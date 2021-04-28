Еврокомиссия напомнила Украине о требованиях для получения второго транша от ЕС: Будет досадно, если Киев не выполнит условий

Украина должна обеспечить выполнение всех требований предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи, иначе существует риск потери этих 600 млн евро.

Об этом заявила заместитель Генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии, и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что, несмотря на пандемию, в течение последнего года в Украине продолжалось внедрение многих ключевых реформ. В частности, в этом контексте Матернова назвала фискальную децентрализацию, реформу государственной службы, открытие рынка сельхозземель, которое начнется в июле, анбандлинг "Нафтогаза".

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"Мы поддерживаем настрой на реформы в Украине и для этого разработали пакет макрофинансовой помощи 1,2 млрд евро. Но 600 млн пока что не поступили в Украину, и на протяжении этой моей виртуальной миссии я поставила себе задачу поговорить с соответствующими министрами, парламентариями, представителями Офиса Президента о различных условиях, которые касаются предоставления второго транша этой помощи Украине. Если мы не сможем этого сделать, то будет досадно. Мы должны в действительности обеспечить выполнение всех требований, чтобы не подвергать опасности возможность предоставления этих 600 млн евро", - сказала Матернова.

Она добавила, что реформирование судебной системы, продолжение борьбы с коррупцией являются также условиями предоставления Украине финансовой помощи от МВФ.

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Как сообщалось, Украина получила первый транш в сумме 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в декабре 2020 года.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе 10 февраля заявил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после выполнения взятых на себя обязательств, в частности в отношении восстановления антикоррупционной архитектуры страны, и при условии успешного сотрудничества с МВФ.