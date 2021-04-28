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Новости Убийство Шеремета
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Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы

Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы

В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в обнародованном 28 апреля докладе за 2021 год Платформы Совета Европы защиты журналистики и безопасности журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В свете новых свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству Павла Шеремета мы призываем украинскую власть провести новое расследование относительно обстоятельств вокруг этого убийства", - заявили в Совете Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередное заседание по делу Шеремета перенесли на 30 апреля

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: 

Беларусь (7888) расследование (3038) Совет Европы (699) убийство (6476) КГБ Беларуси (65) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+23
Вы шо, с ума сошли!!! КГБ Беларуси нашим Ерамакам ближе, чем украинские патриоты.
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28.04.2021 17:01
+21
Всем вменяемым давно уже всё понятно.
Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы - Цензор.НЕТ 8456
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28.04.2021 17:08
+14
Лично мне пофиг на того Шеремета, он даже не гражданином Украины был... А Вот Антоненко нужно выпустить, как и снять подозрения с Дугарь и Кузьменко. Зебил должен вместе Арсен Борисычым извиниться, а государство Украина возместить компенсацию, хотя я думаю, ребята подадут в ЕСПЧ в свое время и правильно сделают, ибо нехер
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28.04.2021 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Вы шо, с ума сошли!!! КГБ Беларуси нашим Ерамакам ближе, чем украинские патриоты.
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28.04.2021 17:01 Ответить
если филиал фсб начнет рассматривать причасность кгб беларусии к политическим убийствам в Украине, начиная со времен убийства Черновола, он выйдет на самого себя
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28.04.2021 17:02 Ответить
100 ПРОЦЕНТІВ ВИ ПРАВІ.
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28.04.2021 22:13 Ответить
Зеублюдки назначили настоящих героев-патриотов «убийцами» , освобождая террористов гебнявых бульбофюрера , от возмездия и наказания
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28.04.2021 17:15 Ответить
Агента кремля, грохнул кремль.
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28.04.2021 17:03 Ответить
... а сидят / пока / украинские патриоты .
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28.04.2021 17:04 Ответить
Покійний Шеремет багато сил віддав, щоб долучити луку до Москви.
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28.04.2021 17:09 Ответить
Потім кремляді зробили з Шеремета сакральну жертву.
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28.04.2021 17:12 Ответить
слуги к батьке на анилингус ездят , а вы расследовать их просите
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28.04.2021 17:03 Ответить
КГБ Беларуси, ФСБ и министра Авакова. - тогда все сойдется. только не при этих єрмаках.
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28.04.2021 17:04 Ответить
Це вже другий відомий злочин лукашистської гебні, за наслідками якого в угоду кривавому таргану арештовані українські патріоти.
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28.04.2021 17:04 Ответить
Лично мне пофиг на того Шеремета, он даже не гражданином Украины был... А Вот Антоненко нужно выпустить, как и снять подозрения с Дугарь и Кузьменко. Зебил должен вместе Арсен Борисычым извиниться, а государство Украина возместить компенсацию, хотя я думаю, ребята подадут в ЕСПЧ в свое время и правильно сделают, ибо нехер
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28.04.2021 17:05 Ответить
щас!!! взяти і визнати шо аблажалісь? аваков на таке не підписувався
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28.04.2021 17:08 Ответить
Всем вменяемым давно уже всё понятно.
Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы - Цензор.НЕТ 8456
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28.04.2021 17:08 Ответить
Схожий на тіпочка з камер відеоспостереження.
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28.04.2021 17:11 Ответить
в фільмі Валерія Маркуса більш детально розказано про авакова і про вбивство шеремета зокрема.
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28.04.2021 17:28 Ответить
Аваков, когда Антоненко выпустишь, поддонок!
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28.04.2021 17:09 Ответить
аваков чорт?
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28.04.2021 17:27 Ответить
Зачем это? У нас уже есть подозреваемый. Он еще годик посидит, потом сделка со следствием и выйдет по закону Савченко. Не надо нам тут новых обстоятельств. У нас старые на всех уровнях одобрены и лично озвучены.
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28.04.2021 17:12 Ответить
Зеленский и его сообщники садят в тюрьмы, заставляют быть мишенями на фронте, уничтожают украинцев по приказу из вражеской роCCии но самое что удивительно в Украине всем на это побоку как уже было в УНР 100 лет назад.
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28.04.2021 17:17 Ответить
Дивіться https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU крайнє відео Валерія Маркуса там є над чим подумати.
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28.04.2021 17:26 Ответить
Та ні, Єрмачела отримав команду від ФСБ очорнити і "доказати" вину патріотів і відбілити КГБ Білорусі і ФСБ парашії. Терористи хороші, а патріоти фашисти!
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28.04.2021 17:31 Ответить
Аваков, ще при Богдані, лайном ментовським гаранта вимастив
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28.04.2021 17:47 Ответить
На тих хто грабує Україну і продає агресору - накладають санкції, а патріоти по мусорському "безпределу" сидять у в'язниці.
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28.04.2021 17:55 Ответить
Брифінг вже розтавив всі крапки над "і". Винуваті "призначені".
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28.04.2021 17:58 Ответить
Харьків - кузня ментовським кадрів і армяньськіх цеховіків (з радянських часів, як приклад тесть Чернівецького, він зробив з нього міліардера). Аваков - продукт армянсько-мафіозного і мусорського сімбіозу, ще на службі у ФСБ
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28.04.2021 18:01 Ответить
Да гражданину Сабакову слабо это расследовать
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28.04.2021 18:01 Ответить
Конечно слабо. Потому что организатор убийства находится в его ближайшем окружении.
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28.04.2021 21:12 Ответить
А в Совете Европы уже придумали шо делать Авакову с его фальсификатом ?
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28.04.2021 18:08 Ответить
Авакяну чувствую скоро за базар придется ответить.
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28.04.2021 18:19 Ответить
Подчиненный Авакова "Боцман" (Коротких) работает на КГБ Беларуси.

В Беларуси Боцман убил оператора Шеремета Завадского.

Так что Аваков посадит кого угодно, кроме убийцы Шеремета, но отвечать не будет.
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28.04.2021 21:10 Ответить
Это не вписывается в "нашу"версию.
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28.04.2021 18:52 Ответить
Ну а в нас як завжди повірили аваковим та іншим негідникам , суддят патріотів і вулантерів.
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28.04.2021 19:51 Ответить
Так у Авакова ж работает сотрудник КГБ Беларуси Боцман/Малюта - большой спец по убийствам. Он был у Шеремета перед самой закладкой бомбы.

"https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU Аваков" - узурпация влади.. https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU даже Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов". Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 20:45 Ответить
Да-да. В окружении Авакова поищите.
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28.04.2021 21:08 Ответить
Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи - Цензор.НЕТ 6872
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28.04.2021 21:31 Ответить
 
 