Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Во встрече также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.
"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первую неделю, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращение регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - отметил он.
Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких. Владимир Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии.
"Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - отметил он.
"Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски. В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение", - подчеркивают в Офисе Президента.
Кроме того, на встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.
Главы церквей также выразили благодарность государству за включение священнослужителей вместе с социальными работниками во вторую волну вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Какая говорите тема? Вакцинация, коронавирус, ну я понял..."
ТАК НЕТ ВАКЦИНЫ!!!!!
вы описюнели там совсем чи как?? Нет никакой УПЦ - есть МПЦ(в)У и точка!
Чекистско-ватную секту украинской церковью назвали, ни}{уя себе
просто поміняли "р" на "у"
да пусть веруны напихиваются в капища и беснуются на здоровье - хоть гробовщиков загрузят работой.
ну и попам будет гораздо круче с карманами в платьях, полными бабла за отпевание беснующихся гоев на Песах)