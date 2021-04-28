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Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч

Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, оставив до 30 июня текущего ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Соответствующее решение, анонсированное премьер-министром Денисом Шмыгалем при открытии заседания правительства в среду, было принято без обсуждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня продлеваем действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией до 30 июня. Цена остается без изменений – 1,68 грн/кВт-ч", – сказал премьер.

Кроме того, по его словам, поставщики универсальных услуг (ПУУ), обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", задействованных в ПСО напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель".

"Новые правила устанавливают, что государственная генерация "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будет продавать электроэнергию для населения поставщикам универсальных услуг напрямую по двусторонним договорам, без посредничества "Гарантированного покупателя", – отметил Шмыгаль.

Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.

Решение на данный момент еще не обнародовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена электроэнергии для населения Украины самая низкая в Европе, - Еврокомиссия

Автор: 

Кабмин (14025) тарифы (1864) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
благодетели ... ля. Подняли ж вдвое только месяц назад...
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28.04.2021 15:36
+8
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 1883
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28.04.2021 15:36
+5
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 644
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28.04.2021 15:36
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благодетели ... ля. Подняли ж вдвое только месяц назад...
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28.04.2021 15:36 Ответить
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 644
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28.04.2021 15:36 Ответить
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 1883
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28.04.2021 15:36 Ответить
Ойц!
А в чєм нахлєбалово??
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28.04.2021 15:37 Ответить
Ага, все-таки с 1 июля введут 3.54. Будем подождать.
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28.04.2021 15:37 Ответить
Нипонил, это что цена в 1.68 уже "социальные обязательства" столь благодушно продлённые для пипла, а потом что будет снова расти?... Я извиняюсь конечно, но вы там наверху не ох...ели?
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28.04.2021 15:37 Ответить
конец епохи бідності він такий - не всі переживуть
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28.04.2021 15:42 Ответить
интересно ..кроме роста тарифов , другие бизнес модели по оздоровлению бюджета у кабмина есть , или рас пипл хавает , то накормим досыта
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28.04.2021 15:40 Ответить
Есть у этих скотов и другие модели....вот НДС еще думают повысить до 23-24 процентов....
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28.04.2021 16:52 Ответить
Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.Источник: https://censor.net/ru/n3262578

ну якщо не на майскі празнікі, то напевно к юбілєю октяюрськой рєволюціі..
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28.04.2021 15:41 Ответить
прорыв!
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28.04.2021 15:56 Ответить
3,14здец приближается довольно большими прыжками....
сегодня землю "оформили", электрику в 2 раза "социально ответственно" подняли пока, газ рвётся в облака... Данилко Гетьманцев (духовный сын Кили Азирова) "амнистию капитала" готовит....
стране медный таз скоро будет
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28.04.2021 16:36 Ответить
Дегенератное быдло наголосовало "поприколу". Хотя даже последнему олигофрену хватило бы мозгов осознать, что клоун со своим кварталом, просто не способен управлять страной.
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28.04.2021 18:01 Ответить
Предупреждаю! Повышение цен на энергоносители резко повысят цены на ВСЕ товары!!
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28.04.2021 18:30 Ответить
Драть будут "мудрий нАрід" постоянно и безпощадно для процветания бабломойских
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28.04.2021 18:32 Ответить
 
 