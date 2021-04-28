Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Во встрече также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первую неделю, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращение регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - отметил он.

Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких. Владимир Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии.

"Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - отметил он.

"Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали защитные маски. В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение", - подчеркивают в Офисе Президента.

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Кроме того, на встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей также выразили благодарность государству за включение священнослужителей вместе с социальными работниками во вторую волну вакцинации.