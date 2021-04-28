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Еврокомиссия напомнила Украине о требованиях для получения второго транша от ЕС: Будет досадно, если Киев не выполнит условий

Еврокомиссия напомнила Украине о требованиях для получения второго транша от ЕС: Будет досадно, если Киев не выполнит условий

Украина должна обеспечить выполнение всех требований предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи, иначе существует риск потери этих 600 млн евро.

Об этом заявила заместитель Генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии, и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что, несмотря на пандемию, в течение последнего года в Украине продолжалось внедрение многих ключевых реформ. В частности, в этом контексте Матернова назвала фискальную децентрализацию, реформу государственной службы, открытие рынка сельхозземель, которое начнется в июле, анбандлинг "Нафтогаза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова

"Мы поддерживаем настрой на реформы в Украине и для этого разработали пакет макрофинансовой помощи 1,2 млрд евро. Но 600 млн пока что не поступили в Украину, и на протяжении этой моей виртуальной миссии я поставила себе задачу поговорить с соответствующими министрами, парламентариями, представителями Офиса Президента о различных условиях, которые касаются предоставления второго транша этой помощи Украине. Если мы не сможем этого сделать, то будет досадно. Мы должны в действительности обеспечить выполнение всех требований, чтобы не подвергать опасности возможность предоставления этих 600 млн евро", - сказала Матернова.

Она добавила, что реформирование судебной системы, продолжение борьбы с коррупцией являются также условиями предоставления Украине финансовой помощи от МВФ.

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Как сообщалось, Украина получила первый транш в сумме 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в декабре 2020 года.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе 10 февраля заявил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после выполнения взятых на себя обязательств, в частности в отношении восстановления антикоррупционной архитектуры страны, и при условии успешного сотрудничества с МВФ.

Автор: 

Еврокомиссия (1443) кредит (2378) Евросоюз (17063) Матернова Екатерина (53)


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Топ комментарии
+11
А как же идите вы в ЖО#У ? Ведь мы не попрошайки и не госторбайтеры как завещал голый баротька
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28.04.2021 17:07
+8
Зелёные додики решили пропетлять и быть самыми умными. Не выйдет.
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28.04.2021 17:09
+5
па чьом за висєр?
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28.04.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
наверное нужно сделать эвтаназию всем пенсионерам
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28.04.2021 17:07 Ответить
туда же малоимущих и проживающих в сельской местности. Так проще будет землю продавать без населения = ПАНАЕХАВШИМ.....
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28.04.2021 19:35 Ответить
А как же идите вы в ЖО#У ? Ведь мы не попрошайки и не госторбайтеры как завещал голый баротька
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28.04.2021 17:07 Ответить
ну и сегодня уволили кобелева, так любимого байденом
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28.04.2021 17:08 Ответить
па чьом за висєр?
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28.04.2021 17:10 Ответить
Зеленський: - каво условія?
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28.04.2021 17:09 Ответить
Зелёные додики решили пропетлять и быть самыми умными. Не выйдет.
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28.04.2021 17:09 Ответить
С воров брать десятину и транши не нужны. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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28.04.2021 17:10 Ответить
нельзя писать воров. нужно писать не воров а безальтернативных реформаторов.
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28.04.2021 17:19 Ответить
Конечно не выполнят. К гадалке не ходи.
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28.04.2021 17:10 Ответить
не давая нам денег -
вы заставляете нас работать...
но мы не будем работать ,
потому что ваши деньги
разворуем !
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28.04.2021 17:12 Ответить
В Дубневича знайшли 200 кг золота, в одного із злочинних угрупувань - 300 кг срібла. Якщо добре поскребти по подібним "сусєкам", то можна і без того транша обійтися.
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28.04.2021 18:09 Ответить
Не, ну нормально вооюще..... Украине надо, а еврокомиссия напоминает и переживает.
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28.04.2021 18:55 Ответить
Да !!!
Далой МВФ !!!
Далой кровавую гидру миравого импириализьма !!!
Дайош ещё 10 миллиардов облигацый государственного займа под 11% годовых!
Нипаступимся принцыпами !!!
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29.04.2021 11:04 Ответить
 
 