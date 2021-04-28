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Новости Языковой вопрос
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Все законопроекты об изменениях в языковом законе надо отклонить, - "слуга народа" Потураев

Все законопроекты об изменениях в языковом законе надо отклонить, -

Все законопроекты относительно внесения изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" надо отклонить.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция в том, что мы должны отклонить все три проекта закона", - сказал Потураев.

По его словам, не существует проблемы, которую должны были бы решать соответствующие законодательные инициативы. В частности, Потураев аргументирует необходимость отклонения законопроекта №4638 об изъятии из закона положений о наложении штрафов за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания тем, что каждый украинец может овладеть "простым набором фраз на украинском языке" для полноценного обслуживания клиента.

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"Простите, не выучить на 30-м году Независимости Украины фразы "доброго ранку", "добрий день", "доброго вечора" і "до побачення" - это как-то странно", - подчеркнул председатель комитета.

Он также отметил, что сегодня, 28 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании рассмотрит законопроекты №4638, №4638-1, №4638-2, которыми предусматривается внесение изменений в языковой закон. Потураев ожидает, что они будут отклонены.

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (в том числе интернет-магазины).

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Требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.

Автор: 

ВР (29228) украинский язык (1189) язык (3778) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+13
Підтримую ! Студенти з Афріки за рік - два освоюють укр. мову а украінці що народились тут і мешкають курва все життя не в змозі двух речень скласти рідною (Карл !) мовою ?? Ганьба!
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28.04.2021 16:12
+7
І відкликати тих депутатів що подали ті законопроекти.
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28.04.2021 15:53
+6
...я бы на больше уже согласился, кто притронется к законам о Мове и Вере, того до гилякы аж бегом волочь....!!!
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28.04.2021 15:51
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оп-па, вигавкався..!
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28.04.2021 15:45 Ответить
пост читав ?
не второпав що Потураєв "ЗА" українську мову ?

Потураєв цинічна, але правільна людина.
це він ЗЕльоним депутатам сказав щоб не викобелювались:

"Вы - черви,
вас сюда в банке привезли...."
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28.04.2021 15:55 Ответить
...я бы на больше уже согласился, кто притронется к законам о Мове и Вере, того до гилякы аж бегом волочь....!!!
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28.04.2021 15:51 Ответить
без этих 2х составляющих, Украина как унитарная страна не состоится никогда, а с другим статусом, она будет поглощена московитами, за один-два подхода... ...
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28.04.2021 16:23 Ответить
Зелений виродку, не чіпай українську мову!
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28.04.2021 15:51 Ответить
І відкликати тих депутатів що подали ті законопроекти.
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28.04.2021 15:53 Ответить
Ці зміни до закону подали гниди-вороги України!Це принципово,бо як інакше можно пояснити той блуд!Вони що,не можуть вивчити мову хоча б в декілька десятків слів?Тому вони - вороги!
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28.04.2021 15:57 Ответить
Підтримую ! Студенти з Афріки за рік - два освоюють укр. мову а украінці що народились тут і мешкають курва все життя не в змозі двух речень скласти рідною (Карл !) мовою ?? Ганьба!
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28.04.2021 16:12 Ответить
За що люди тридцять років страждають? ну не вимовишь ти "добрий день" - то поряд країна носій мови людей з вузькими щелепами. Ідь! Там лесов полей и рек - сьома частина суші. І всі ручкоязичні.
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28.04.2021 16:23 Ответить
уже десятая...
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28.04.2021 16:24 Ответить
нє, ну чо, формулювання "об изъятии ЗБІЛЬШИТИ штрафи за порушення мовного закону". - норм!
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28.04.2021 19:21 Ответить
 
 