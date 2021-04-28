Протест под ОП: лидера "Гонора" Филимонова отправили под ночной домашний арест вместо круглосуточного

Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения одному из участников акции под Офисом Президента 20 марта - Сергею Филимонову - с круглосуточного на ночной домашний арест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал активиста Сергея Стерненко.

"Еще одна небольшая победа! Только что Сергею Филимонову апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест на ночной. Это все равно неправосудное решение, но уже лучше, чем было", - говорится в сообщении.

Стерненко в своем сообщении добавил: "Сергея лишили свободы за участие в акции протеста в мою поддержку. И производство против него открыли не для какого-то объективного расследования, а чтобы просто ограничить его свободу и не дать участвовать в протестах".

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Как сообщалось, 1 апреля Печерский районный суд г. Киев отправил Сергея Филимонова, участника акции протеста, которая состоялась под Офисом президента 20 марта, под круглосуточный домашний арест.

Филимонову инкриминируется ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.