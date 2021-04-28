Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч
Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, оставив до 30 июня текущего ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч.
Соответствующее решение, анонсированное премьер-министром Денисом Шмыгалем при открытии заседания правительства в среду, было принято без обсуждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня продлеваем действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией до 30 июня. Цена остается без изменений – 1,68 грн/кВт-ч", – сказал премьер.
Кроме того, по его словам, поставщики универсальных услуг (ПУУ), обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", задействованных в ПСО напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель".
"Новые правила устанавливают, что государственная генерация "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будет продавать электроэнергию для населения поставщикам универсальных услуг напрямую по двусторонним договорам, без посредничества "Гарантированного покупателя", – отметил Шмыгаль.
Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.
Решение на данный момент еще не обнародовано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в чєм нахлєбалово??
ну якщо не на майскі празнікі, то напевно к юбілєю октяюрськой рєволюціі..
сегодня землю "оформили", электрику в 2 раза "социально ответственно" подняли пока, газ рвётся в облака... Данилко Гетьманцев (духовный сын Кили Азирова) "амнистию капитала" готовит....
стране медный таз скоро будет