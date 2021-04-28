Все законопроекты об изменениях в языковом законе надо отклонить, - "слуга народа" Потураев

Все законопроекты относительно внесения изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" надо отклонить.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция в том, что мы должны отклонить все три проекта закона", - сказал Потураев.

По его словам, не существует проблемы, которую должны были бы решать соответствующие законодательные инициативы. В частности, Потураев аргументирует необходимость отклонения законопроекта №4638 об изъятии из закона положений о наложении штрафов за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания тем, что каждый украинец может овладеть "простым набором фраз на украинском языке" для полноценного обслуживания клиента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзамены по украинскому языку для госслужащих могут отложить на следующий год: ответственные ведомства не успевают подготовиться, - "слуга народа" Потураев

"Простите, не выучить на 30-м году Независимости Украины фразы "доброго ранку", "добрий день", "доброго вечора" і "до побачення" - это как-то странно", - подчеркнул председатель комитета.

Он также отметил, что сегодня, 28 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании рассмотрит законопроекты №4638, №4638-1, №4638-2, которыми предусматривается внесение изменений в языковой закон. Потураев ожидает, что они будут отклонены.

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (в том числе интернет-магазины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заявления Путина о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь, - Кравчук. ВИДЕО

Требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.