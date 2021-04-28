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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский просит глав ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обратиться с посланием о соблюдении режима тишины на Донбассе: Его должны услышать и на временно оккупированных территориях

Зеленский просит глав ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обратиться с посланием о соблюдении режима тишины на Донбассе: Его должны услышать и на временно оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе встречи с предстоятелями Православной церкви Украины, Украинской православной церкви (МП) и Украинской греко-католической церкви накануне Пасхи попросил их обратиться с призывом к верующим о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"На встрече также обсудили поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. Владимир Зеленский сообщил, что сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, главным вопросом которого является обсуждение возврата к режиму тишины. В связи с этим глава государства попросил предстоятелей церквей обратиться с посланием к верующим о поддержке восстановления режима прекращения огня, которое бы услышали во всей Украине, в частности, на временно оккупированных территориях", - следует из сообщения.

Также отмечается, что президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по Пасхальному перемирию, в котором призвал "всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) УГКЦ (243) УПЦ МП (1558) перемирие (1586) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+9
Он чо обкурился? Каким боком церковь к приказу про перестать стрелять относится?
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28.04.2021 16:54
+8
УПЦ МП, це секта, і вони моляться зовсім не за "перемирие" чи за перемогу України.
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28.04.2021 17:01
+7
Пусть гундосик запишет, как он смотрит в нижний глаз пуйла и просит его о мире
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28.04.2021 16:53
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Пусть гундосик запишет, как он смотрит в нижний глаз пуйла и просит его о мире
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28.04.2021 16:53 Ответить
Пустопорожний пиар , плевать путлер хотел на все обращения , , без рашистского ОРУЖИЯ И КОМАНД , не существует «той стороны «
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28.04.2021 17:02 Ответить
як смієте не вірити в непереможну силу гундосиків найвеличнішого???
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28.04.2021 17:07 Ответить
Вова, попроси прежде всего бурятского шамана !
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28.04.2021 22:40 Ответить
Красиов, но там слышать некому. У них рпц запоребриковского патриархата.
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28.04.2021 16:53 Ответить
Он чо обкурился? Каким боком церковь к приказу про перестать стрелять относится?
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28.04.2021 16:54 Ответить
воно вже давно перейшло на важчі наркотики - воно кокаїн нюхає
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28.04.2021 16:57 Ответить
Как то и сказать нечего. А Бубочка молился за это в синагоге у стены плача? Или сходу к попам обратился?
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28.04.2021 16:55 Ответить
там берл лазар от ***** не отходит...
при чём тут пцу?
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28.04.2021 17:00 Ответить
т.е. он практически напрямую уговаривает "пенис душилина" про "перестать стрєлять"? - а это именно то, что приказал ему х#йло. думай-те.
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28.04.2021 17:01 Ответить
УПЦ МП, це секта, і вони моляться зовсім не за "перемирие" чи за перемогу України.
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28.04.2021 17:01 Ответить
ага, вас услишалі...глубоко глубоко! десь в районі, де наш найвеличніший мир шукав
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28.04.2021 17:06 Ответить
Пиарщик квартальный ,на Бога надейся , а сам не плошай!
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28.04.2021 17:09 Ответить
Не вы знаете, иногда мне просто его жалко. Жалко этого бессмысленно потраченного времени на нереализованные толковые сюжеты, на игровые жанровые репризы, на топовые фановые смешарики....кхе, кхе......о чем это я?? Ах да, это я о геостратегии. Вернусь к жизни, так вот, жалко очень жалко, что время потраченное на пустые уговоры ......подходит к концу!!!!
Уродливое зверье, которые хоронится в темных местах, и не спит по ночам!!!, не может в принципе договариваться с людьми. Такова его форма! Чтобы понять или уяснить, кто перед вами, просто посмотрите на убиенных с перевала Дятлова.Это просто люди, случайно попавшие ему не пути. Учтите, некто Пукин( а почему вы решили, что это он???) всего лишь исполнитель вот этой формы. Просто фото, просто, без слов! Ну что, есть желание общаться????
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28.04.2021 17:25 Ответить
Точно обкурився. Краще звернися до бандитів тієї сторони, ну великоросів і малоросів, вони тебе зрозуміють, а церкви ПЦУ і УГКЦ яким боком до війни?
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28.04.2021 17:33 Ответить
Шут нихера уже не стоящий. Только карманные всевдоСМИ несущие ахинею о каком-то рейтинге этого ********.
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28.04.2021 17:36 Ответить
Так ПЦУ і є УПЦ, а сталінська секта, як іменує сбе так само повинна називатись своє. істинною назвою РПЦвУ
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28.04.2021 17:43 Ответить
Якщо влада слабка чи предсмертна , завжди чіпляються за соломинку-Віра 😇
Приклад впопуредника-Армія(100%), Мова(?), Віра(?) ???
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.

😇
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28.04.2021 17:44 Ответить
УПЦ МП там лишние.Это фсбэшный гадюшник,который только подливает масла в огонь. войны.
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28.04.2021 19:34 Ответить
бубочка.... ты ошибся.... тебе надо было просить сатанистов...
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29.04.2021 12:56 Ответить
 
 