Зеленский просит глав ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обратиться с посланием о соблюдении режима тишины на Донбассе: Его должны услышать и на временно оккупированных территориях
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе встречи с предстоятелями Православной церкви Украины, Украинской православной церкви (МП) и Украинской греко-католической церкви накануне Пасхи попросил их обратиться с призывом к верующим о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"На встрече также обсудили поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. Владимир Зеленский сообщил, что сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, главным вопросом которого является обсуждение возврата к режиму тишины. В связи с этим глава государства попросил предстоятелей церквей обратиться с посланием к верующим о поддержке восстановления режима прекращения огня, которое бы услышали во всей Украине, в частности, на временно оккупированных территориях", - следует из сообщения.
Также отмечается, что президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по Пасхальному перемирию, в котором призвал "всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
при чём тут пцу?
Уродливое зверье, которые хоронится в темных местах, и не спит по ночам!!!, не может в принципе договариваться с людьми. Такова его форма! Чтобы понять или уяснить, кто перед вами, просто посмотрите на убиенных с перевала Дятлова.Это просто люди, случайно попавшие ему не пути. Учтите, некто Пукин( а почему вы решили, что это он???) всего лишь исполнитель вот этой формы. Просто фото, просто, без слов! Ну что, есть желание общаться????
Приклад впопуредника-Армія(100%), Мова(?), Віра(?) ???
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.
😇