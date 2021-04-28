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"Слуга народа" Потураев анонсировал новые ограничения против контента российского производства: Не только "черные списки"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев анонсировал новые ограничения против контента российского производства в законопроекти "О медиа".

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть, например, закон "О кинематографии", который в свое время приняла Рада восьмого созыва, который создал так называемые "черные списки", что ограничило возможность появляться здесь определенным российским актерам, демонстрировать определенные виды российской продукции. В этой редакции законопроекта "О медиа", которая сейчас дорабатывается, мы тоже этому уделяем внимание, и по сравнению с первой версией мы туда вводим и другие, достаточно жесткие ограничительные меры против контента российского производства", - сказал глава комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев

Кроме того, Потураев отметил, что раздел законопроекта "О медиа" в отношении российской агрессии проработан достаточно тщательно и должен покрыть все возможные проявления российской пропаганды.

Автор: 

актер (295) кино (1535) пропаганда (3670) россия (95372) СМИ (3833) медиа (184) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+11
Существует сговор медиамагнатов бени Пинчука Ахметова и Фирташа
Они контролируют медиапростор
Они не пропускают нормальный украинский контент на телеэкраны
На 1+1 почти все сериалы на русском .
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28.04.2021 15:36
+9
зато на 1+1 могут рассказать как намазать на хлеб видосик зеленского и чота там про борщевой набор, кароче как приготовить борщ без мяса и сметаны
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28.04.2021 15:41
+7
А "Лига смеха", "Папаньки" и "Сваты" - это "контент рассийского производства" или не совсем?
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28.04.2021 15:37
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Существует сговор медиамагнатов бени Пинчука Ахметова и Фирташа
Они контролируют медиапростор
Они не пропускают нормальный украинский контент на телеэкраны
На 1+1 почти все сериалы на русском .
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28.04.2021 15:36 Ответить
зато на 1+1 могут рассказать как намазать на хлеб видосик зеленского и чота там про борщевой набор, кароче как приготовить борщ без мяса и сметаны
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28.04.2021 15:41 Ответить
Єто тот Потураев шо кум Медведчука?
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28.04.2021 15:37 Ответить
Вообще - то, кум медведчука - порошенко
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28.04.2021 16:05 Ответить
маме одного индивида, который так рассказывал купировали любовь к скорости.
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28.04.2021 16:08 Ответить
Перепутал кум то слуга Холодов, а Потураев просто чудак)
Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/9/7220465/ більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.
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28.04.2021 16:12 Ответить
А "Лига смеха", "Папаньки" и "Сваты" - это "контент рассийского производства" или не совсем?
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28.04.2021 15:37 Ответить
Опєрєділ..
Сам б такоє запостіл...
😀
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28.04.2021 15:40 Ответить
Я взагалі дивуюся, що при наявності інтернету багато людей, немов хворі, обирають російське гуано.
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28.04.2021 15:38 Ответить
у багатих упливових - великі бібліотеки
у бідних зєзікнутих - великі екрани
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28.04.2021 15:44 Ответить
"Слуга народу" Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту російського виробництва: Не тільки "чорні списки" - Цензор.НЕТ 5890
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28.04.2021 15:58 Ответить
А в Киеве проспект Победы, начинающийся из площади Победы - это не пропаганда?
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28.04.2021 16:03 Ответить
 
 