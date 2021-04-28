"Слуга народа" Потураев анонсировал новые ограничения против контента российского производства: Не только "черные списки"
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев анонсировал новые ограничения против контента российского производства в законопроекти "О медиа".
Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть, например, закон "О кинематографии", который в свое время приняла Рада восьмого созыва, который создал так называемые "черные списки", что ограничило возможность появляться здесь определенным российским актерам, демонстрировать определенные виды российской продукции. В этой редакции законопроекта "О медиа", которая сейчас дорабатывается, мы тоже этому уделяем внимание, и по сравнению с первой версией мы туда вводим и другие, достаточно жесткие ограничительные меры против контента российского производства", - сказал глава комитета.
Кроме того, Потураев отметил, что раздел законопроекта "О медиа" в отношении российской агрессии проработан достаточно тщательно и должен покрыть все возможные проявления российской пропаганды.
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Они контролируют медиапростор
Они не пропускают нормальный украинский контент на телеэкраны
На 1+1 почти все сериалы на русском .
Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/9/7220465/ більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.
Сам б такоє запостіл...
😀
у бідних зєзікнутих - великі екрани