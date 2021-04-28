Зеленский просит глав ПЦУ, УПЦ и УГКЦ обратиться с посланием о соблюдении режима тишины на Донбассе: Его должны услышать и на временно оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе встречи с предстоятелями Православной церкви Украины, Украинской православной церкви (МП) и Украинской греко-католической церкви накануне Пасхи попросил их обратиться с призывом к верующим о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"На встрече также обсудили поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. Владимир Зеленский сообщил, что сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, главным вопросом которого является обсуждение возврата к режиму тишины. В связи с этим глава государства попросил предстоятелей церквей обратиться с посланием к верующим о поддержке восстановления режима прекращения огня, которое бы услышали во всей Украине, в частности, на временно оккупированных территориях", - следует из сообщения.

Также отмечается, что президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по Пасхальному перемирию, в котором призвал "всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие".