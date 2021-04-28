Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист

В условиях кризиса власти упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет. Однако украинская власть действует наоборот.

Об этом заявил экономист Антон Швец.

"Мы не можем взять налогов больше, чем люди зарабатывают. И людям сейчас очень-очень трудно зарабатывать, потому что действительно пандемия, потому что действительно сокращение рынков, уменьшение бизнеса, уменьшения экономики. В такие времена такого уровня фискализация и такого уровня пертурбации налоговой системы не могут быть хорошими. Мы не можем даже просчитать, что экономическая система может выдержать ", - сказал Швец в эфире телеканала "Украина 24 ".

Он также обратил внимание, что налоговые инициативы главы профильного парламентского комитета Даниила Гетманцева направлены против малых предпринимателей и ФЛП, что, по мнению эксперта, приведет лишь к тому, что малый бизнес перейдет "в тень".

"У меня такое впечатление, что Гетманцев считает физических лиц-предпринимателей и малый бизнес врагами Украины. А это неправда. Это простые люди, которые зарабатывают деньги. Они не отягощают украинскую экономику. Они создают услуги. Они производят какие-то товары. И они платят налоги. И если начать с них больше брать налогов, то от этого налогов больше не станет, потому что люди начнут уходить в тень ", - пояснил Швец.

Эксперт считает, что в условиях кризиса действия власти должны быть направлены не на усиление фискализации а на упрощение налогового законодательства, снижения налогов и предоставления льгот. По его оценке, это позволит быстро восстановить экономический рост в стране и увеличить поступления в бюджет.

"Если упростить налоговую систему, если сделать ее ближе к людям и не повышать фискализацию, то мы можем видеть, что большинство малого бизнеса начнут работать в белую. И поступления в бюджет могут возрасти. Но, к сожалению, Гетманцев действует в другом направлении. Он считает, что именно жесткая фискализация, именно сверхжесткая фискальная позиция будет продуктивной", - подытожил Швец.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что повышение налогов уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.