вскукарекивать начала, то вам убогим и указывают ваше место!
показать весь комментарий
28.04.2021 15:24 Ответить
А "просто перестать стрелять"- єто чья логика, кулєба?
показать весь комментарий
28.04.2021 15:26 Ответить
это логика холуя всю жизнь кривлявшегося на сцене перед панами.
показать весь комментарий
28.04.2021 15:29 Ответить
по логике жыдоугрофиннобурятии министром обороны должен работать коцаба...да и по логике бубы також,раз оно на свободе...вкупе с рабиновичами и медведчукчами...
показать весь комментарий
28.04.2021 15:26 Ответить
Чем больше с кацапами считаются , ТЕМ ОНИ НАГЛЕЕ
Вон чехи выгнали дипломатов
А Украина за войну до сих пор не разорвала дип отношения с кацапами
показать весь комментарий
28.04.2021 15:27 Ответить
НЕТ!!!
По логике Рашки, мы должны в это время их УПРАШИВАТЬ: "порежьте по тоньше"...
показать весь комментарий
28.04.2021 15:28 Ответить
Кулебяка дыбил...

Умом роSSію нє панять...
У зачєм УМУ панімать ЖОПУ??
показать весь комментарий
28.04.2021 15:31 Ответить
По логіці, презИдент воюючої країни, отримавши підтримку світових лідерів, не повинен клянчити зустріч з загарбником. Особливо, коли той заявив, що не буде обговорювати питання припинення агресії, виведеня військ та репарацій.
Так що логіка і ГІДНІСТЬ, це не про вас.
показать весь комментарий
28.04.2021 15:40 Ответить
Еще один "капитан очевидность". А что же этому прозрению помогло? Два года, (два, *****) чтобы это понять? Наверное только падение рейтинга зели и осознание уголовной ответственности, а не число погибших в АТО во время "прекращения огня".
показать весь комментарий
28.04.2021 15:41 Ответить
Пока параше "лицо" не сломают, результата не будет.
показать весь комментарий
28.04.2021 15:45 Ответить
Да ты гений чувак!
показать весь комментарий
28.04.2021 15:48 Ответить
Ведучий задавав пусті запитання, навіть провокаційні "по Мінську". а Кулеба чітко пояснював позицію більшості українців. Достойний міністр. Респект
показать весь комментарий
28.04.2021 15:55 Ответить
Не Нижний Новгород, а Новгород (тот, где было вече)
показать весь комментарий
28.04.2021 19:52 Ответить
Если Украину не берут в НАТО, то внеблоковой страной можно защититься только одним путем - это восстановлением ядерного оружия!
показать весь комментарий
28.04.2021 16:17 Ответить
Кулеба, ты болван? Логика здесь вообще ни при чём, просто враг ведёт себя как враг.
показать весь комментарий
28.04.2021 16:46 Ответить
Нарешті істина яку https://www.youtube.com/watch?v=pCrUcJOLXrI ми піаримо з 2014 дійшла до можновладців. Чудовий серіал, варто перезняти з Зе в ролі прем'єра.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:52 Ответить
 
 