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Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист

Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист

В условиях кризиса власти упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет. Однако украинская власть действует наоборот.

 Об этом заявил экономист Антон Швец.

"Мы не можем взять налогов больше, чем люди зарабатывают. И людям сейчас очень-очень трудно зарабатывать, потому что действительно пандемия, потому что действительно сокращение рынков, уменьшение бизнеса, уменьшения экономики. В такие времена такого уровня фискализация и такого уровня пертурбации налоговой системы не могут быть хорошими. Мы не можем даже просчитать, что экономическая система может выдержать ", - сказал Швец в эфире телеканала "Украина 24 ".

Он также обратил внимание, что налоговые инициативы главы профильного парламентского комитета Даниила Гетманцева направлены против малых предпринимателей и ФЛП, что, по мнению эксперта, приведет лишь к тому, что малый бизнес перейдет "в тень".

"У меня такое впечатление, что Гетманцев считает физических лиц-предпринимателей и малый бизнес врагами Украины. А это неправда. Это простые люди, которые зарабатывают деньги. Они не отягощают украинскую экономику. Они создают услуги. Они производят какие-то товары. И они платят налоги. И если начать с них больше брать налогов, то от этого налогов больше не станет, потому что люди начнут уходить в тень ", - пояснил Швец.

Эксперт считает, что в условиях кризиса действия власти должны быть направлены не на усиление фискализации а на упрощение налогового законодательства, снижения налогов и предоставления льгот. По его оценке, это позволит быстро восстановить экономический рост в стране и увеличить поступления в бюджет.

"Если упростить налоговую систему, если сделать ее ближе к людям и не повышать фискализацию, то мы можем видеть, что большинство малого бизнеса начнут работать в белую. И поступления в бюджет могут возрасти. Но, к сожалению, Гетманцев действует в другом направлении. Он считает, что именно жесткая фискализация, именно сверхжесткая фискальная позиция будет продуктивной", - подытожил Швец.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что повышение налогов уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Автор: 

бизнес (1620) налоги (3238)


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Топ комментарии
+9
Слыш, Антон Швец, ану ка быро достал деньги из под матраца, отнес в банк и заплатил 5 %
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 4906
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28.04.2021 15:42
+9
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3172
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28.04.2021 15:47
+9
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2021 15:51
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Правила форума Совет форумчан
явно не слуга народа
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28.04.2021 15:41 Ответить
Слыш, Антон Швец, ану ка быро достал деньги из под матраца, отнес в банк и заплатил 5 %
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 4906
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28.04.2021 15:42 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 9251
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28.04.2021 15:46 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 7064
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28.04.2021 15:46 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3263
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28.04.2021 15:48 Ответить
ніт, ПДФО 18% і 1,5% військового збору, а ще ЄСВ оов'язково, ну і щоб воно не тринділо, то 22% ПДВ, ексклюзивно.
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28.04.2021 19:10 Ответить
Щоб корова менше їла і давала більше молока,її треба менше годувати і більше доїти.
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28.04.2021 15:42 Ответить
Вы только зеленой пошести это объясните. Что повышать налоги и отчисления в период кризиса - это самоубийство экономики. А то они никак не могут понять, почему у них экономика падает, не смотря на все победные реляции.
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28.04.2021 15:43 Ответить
Історію читайте...))
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28.04.2021 15:46 Ответить
Зачем мне ее сейчас читать, когда я наглядно вижу, как дебилы гробят еще недавно развивающуюся страну. Под веселое улюлюканье люмпена. Только за два года многие проголосовавшие "абынебарыга" так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли уже сосать.
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28.04.2021 15:52 Ответить
😀
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28.04.2021 16:07 Ответить
Ну так я вам дебилам и говорю -- Берете платежку за коммунальные, кладете сверху на кусок хлеба, смазываете все подсолнечным маслом, включаете "95 квартал" на Г+Г и с приколами жрете все это и вспоминаете ваш выбор "абынебарыга". Смачного
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28.04.2021 16:15 Ответить
Штырит, тело? Ну так сходи в супермаркет, посмотри на цены на продукты, сравни с ценами при "барыгах". Разница в цене -- это и есть величина зеленого налога на вашу тупость. Купи себе лучка, яиц и поджарь. Никогда еще яичница с лучком так не жарилась великолепно, как на масле по 82 грн. и газе по 10 грн. Смачного, тело. Не поперхнись невзначай.
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28.04.2021 16:39 Ответить
Что, правда не нравится? Твои проблемы. Ты не москаль, ты упоротый вышиватник. Причем очень и очень тупой. А это такое же дерьмо, только вид сбоку.. Смачного, тело
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28.04.2021 16:50 Ответить
Жди-жди вышиватник. Только терпением запасись, ждун. Пока ты ждешь -- все олигархи стали только богаче, а население беднее. Но тупому вышиватнику этого не понять, не дано
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28.04.2021 17:11 Ответить
Вывод, - если голосовать "по приколу" то рано ли поздно прийдется уйти в тень.
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28.04.2021 15:44 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2021 15:51 Ответить
Якщо государство меня нахльобуєт, маю таке ж саме Право- нахлєбати його...))
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28.04.2021 15:44 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 1435
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28.04.2021 15:44 Ответить
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3172
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28.04.2021 15:47 Ответить
О, помню в свое время кто-то в Фейсбуке целый сборник таких историй про Бубочку выложил. Три дня перечитывал и рыдал от смеха
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28.04.2021 15:58 Ответить
Смех сквозь слезы.
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28.04.2021 16:04 Ответить
Якщо постійно підвищувати податки, бізнес піде у тінь і надходжень до бюджету не буде, - економіст - Цензор.НЕТ 6040
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28.04.2021 16:10 Ответить
Бизнес и так в тени,весь идиотизм который был при потрохе так и остался.
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28.04.2021 16:52 Ответить
Гетьманцев----это вредитель-----расстрелять суку
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28.04.2021 16:52 Ответить
так уже 30% фопов закрылось за каденцию зеленского.. до конца года их останется меньше миллиона.. означает ли это что люди закрыли свой бизнес? где то да, где то нет, просто ушли в тень. В любом случае хреново для всех и для бывших легальных фопов и для государства так как им теперь не будут платить налоги
но видимо зеленский с гетьманцевым этого и добивался что б угробить экономику Украины
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28.04.2021 17:08 Ответить
 
 