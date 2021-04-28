С погибшим на Донбассе воином 14-й ОМБр Романом Гуляком простятся 30 апреля на Хмельнитчине. ФОТО
В пятницу, 30 апреля, в городе Волочиск Хмельницкой области на Центральной площади ориентировочно в 11.00 начнется церемония прощания с Романом Владимировичем Гуляком, 1990 года рождения, старшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, погибшим 27 апреля около 12.30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области в результате подрыва военного грузовика "ГАЗ-66" на неустановленном взрывном устройстве.
Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Волочиской городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дорогие земляки! В пятницу 30.04.2021 года на площади Центральная в городе Волочиск состоится церемония прощания с погибшим воином Гуляком Романом. Прощание запланировано ориентировочно на 11:00", - отмечается в сообщении.
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