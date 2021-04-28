По логике России, мы должны сидеть тихо и ждать, пока нас порежут, как салями, - Кулеба

Российская Федерация любой шаг Украины по своей защите называет провокацией. Согласно логике Москвы, Украина должна тихо ждать, пока ее не "порежут как салями".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC HARDtalk.

"Россия воспринимает каждый шаг Украины по защите себя от РФ как "провокацию". Если следовать этой логике, то мы должны сидеть тихо, опустив руки, и ждать, пока Россия не порежет нас как салями", - отметил глава МИД.

По его словам, Украина не позволит этому случиться и будет защищать себя на всех фронтах.

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