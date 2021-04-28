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Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации

Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Во встрече также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первую неделю, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращение регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - отметил он.

Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких. Владимир Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии.

"Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - отметил он.

"Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали защитные маски. В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение", - подчеркивают в Офисе Президента.

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Кроме того, на встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей также выразили благодарность государству за включение священнослужителей вместе с социальными работниками во вторую волну вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) Пасха (355) УГКЦ (243) УПЦ МП (1558) церковь (1322) греко-католики (9) Онуфрий (84) Епифаний (346) ПЦУ (788) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 2725
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28.04.2021 16:27
+7
Зеля, а чого в нас і досі діє російська церква під вивіскою української ?
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28.04.2021 16:27
+5
Цензор, нема УПЦ - є рпц в Україні! Ви спеціально дратуєте людей перед великим святом?
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28.04.2021 16:40
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А ещё нужно говорить что ходить на концерты 95 квартала это не грех. Грех не ходить на эти концерты!
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28.04.2021 16:22 Ответить
вот тут всё описано , как , что и кому тут должно жить хорошо
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 265
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28.04.2021 16:25 Ответить
хозяева
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28.04.2021 16:57 Ответить
Зеля, а чого в нас і досі діє російська церква під вивіскою української ?
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28.04.2021 16:27 Ответить
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 2725
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28.04.2021 16:27 Ответить
упц не обов'язково.
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28.04.2021 16:28 Ответить
Особенно позабавил поп в центре, который маску с носа стянул.
- "Какая говорите тема? Вакцинация, коронавирус, ну я понял..."Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 3751
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28.04.2021 16:31 Ответить
та ладно. он на лыжах был. а на лыжах короновирус не берет. бубочка доказал в буковеле
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28.04.2021 17:01 Ответить
В Украине полно людей, которые знают о важности вакцинации.
ТАК НЕТ ВАКЦИНЫ!!!!!
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28.04.2021 16:39 Ответить
Цензор, нема УПЦ - є рпц в Україні! Ви спеціально дратуєте людей перед великим святом?
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28.04.2021 16:40 Ответить
А сатанистів московської секти не треба вакцинувати?
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28.04.2021 16:44 Ответить
зеленский гнида
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28.04.2021 16:45 Ответить
во істину
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28.04.2021 16:50 Ответить
"предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием Источник: https://censor.net/ru/n3262594"

вы описюнели там совсем чи как?? Нет никакой УПЦ - есть МПЦ(в)У и точка!
Чекистско-ватную секту украинской церковью назвали, ни}{уя себе
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28.04.2021 16:45 Ответить
Ононухрій, рпц це не в Україні.
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28.04.2021 16:46 Ответить
немає ніякої упц
просто поміняли "р" на "у"
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28.04.2021 16:48 Ответить
спросил бы попов лучше как там Яхве на бутылке на которую егО посадил вирус, сидится то))
да пусть веруны напихиваются в капища и беснуются на здоровье - хоть гробовщиков загрузят работой.
ну и попам будет гораздо круче с карманами в платьях, полными бабла за отпевание беснующихся гоев на Песах)
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28.04.2021 16:54 Ответить
Вакцина наша насущна, даш нам днєсь. Амінь.
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28.04.2021 17:02 Ответить
Онуфрій - це РПЦ, а не УПЦ.
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28.04.2021 17:15 Ответить
Зелена пліснява роздає нікчемні вказівки.
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28.04.2021 19:53 Ответить
 
 